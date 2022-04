El candidato y la marca complican la confluencia a contrarreloj de UP y Más País en Andalucía

La idea de las tres partes está clara: ir juntos a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio para concentrar esfuerzos y evitar que Juan Manuel Moreno (PP) siga en la presidencia de la Junta, quizás con Vox en el Gobierno. Pero hay obstáculos para conseguirlo. El mayor de ellos es quién será el candidato, aspecto crucial sobre el que todavía no hay acuerdo. A ello se suma el nombre del candidatura. ¿Por Andalucía, como defiende Más País? ¿Unidas Por Andalucía, alternativa de Podemos? La negociación a contrarreloj de Izquierda Unida, Podemos y Más País para una candidatura conjunta no está resultando sencilla. Paradójicamente, la escasez de tiempo actúa al mismo tiempo como dificultad y como acicate para un proceso que aún debe vencer la reticencias entre las partes, especialmente entre Podemos y Más País.

"El acuerdo es inevitable, pero aún queda", señala un conocedor de las negociaciones.

Por Andalucía Vs Unidas por Andalucía

Las conversaciones para una confluencia de las fuerzas de izquierdas y andalucistas empezaron en enero, auspiciadas por Sebastián Martín Recio, exalcalde de Carmona (Sevilla) con IU y uno de los impulsores de la Marea Blanca sanitaria, y por el catedrático de Teoría de la Comunicación Francisco Sierra. Al principio formó parte Adelante Andalucía, pero no cuajó y la formación que lidera Teresa Rodríguez irá por libre con un proyecto nacionalista de izquierdas propio. No hay marcha atrás posible para eso.

Las negociaciones siguieron sin Adelante. El pasado 28 de marzo dirigentes de IU, Podemos, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz se fotografiaron juntos en un avance decisivo. Encarrilaron el acuerdo, pero no lo cerraron. ¿Qué falta? Más País, la formación liderada en Andalucía por Esperanza Gómez, defiende que la confluencia debe llevar una "marca blanca", es decir, nueva y desconectada de Unidas Podemos, y que además el candidato debe ser un independiente. Gómez ha jugado fuerte. Más País llegó a ausentarse de una reunión el Martes Santo en Málaga. Las cosas se complicaban.

La sangre –al menos de momento– no ha llegado al río. Este domingo volvió a la negociación, en una reunión en la que estuvieron Toni Valero, líder de IU, y los dirigentes de Podemos Nico Sguiglia y de Más País Tasio Oliver, además de representantes de Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La cadena Ser avanzó que dicha en dicha reunión se manejó la idea de concurrir bajo la marca "Por Andalucía". El nombre no es del agrado de todos. Desde Podemos el mensaje es que es sólo una posibilidad, que no está cerrada. No se niegan, pero tampoco aceptan. Y recuerdan que hay "otras posibilidades" como "Unidas por Andalucía". Además, atribuyen a Más País la "filtración interesada".

Desde IU no ven que el nombre deba suponer una dificultad. Aunque hay algunas dudas sobre el nombre –sobre todo por el lío si también se presentan Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos–, la posición oficial de la formación que a nivel estatal lidera Alberto Garzón es que hay tiempo para dar a conocer la marca y que los partidos que sustentan la confluencia serán visibles en la campaña y en el papeleta.

Un conocedor de las negociaciones ve "Por Andalucía" como una fórmula que permite que Más País obtenga un logro con el que justificar "hacia adentro" su entrada en la confluencia. Para la formación que lidera en Madrid Íñigo Errejón la situación no es fácil. Por un lado, están las suspicacias entre su dirección estatal y la de Podemos, incluso después de la salida de Pablo Iglesias. Por otro, las negociaciones han dividido la coalición Andaluces Levantaos, capitaneada por Más País, ya que uno de sus integrantes, Andalucía por Sí, se niega por el momento a integrarse a una confluencia con Unidas Podemos.

Más País, pequeño pero importante

Las demandas de Gómez y los suyos para sumarse es la "marca blanca" y el "candidato independiente". La primera parece abrirse paso. Pero, ¿por qué es tan importante sumar a Más País? Sus resultados en las elecciones generales de 2019 en Andalucía, con un 1,31% de los votos, no describen una formación potente.

La clave, señala un conocedor de las negociaciones, es que su integración dejaría claro que se trata de un espacio nuevo que supera a UP y que podría facilitar la identificación con Yolanda Díaz y a su vez la participación de esta en la campaña electoral.

"Búsqueda activa"

Lo que está encontrando más dificultad para abrirse paso es la propuesta de Más País de llevar un "candidato independiente". Oficialmente no hay nombres sobre la mesa, pero todas las partes admiten que han "sonado" al menos dos, el exdirigente andalucista Javier Aroca y el excandidato a líder del PSOE José Antonio Pérez Tapias. En declaraciones a infoLibre, ambos se han descartado. La posición oficial de Más País es que sigue en "búsqueda activa" de un "candidato independiente", pero se niega a dar nombres para no "quemarlo".

¿Quién será el candidato, pues? Izquierda Unida, la organización más fuerte con más de 60 alcaldes en Andalucía, tiene dos posibilidades: Toni Valero y la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, Inmaculada Nieto. Podemos ya tiene su candidato, el guardia civil y diputado por Cádiz José Antonio Delgado Ramos. Este mismo lunes Ramos ha celebrado un acto de partido en Sevilla al que han asistido la ministra y líder de Podemos Ione Belarra, la cineasta Pilar Távora, el jurista Javier Pérez Royo, el histórico sindicalista Diego Cañamero, el dirigente de Facua Rubén Sánchez y la activista por los derechos Lgtbi Mar Cambrollé, entre otros.

Que Moreno Bonilla convoque elecciones cuando quiera. En @Podemos_AND estamos listos para reconstruir Andalucía. Gracias a @RubenSanchezTW, @pilartavora y Pérez Royo por acompañarnos en un día tan importante. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/178heK24Qf — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) April 25, 2022

El mensaje de Podemos en que Delgado Ramos es "nuestro candidato", lo cual no quiere decir que vaya a ser un "problema" para la confluencia. Es decir, que su candidatura no parece a priori una condición sine qua non.