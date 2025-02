Von der Leyen anuncia que la UE responderá con "medidas firmes y proporcionales" a los aranceles de Trump

10:00 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de tener "el comportamiento de un delincuente común que es borrar las pruebas que le incriminan" y ha vuelto a reclamar su dimisión o cese.

Feijóo ha cargado contra el fiscal general en una entrevista este martes en la Cope, en la que ha reaccionado al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que señala que García Ortiz borró todos sus mensajes de Whatsapp hasta en dos ocasiones el día que el juez abrió una investigación en su contra por presunta revelación de secretos sobre el caso de fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El líder de la oposición ha subrayado que el comportamiento del fiscal general es "incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la Unión Europea" y que debería haber dimitido automáticamente, pero no lo hace porque "no le interesa" y el Gobierno no le puede cesar porque "lo que ha hecho es lo que el Gobierno le ha pedido".

Además, preguntado si la investigación contra el fiscal general puede descarrillar porque el Tribunal Constitucional considere improcedente el registro de su despacho ha apuntado que sería insólito que de nuevo este órgano dejase sin efecto sentencias del Supremo, como en el caso de los ERE, pues considera "pernicioso" que entre en el fondo y ejerza de tribunal jurisdiccional de última instancia.

"Espero y deseo que el Tribunal Constitucional deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo y tengamos la garantía de un Estado de Derecho pleno en España", ha recalcado Feijóo, que ha reclamado "cordura" y que el Supremo siga actuando con total independencia".