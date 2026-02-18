Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes por quebrantar una orden de alejamiento

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han informado a EFE fuentes de la investigación. Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia el pasado martes en una vivienda del citado municipio castellonense.

En febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella. La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) Ver más

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.