Junqueras avisa que no negociarán ningún presupuesto si no se resuelve la financiación

MINUTO A MINUTO
La Flotilla regresa a Barcelona por el mal tiempo y estudia cuándo volver a partir a Gaza
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes 1 de septiembre:
11:59 h
Al menos otros nueve palestinos han muerto de hambre en la Franja de Gaza, entre ellos tres niños, debido al bloqueo israelí a la entrada de alimento y otros suministros desde hace más de cinco meses, según Sanidad. "El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza registró nueve muertes por hambruna y desnutrición entre ellas tres niños", informó este lunes en un comunicado, que se refieren a los muertos de ayer.
En total, desde el inicio de la ofensiva bélica en 2023 los muertos por esta causa son 348, entre ellos 127 niños. La mayoría, sin embargo, han muerto en los meses de verano de julio y agosto.
Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza el pasado 22 de agosto, se han registrado 70 muertes, entre ellas 12 niños.
El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".
11:56 h
El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado este lunes que su formación ha presentado una serie de alegaciones a la condonación de deuda a las comunidades autónomas para que se mejore a la Comunidad Valenciana y se impida el 'dumping' fiscal.
Ha agregado que a lo largo del día Sumar seguirá discutiendo con el PSOE las condiciones presentadas para ver cómo se aprueba la medida en el Consejo de Ministros de este martes.
En rueda de prensa, ha argumentado que la Comunidad Valenciana es una de las autonomías más infrafinanciadas y ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de recortar impuestos a los más ricos practicando el 'dumping' fiscal, algo que -ha dicho- no debería permitirse.
Preguntado por si se deberían convocar elecciones si no se logra aprobar los presupuestos generales del Estado del próximo ejercicio, ha pedido a quienes esperan elecciones en España que "esperen mucho" porque no las va a haber. "Este Gobierno va a gobernar hasta el año 2027, desplegando su agenda social y lo va a hacer con cuentas públicas, porque tener cuentas prorrogadas no significa no tener cuentas", ha avisado.
11:42 h
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha anunciado que el Govern pedirá este lunes la declaración de contingencia migratoria porque el archipiélago no puede acoger a más menores migrantes no acompañados en condiciones de dignidad.
"Estoy frontalmente en contra de que la política de migración del Gobierno se resuma en repartir menores", ha subrayado Prohens en una entrevista en IB3 Ràdio sobre la razón por la que el Govern reclamará la contingencia migratoria, y ha cuestionado "qué pasará cuando las demás comunidades tengan la misma situación de saturación que tiene ahora Baleares".
Según el Gobierno, Baleares no cumple los criterios fijados de ocupación del triple de su capacidad ordinaria, que para Baleares se estableció en 406 menores. Prohens considera una incoherencia que se fijen ese número de plazas cuando Baleares acoge ya a 680 menores no acompañados, 60 de ellos llegados solo en agosto, después de que hayan arribado casi 5.000 migrantes en pateras en lo que va de año, de los que 300 son niños.
La presidenta balear ha asegurado que "no se trata de entrar en una guerra de cifras, se trata de que ese número se ha sacado sin visitar los centros, sin hablar con los consells (insulares) que son los que tienen las competencias, sin hablar con las entidades de que no pueden contratar a profesionales y sin atender a lo que pasará los próximos meses en Baleares", ha señalado sobre el hecho de que la llegada de pateras habitualmente aumenta en el cuarto trimestre.
11:35 h
La veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla o flotilla de la libertad que zarparon ayer domingo del Puerto de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria han regresado esta madrugada por el mal tiempo y sus capitanes se encuentran reunidos este lunes para decidir cuándo volver a partir.
La tormenta que descargó sobre el litoral catalán cogió en alta mar a la flotilla y se tomó, por seguridad, la decisión de regresar al Puerto de Barcelona, en concreto al muelle de la Marina, donde han pasado la noche y esta mañana están celebrando una reunión para decidir cómo y cuándo volver a partir, han explicado fuentes cercanas a la flotilla.
Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla zarparon de Barcelona a las 15:00 horas de ayer domingo entre gritos de "Palestina libre".
Uno de los barcos está capitaneado por el concejal de ERC en el Ayuntamiento Barcelona Jordi Coronas, y este lunes el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha explicado que el viento de tramuntana que soplaba en el Golfo de León y en la costa catalana complicaba mucho la navegación, por lo que se decidió regresar a puerto y esperar a que mejoraran las condiciones meteorológicas.
11:30 h
El uso de la hambruna como arma de guerra, concretamente en la Franja de Gaza, protagonizó este lunes el discurso inaugural de la reunión del G20 (Grupo de los países más desarrollados y más emergentes) que tiene lugar en El Cairo y que centrará sus debates en el desafío de la seguridad alimentaria mundial.
El representante egipcio ante el G20, Ragi el Etreby, dijo en su discurso en la reunión inaugural que lo que ocurre en los territorios palestinos, en particular en Gaza, representa una política sistemática y deliberada de utilizar la hambruna como arma para intentar quebrantar la voluntad del pueblo palestino ante la agresión israelí.
Remarcó que la declaración oficial de hambruna por parte de Naciones Unidas refleja la magnitud de la tragedia que viven los palestinos en el enclave asediado de forma deliberada por Israel desde hace casi dos años.
El Etreby añadió que el G20 debe demostrar su compromiso con el principio de "no dejar a nadie atrás", y que las soluciones que debata deben ser integrales, justas y dirigidas a todos los pueblos, no solo a los de los países de este grupo. Egipto, que no forma parte de esta agrupación intergubernamental, es el país anfitrión de esta reunión, que durará tres días, y que se celebra por primera vez fuera de los Estados miembros desde su creación en 1999.
11:10 h
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que el momento actual es "de neblina en cuanto al futuro" de la legislatura ya que no se sabe si habrá selecciones próximamente.
Esteban, en una entrevista en Radio Euskadi, ha afirmado que el PNV "intentará colaborar con el Gobierno de manera leal intentando llegar a acuerdos", pero ha considerado que en el momento actual "de niebla", en el que hay que ir "semana a semana, día a día", cada partido que apoyó la investidura de Sánchez "marcará su perfil"
"Y así como al principio de la legislatura -ha añadido- en algunos temas no estabas de acuerdo, pero decías hay que llegar a una mayoría amplia (...) hemos llegado a un momento en que no, o estamos de acuerdo o no". "Por mucho que Esquerra, Bildu o Podemos pidan algo, si no estamos de acuerdo le diremos al Gobierno que no puede ser", ha insistido.
Esteban ha pedido que se cumpla el acuerdo de transferencias con el Gobierno Vasco y aunque ha admitido que ve "muy difícil" completar el Estatuto para finales de año, ha afirmado esperar que se pueda dar "un pasito".
11:05 h
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado este lunes su disposición a agotar la legislatura y lo ha justificado en el hecho de que PSOE y Sumar están "embarcados en un proceso para mejorar la vida de la gente y no da igual quien gobierne".
En una entrevista en TVE y a la pregunta de si se compromete a agotar la legislatura, Díaz ha señalado que ella no se puede comprometer pero ha afirmado que tanto el presidente del Gobierno, como el PSOE, como Sumar, o ella misma están "embarcados en un proyecto para mejorar el país" y se ha referido así a las muchas medidas sociales que están sacando adelante.
Díaz también se ha referido al PP que "cuando le toca gestionar, es un desastre" y ha comentado que el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, hace unos días, parecía dispuesto a hablar de jornada laboral y de medidas de conciliación, "pero rápidamente le ajustaron las cuentas en su partido y le dijeron que por aquí no" y "el ruido político no mejora la vida de la gente".
Además, la vicepresidenta se ha referido a los incendios forestales y ha lamentado que los populares hayan respondido "con tortas" a las emergencias.
11:00 h
El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha calificado este lunes de "buena noticia" que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se vaya a reunir este martes con el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas, y ha lamentado que el encuentro no se pueda celebrar en Barcelona "en cumplimiento" de la ley de amnistía.
En una rueda de prensa de comienzo de curso político celebrada en Sevilla, Maíllo ha señalado que la reunión que van a mantener ambos dirigentes en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas es fruto de la "normalidad" que IU ha defendido "desde el principio" entre las formaciones políticas.
Ha recordado que IU mantiene "reuniones permanentes, encuentros y contactos" con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria del bloque de investidura con las que, como en el caso de Junts, existen diferencias pero que no evitan la interlocución.
"Me parece que esa normalización de relaciones es necesaria, sobre todo porque evidencia un hecho que a nosotros nos parece una anomalía, y es que tenemos que resolver que lo que hace el presidente Illa reuniéndose con un antiguo presidente, debería hacerse en Barcelona", ha subrayado el coordinador de IU.
10:55 h
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este lunes que la reunión que se producirá mañana entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, "llega muy tarde" y ha recordado que su partido "la había dejado de pedir".
Así ha reaccionado en declaraciones a RAC1 al anuncio del encuentro entre Illa y Puigdemont que tendrá lugar mañana a las 16:15 horas en la delegación del Govern ante la Unión Europea, en Bruselas (Bélgica), la primera reunión entre ambos dirigentes desde que Illa es presidente de la Generalitat.
Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que el año pasado lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès.
Illa justificó la ausencia de Puigdemont en esta ronda de reuniones, ampliamente criticada por JxCat el año pasado, en que no se reunió con él al estar todavía implicado en política activa, si bien este encuentro finalmente se producirá un año después y tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía el pasado mes de junio.
10:45 h
Los Bomberos de la Generalitat han atendido entre las 20 horas de ayer domingo y las 7 horas de este lunes 145 avisos relacionados con la lluvia que ha descargado con intensidad fuerte o torrencial en puntos del litoral y del prelitoral norte de Cataluña.
La lluvia, que en Fogars de la Selva (Barcelona) ha dejado hasta 44 mm en 30 minutos y 46,6 en Tagamanent (Barcelona), ha causado también afectaciones en carreteras y en la vía férrea, donde la caída de ramas ha dañado la catenaria entre las estaciones de Blanes y Caldes de Malavella, en Girona, y ha obligado a cortar la circulación de las líneas R1, R11 y RG1, según Rodalies de Catalunya.
Aunque la intensidad de la lluvia ha sido fuerte e incluso torrencial en algunos puntos, la mayor parte de los servicios de los bomberos se han debido a la caída de árboles en la vía pública y a la acumulación de agua en la calzada, aunque ninguno de ellos ha revestido gravedad.
Poco antes de las 06:30 horas, la lluvia y el viento han causado la caída de placas solares del antiguo Centro de Atención Primaria (CAP) y de varios árboles en Vidreres (Girona). Los bomberos han informado de que 83 de los 145 avisos que han atendido procedían de la Región Metropolitana Norte; 41 de las comarcas de Girona; 16 de la Región Metropolitana Sur y 5, de Lleida.
10:35 h
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado este lunes que va a convocar "con carácter inmediato" la comisión de expertos para abordar la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026.
En una entrevista en TVE, Díaz ha señalado que, junto a la subida del SMI, las prioridades para el arranque del curso político pasan por la aprobación del denominado estatuto del becario y de la "reforma laboral" del trabajo de las personas artistas.
También ha apuntado que el próximo 9 de septiembre se debatirá en el Congreso la norma con los nuevos permisos retribuidos para el cuidado de niños y la ampliación del de nacimiento.
En cuanto a la reducción de la jornada laboral, Díaz ha confiado en que el PP acceda a reunirse este mes para abordar este tema tras ser el único partido que se negó a mantener un encuentro el pasado mes de julio.
10:30 h
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este lunes que su formación no entrará a negociar los presupuestos catalanes ni los generales del Estado "mientras no haya un buen modelo de financiación" para Cataluña.
En una entrevista en SER Catalunya, Junqueras ha subrayado que los republicanos no quieren "contribuir a aprobar unos presupuestos insuficientes".
"Nosotros queremos que haya presupuestos y que los presupuestos sean lo mejor posible. Desgraciadamente, mientras no haya un buen modelo de financiación y no haya un buen modelo de recaudación fiscal los presupuestos no serán tan buenos como nuestro país necesita y merece", ha remarcado.
El líder de ERC ha reclamado que antes de entrar a negociar unos nuevos presupuestos, debe producirse un acuerdo sobre financiación que suponga "una mejora significativa de los ingresos" de la Generalitat.
10:25 h
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este lunes sobre las incidencias y retrasos en el sistema ferroviario español que éste atraviesa una "tormenta perfecta" en cuanto al material rodante.
Puente ha lamentado, en una entrevista en RNE, que "el foco está puesto en los trenes". En su análisis ha dicho sobre los trenes que en España "están obsoletos y dan fallos", al tiempo que ha recordado el actual proceso en marcha de renovación del material rodante.
Desde su punto de vista, los trenes nuevos "dan fallos de juventud" y los más antiguos "están en sus últimos años de vida". Otro de los factores que sobre ese problema ha apuntado el titular de Transportes es el creciente número de usuarios y de trenes en circulación por la red. "España va camino de los 50 millones de usuarios al año", ha indicado; y ha explicado al respecto que, si se para un tren, otros diez que vienen por detrás "tienen poco margen de tiempo" para reaccionar.
También ha puesto de relieve, sobre el número de incidencias en el tráfico del ferrocarril, la gran cantidad de obras que se ejecutan en la red ferroviaria. Puente ha recordado que Adif "no corta el tráfico" para desarrollar esas obras, lo que, a su juicio, "produce averías e incidencias".
10:15 h
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que la reunión que mantendrá mañana en Bruselas (Bélgica) con el líder de JxCat, Carles Puigdemont, ya "toca" para "enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".
Así lo ha dicho en una entrevista simultánea en TV3 y Catalunya Ràdio con motivo del inicio del curso político, poco después de que se anunciase la reunión que tendrá mañana con Puigdemont en Bruselas, la primera que mantienen tras su nombramiento como president.
Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que el año pasado lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès.
Illa justificó la ausencia de Puigdemont en esta ronda de reuniones, ampliamente criticada por JxCat el año pasado, en que no se reunió con él al estar todavía implicado en política activa, si bien este encuentro finalmente se producirá un año después y tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía el pasado mes de junio.
09:30 h
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado esta madrugada en el paraje 'Cañada del corcho', en el término del municipio de Gibraleón, en la provincia de Huelva, al que no ha incorporado medios aéreos.
Fuentes del Infoca han informado a EFE de que el fuego ha dado comienzo a las 00.52 horas y que está afectando a una vegetación de pasto. En principio, han añadido, no está previsto que se incorporen medios aéreos a las labores de extinción.
Continúan trabajando en la zona por tierra cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro autobombas y un buldócer.
09:15 h
Los seis incendios que aún permanecen activos en Castilla y León están ya todos ellos en nivel mínimo en el Índice de Gravedad Potencial, tras bajar ayer domingo los de Porto (Zamora), uno de los más peligrosos del verano, y el de Barniedo de la Reina (León).
Junto a estos dos fuegos, el primero de ellos que afecta también a la localidad leonesa de La Baña y el segundo a la palentina de Cardaño de Arriba, hay otros dos incendios catalogados por Medio Ambiente como "activos", localizados en las localidades leonesas de Fasgar, el que más ha preocupado en los últimos días, y Colinas del Campo de Martín Moro.
De todos ellos, los incendios que más tiempo llevan activos son los de Fasgar, desde el 8 de agosto; Barniedo, se inició el día 13; y Porto, que comenzó el 14 de agosto a causa de un rayo. Además de todos estos incendios que aún permanecen activos, el portal web de Medio Ambiente informa de que otros 16 fuegos ya se han dado por controlados.
08:30 h
Uno de los planes que maneja actualmente la Administración Trump de cara al futuro de Gaza tras la guerra pasaría por la evacuación de todos los habitantes de la Franja convertirla en centro turístico y manufacturero, informó este domingo The Washington Post.
El prestigioso medio estadounidense publica en exclusiva un documento de 38 páginas donde se detalla que Gaza sería controlada en régimen de fideicomiso por Estados Unidos -entregada por Israel- durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.
Las dos fórmulas que se manejan para acometer este desplazamiento de una población asediada por Israel desde los ataques terroristas del 7 de octubre serían mediante lo que denomina "salidas voluntarias" (según el prospecto) a otro país, o a través de "zonas restringidas y seguras" dentro del enclave.
El fideicomiso ofrecería a quienes posean terrenos un token digital a cambio de derechos para reurbanizar su propiedad, que se utilizaría para financiar una nueva vida en otro lugar o, eventualmente, se canjearía por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas ciudades inteligentes impulsadas por IA que se construirán en Gaza, de acuerdo a The Washington Post.
Cada palestino que decida irse recibiría un pago en efectivo de 5.000 dólares y subsidios para cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar, así como un año de alimentos.
Este nuevo plan plantea la posibilidad de que EEUU lidere la reconstrucción de una Franja de Gaza, devastada actualmente por Israel, con financiación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta supuestos centros de datos o complejos turísticos.
08:00 h
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la captura de un sospechoso por el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi.
"El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Malyuk, acaban de informar sobre la detención de un sospechoso en el asesinato de Andri Parubi. Se están llevando a cabo las diligencias de investigación necesarias", publicó Zelenski en la red social X.
"He ordenado que la información disponible sea presentada al público. Agradezco a los agentes de la ley por su pronta y coordinada labor. Todas las circunstancias de este atroz asesinato deben ser esclarecidas", finalizó el mensaje del mandatario ucraniano.
Parubi, de 54 años y que en 2016 se convirtió en presidente del Parlamento, fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del mediodía. Según la Policía, la víctima murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas.
Aunque Parubi había estado alejado del foco de atención de la política ucraniana desde la elección de Volodímir Zelenski como presidente en 2019, seguía siendo ampliamente reconocido por su papel fundamental durante los turbulentos años posteriores al derrocamiento en 2014 del entonces presidente prorruso Viktor Yanukovich.