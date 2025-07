La diputada Noelia Núñez (PP) admite que no acabó sus estudios universitarios: "Es una equivocación"

La diputada del PP Noelia Núñez ha reconocido que no ha terminado sus estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas como por "equivocación" aparece en su ficha personal del Congreso. En un mensaje en redes sociales recogido por EFE, la dirigente conservadora ha aclarado esta información sobre su formación académica después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicara un mensaje en X expresando dudas sobre su currículum.

La también vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ha utilizado la misma red social para "disipar" las dudas del ministro y asegurar que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por su parte.

Explica que decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y trasladar luego el expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde después empezó el Grado en Estudios Ingleses. En 2019, continúa, cambió el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED, estudios que admite no haber terminado, aunque asegura que pretende retomar.

Justifica el retraso en terminarlos en que su carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado su "tiempo y esfuerzo".

Como prueba de que se debe a un error, apunta que en el currículum que consta en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, remitido "apenas unos meses antes" del que pasó al Congreso, se detalla su trayectoria sin confirmar la finalización de esos estudios.

Argumenta que si hubiera tenido intención de engañar a alguien no habría remitido versiones distintas en tan corto periodo de tiempo y dice que no ha querido explicarlo antes para que este asunto "no tapara las derrotas del Gobierno" en el pleno de este martes. "Ya quisiera Sánchez que le ayudáramos a desviar la atención de donde corresponde, que es de su precariedad parlamentaria", afirma la diputada, que asegura que pedirá de inmediato que se cambie la información errónea sobre su formación que aparece en la web del Congreso.

No obstante, arremete contra el ministro de Transportes, de quien critica que esté más preocupado de su perfil académico que de "los miles de ciudadanos que quedan atrapados cada día en unos trenes que dependen de su (nula) capacitación profesional". Y advierte de que no se va a dejar "amedrentar por la izquierda" ni va a aceptar lecciones "del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa 'catedrática' que es Begoña Gómez".

El PSOE exige su dimisión por mentir sobre su currículo

El PSOE ha exigido este miércoles a Noelia Núñez su dimisión inmediata como diputada por Madrid en el Congreso y presidenta del PP de Fuenlabrada por su "falsedad consciente y reiterada" sobre su currículo académico, pues, si no, "evidenciaría que en el PP se permite mentir sin consecuencias".

"En entrevistas a medios de comunicación afirmó ser licenciada en Derecho, Filología Inglesa y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Nada de eso es cierto", ha expuesto el PSOE en una nota de prensa. "No es un error menor ni una exageración: es una falsedad consciente y reiterada", ha añadido.

Según ha destacado el PSOE, esa falsedad "vulnera los propios estatutos del Partido Popular, donde falsear el currículum se considera motivo de sanción o expulsión".

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha indicado que "si no dimite, será Ayuso quien tenga que explicar por qué la mantiene”, ya que Isabel Díaz Ayuso es presidenta del PP regional.

El PSOE ha añadido que "es insostenible que una responsable política mantenga su cargo tras haber engañado sobre su trayectoria académica" y que la continuidad de Núñez "desprestigia a las instituciones y lanza un mensaje inaceptable a la ciudadanía".