MINUTO A MINUTO
Robles admite que los incendios no podrán controlarse hasta que no bajen las temperaturas
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes 18 de agosto, marcada por la evolución de los incendios:
12:51 h
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo central ha ofrecido "todos los medios disponibles" a las comunidades autónomas para luchar contra los incendios forestales que afectan a varias de ellas y que lo ha hecho "desde el minuto uno".
En declaraciones a los periodistas durante la visita que ha realizado al edificio del antiguo Ayuntamiento de Rota (Cádiz), rehabilitado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Montero ha defendido que Protección Civil ha estado "en todos los puestos de mando operativos, de la mano y coordinado por las comunidades autónomas".
"Todos a una tenemos que vencer al fuego", ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido no obstante que "lo que no se hace durante el invierno no se puede hacer en verano", y que esto significa que "si no se actúa en la prevención de los incendios, cuando se desatan es muy difícil frenarlos a tiempo".
12:43 h
El riesgo de incendios forestales se ha elevado a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha durante las próximas 48 horas, por lo que, entre otras cosas, queda prohibido encender fuego en el medio natural o en áreas recreativas, las quemas agrícolas, el uso de maquinaria que genere chispas y arrojar objetos en combustión.
Así lo ha indicado el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) en sus canales de difusión a través de las redes sociales, consultados por EFE, en los que también han recomendado evitar situaciones de riesgo y actitudes imprudentes, extremar las precauciones en el monte y en el campo y llamar al Servicio de Emergencias 112 si se ve humo.
Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado sin efecto las actividades autorizadas en los terrenos con Índice de Propagación Potencial (IPP) muy alto y extremo por riesgo excepcional de incendio forestal durante este lunes y martes.
Lo ha hecho a través de una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada este lunes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), de declaración de episodio de riesgo excepcional por incendio forestal entre las 00:00 horas del 18 de agosto hasta las 23:59 del 19 de agosto.
12:36 h
La Junta de Castilla y León da por hecho que el incendio descontrolado de Jarilla (Cáceres) afectará a Salamanca y Ávila y considera que ya puede haber entrado por la zona de las gargantas en el municipio salmantino de Candelario, por lo que se va a iniciar un vuelo de reconocimiento.
"El incendio de Jarilla es el que ahora mismo tendría más amenaza para Castilla y León, tanto para las provincias de Salamanca y Ávila, y en estos momentos estamos haciendo una valoración de la zona para ver una posible intervención del operativo Infocal", ha indicado a los medios el Urko Bondía, jefe de jornada en el centro de mando de Salamanca.
La Junta está enviando medios a la zona para hacer un vuelo de reconocimiento y, en función de la información que reciba de sus técnicos, valorará "posibles actuaciones".
"El incendio de Jarilla puede haber entrado ya por la zona de las gargantas en Candelario. Realizamos vuelo de reconocimiento para comprobar cómo va a afectar a las provincias de Salamanca y Ávila", ha precisado la Junta en una nota. El otro punto de preocupación para la provincia de Salamanca es un incendio en Las Arribes portuguesas, con fuerte movimiento de pavesas, algunas de las cuales ya han llegado hasta Salamanca y han sido atendidas a tiempo.
12:22 h
La docena de localidades del entorno del Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, se preparan para una posible evacuación por el incendio de Porto, que afectará a unos ocho mil vecinos de la zona y de la que se les ha informado a través del sistema de comunicaciones masivas por telefonía móvil ante emergencias Es-Alert.
Los preparativos del desalojo de los pueblos de la zona y el confinamiento en los domicilios hasta que éste se produzca por el avance de las llamas por la sierra en dirección al cañón del río Tera coincide este lunes por la mañana con el realojo de los cerca de 1.350 vecinos y veraneantes de Porto que llevaban fuera de sus casas desde el pasado jueves por ese incendio forestal.
El desalojo ha comenzado por el cámping que existe en funcionamiento en el entorno del Lago de Sanabria, en el que había una cuarentena de personas que ya han tenido que irse del lugar.
Las localidades a las que se ha pedido que se preparen ante una previsible evacuación son Galende, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián de Sanabria, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrazales, Quintana de Sanabria, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo.
12:05 h
El cambio de las condiciones meteorológicas, con la entrada de viento norte, una mayor humedad y una notable bajada de las temperaturas, está ayudando a controlar los incendios declarados en los últimos días en Asturias, donde hoy se mantienen activos ocho fuegos, en su mayoría en la comarca suroccidental y los Picos de Europa.
Según el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, durante la noche los perímetros de los incendios no han avanzando prácticamente, por lo que se mantiene la estimación de que son unas 4.000 las hectáreas afectadas por los fuegos de los últimos días, aunque la extensión realmente quemada podría ser entre un 30 y 40 por ciento menor.
A ello ha contribuido el viento norte cargado de humedad que "ha enfriado el terreno y la vegetación", ha señalado el consejero que se ha mostrado optimista por el tiempo y en cuanto a los medios con los que cuentan para frenar el avance del fuego y actuar de una manera rápida.
A primera hora de la mañana seguían activos en Asturias ocho incendios, otros dos estaban estabilizados y cinco más se habían dado por controlados, en los concejos de Canga del Narcea, Coaña y Tineo.
El de Genostoso, en Cangas del Narcea, sigue siendo el que más preocupa y en el que se concentran la mayor parte de los medios de extinción, junto con el declarado en Somiedo, también en el límite de León.
11:45 h
Un total de 315 efectivos y 20 medios aéreos intervienen en el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que ya ha quemado más de 11.000 hectáreas en un perímetro de 130 kilómetros, y en el que además de recursos de otras comunidades autónomas, se contará con ayuda internacional procedente de Alemania y Eslovaquia.
En concreto, gracias al Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Ministerio del Interior, está prevista la llegada un helicóptero bombardero BlackHawk eslovaco de 3.400 litros de agua, que se desplegará en la base de la brigada forestal de Pinofranqueado (Cáceres).
También llegarán a la región para combatir el fuego de Jarilla unos 60 bomberos forestales y más de 20 vehículos procedentes de Alemania.
Desde la Base General Menacho de Badajoz han partido además militares de la Brigada Extremadura rumbo al Centro de Formación de Tropa (CEFOT) de Cáceres, desde donde realizarán funciones de presencia y vigilancia en varias zonas de Extremadura, "con labores de disuasión que incrementarán la seguridad", tal y como informan desde el Ejército de Tierra.
Según la última información facilitada por el Plan Infoex, en el incendio de Jarilla declarado hace una semana siguen interviniendo esta jornada 315 efectivos: 15 unidades de bomberos forestales, 20 medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural y seis técnicos.
11:40 h
Un hombre ha fallecido por un golpe de calor mientras paseaba por un camino del municipio de La Rambla (Córdoba).
El Ayuntamiento rambleño ha lamentado en su cuenta de la red social Facebook la muerte de este vecino este domingo a consecuencia del "extremo calor" en el municipio, que alcanzó los 45,2 grados de temperatura máxima.
Además el Consistorio reclama "mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días".
Y ha instado a que se sigan "las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas".
11:20 h
Un hombre de 70 años ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) a consecuencia de las altas temperaturas, efectos del calor que sufrió mientras se encontraba pescando.
Este es el tercer caso que se registra en Extremadura durante este verano debido a las altas temperaturas, según ha recordado el Servicio Extremeño de Salud (SES) en un comunicado.
La primera persona afectada fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, cuyo fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio. La segunda víctima fue un varón de 85 años, del Área de Salud de Badajoz, notificado a principios del mes de agosto.
11:00 h
El incendio de Cipérez, que ya ha quemado 10.500 hectáreas, es el único que queda con nivel 1 en Salamanca, donde la situación llegó a ser extrema con cinco grandes fuego a la vez, aunque preocupa el avance del fuego de Jarilla en Cáceres por su proximidad.
El incendio de Cipérez ha pasado del nivel 2 al nivel 1 en su sexto día y mantiene en vilo a la comarca de Vitigudino, según han confirmado a EFE fuentes de la delegación de la Junta en la provincia.
El director del servicio de extinción de incendios de Cipérez, César Prieto, ha indicado que el fuego ha arrasado 10.500 hectáreas, de manera que supera ampliamente las 8.600 que calcinó el de Monsagro en el verano de 2022 y se sitúa como el peor en la historia reciente de la provincia.
Con el paso a nivel 1 de este incendio, ya no queda ninguno en nivel 2 quemando en la provincia, después de una semana en la que llegó a haber cinco de nivel 2 y 1 a la vez, con 2.000 evacuados por Cipérez y por el otro que más ha preocupado, el de El Payo, ya en nivel 0.
"Ha habido muchos daños, gente que ha perdido mucha alpaca, todo arrasado. Yo ya he emitido un bando para que vayan haciendo recopilación y que puedan pagarles algo", ha indicado a EFE el alcalde de Cipérez, Paco Alonso (PP).
Naves agrícolas, grandes cantidades de pacas y pastos han quedado arrasados por el fuego de Cipérez, que obligó a evacuar a 575 personas, 130 albergadas, en cuatro poblaciones de la zona: Vilaseca de los Reyes, Cerezal del Puerto, Groo y Gejo.
Este fuego, cuyo origen es desconocido por el momento, ha afectado a una zona que es una mezcla de robledal, matorral y prados y con núcleos de población pequeños y dispersos, por lo que se han visto afectadas casas, fundamentalmente deshabitadas, según la Junta, y naves.
La comarca de Vitigudino es una de las más ganaderas de Salamanca, de vacuno, y se han quemado algunos animales, a pesar de que los ganaderos han cortado alambrados y abierto porteras para que buscaran una salida donde no estaba el fuego, y también los han agrupado para llevarlos a otro sitio a salvo.
10:30 h
Nueve incendios forestales siguen activos este lunes en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62.000 hectáreas de terreno, según el último balance de la Consellería del Medio Rural. Aunque todos los focos activos se originaron en la provincia de Ourense, algunos afectan también a superficie de las provincias de Zamora y Lugo.
El que más ha avanzado durante la noche es el que se originó en la tarde del miércoles en el municipio de Larouco, que ha alcanzado las 15.000 hectáreas (3.000 más que en el anterior balance) y tras pasar a la provincia de Lugo afecta en total a siete municipios. Se trata de Petín, Quiroga, A Rúa, Vilarmartín de Valdeorras, Rubiá y O Barco de Valdeorras, además de Larouco.
El fuego de Chandrexa de Queixa, con varios focos que se unieron en los últimos días, suma 17.500 hectáreas quemadas -sin cambios respecto al anterior balance-, parte de ellas en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.
También se mantienen activos los fuegos de Maceda (3.000 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (12.000 ha tras unirse), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha) y Carballeda de Avia y Beade (3.000 ha).
En la provincia de Ourense, durante la noche los equipos de extinción consiguieron estabilizar el incendio de San Cibrao das Viñas tras quemar 60 hectáreas, y también sigue estabilizado el de Montederramo-Paredes (120 ha).
El domingo también pasó a esta situación el fuego de Agolada (Pontevedra), tras calcinar 400 hectáreas.
En Lugo están estabilizados los incendios de O Saviñao-Chave (60 ha) y Cervantes-Vilarello (150 ha).
Los equipos han dado por extinguido el fuego de Toques-San Martiño de Oleiros (A Coruña), que afectó a una superficie de 360,92 hectáreas.
Asimismo, esta madrugada se produjo un incendio de menores dimensiones en Culleredo (A Coruña), en el Monte Costa, cuyas labores de extinción continúan.
10:15 h
El medio centenar de jóvenes del valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, que han preferido continuar en sus localidades para intentar detener el avance de las llamas se sienten optimistas tras una dura noche en la que se han organizado en cuadrillas de desbroce para realizar franjas de defensa.
"Estamos de noche y día luchando con lo que tenemos", ha explicado a la agencia EFE el alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón, Felipe Campo, que es unos de los sitios más sensibles ante el avance del incendio forestal iniciado en Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano, y que ayer entró en la zona sur del Parque Nacional de Picos de Europa.
En total son 350 personas de ocho localidades las evacuadas, en su mayoría gente mayor, ya que los jóvenes han decidido quedarse para contener las llamas.
"Muchos chavales jóvenes se han volcado y han estado trabajando sin descanso noche y día para trata de atajar esta situación con los medios que tienen a su disposición, mientras hemos intentando convencer a nuestros mayores de que el desalojo era la mejor opción", ha explicado Campo.
En este sentido, ha explicado que ahora están atacando con desbrozadoras en la zona de Remoña que conecta con Cantabria y a partir del mediodía se retirarán a sus pueblos a quitar maleza y refrescar con mangueras, dejando paso a los profesionales para evitar que el fuego que les rodea alcance sus casas.
Dos helicópteros realizaron algunas descargas hasta el mediodía de este pasado domingo, pero la intensidad de las llamas hizo que las temperaturas en el aire comprometieran a las aeronaves, que perdieron su eficacia a la vez que se ponía en riesgo la vida de los pilotos, según han informado desde la cuenta oficial del Parque Nacional Picos de Europa.
"La pérdida ecológica a estas alturas es incalculable, pero aún queda mucho por salvar", han asegurado tras explicar que "agentes medioambientales, celadores y el escaso personal disponible del parque se afanan por encontrar los puntos débiles del incendio para poder combatirlo con mayor eficacia, pero la meteorología sigue jugando a favor del fuego".
En este sentido, se han mostrado optimistas con la bajada de las temperaturas: "Esperamos que esto cambie lo antes posible y que la voluntad de estos vecinos y el trabajo de los profesionales que se juegan el tipo frente a las llamas tenga su recompensa". "Tenemos unas brigadas del operativo contra incendios de la Junta, así como algunos medios de extinción de la Diputación de León para combatir el fuego, y estamos esperando un bulldozer de la Unidad Militar de Emergencias (UME)", ha precisado Campo.
10:00 h
El avance del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que tiene un perímetro de 130 kilómetros, ha obligado a evacuar durante esta madrugada varias casas diseminadas en el Valle del Jerte.
En concreto, se trata de viviendas ubicadas en la ladera norte de los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, según ha informado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en las redes sociales.
El fuego ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y tiene un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la región en los últimos años.
Permanecen evacuadas las poblaciones de Rebollar y Gargantilla, además de algunas casas periféricas de Hervás, población esta última que se encuentra confinada.
Por lo que respecta al incendio de Aliseda, se ha dado orden de evacuación de las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523.
09:15 h
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales, si bien ha puesto el acento en que no pueden atacar directamente al fuego sino realizar labores de apoyo logístico. "Estamos viviendo una situación de incendios que no se había visto antes. La UME no ha visto nada igual en sus 20 años de creación", ha asegurado.
La ministra respondía así, en la Cadena Ser, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido desplegar el Ejército para ayudar en la extinción de los incendios que están asolando especialmente a comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, y ha criticado su "ignorancia" por realizar esa petición.
"Se pueden incrementar los (militares) que se quieran desde el punto de vista de presencia física pero no podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio; están y han estado desde el día 2 de agosto", ha incidido la ministra, quien ha pedido no hacer demagogia con este tema y, sobre todo, "no faltar a la verdad".
Robles ha insistido en que el ataque directo al fuego solamente lo pueden hacer profesionales cualificados que en el caso de las Fuerzas Armadas son los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están actuando desde el primer día "con un enorme riesgo" para sus vidas.
"Lo esencial es atacar directamente al fuego. Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada", ha subrayado la ministra, quien ha señalado que, sin entrar en debate con nadie, "no se trata de pedir medios sino de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables".
No ha querido tampoco entrar "en ningún tipo de polémica" con las comunidades autónomas que han pedido que el Gobierno asuma el mando, y ha dicho que hasta que no cambien las temperaturas "esto no se va a poder controlar", a la vez que ha insistido en que el Ejecutivo ha estado desde el minuto uno trabajando en primera línea.
Respecto a los ciudadanos que se han negado a ser desalojados, Robles les ha pedido que escuchen a los técnicos, a la vez que ha reconocido que en ocasiones hay que asumir algunas pérdidas materiales para evitar daños mayores. La titular de Defensa se ha mostrado abierta a la ayuda de otros países, si bien ha remarcado que España cuenta con los mejores profesionales.
09:10 h
Un total de quince carreteras, todas ellas secundarias, de las provincias de León, Zamora, Palencia, Cáceres, Ourense y Asturias siguen cortadas al tráfico por los incendios, según lo últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico.
Seis de las quince vías se encuentran en León. En concreto, la N-621 y la comarcal LE-2703 a su paso por Portilla de la Reina, en ambos casos; la CL626, en Puente Almuhey; la LE-2711, en Retuerto; LE-164, en Yebra y LE-5228, en Salas de los Barrios.
En Zamora, están cortadas dos, la ZA-102 y ZA-103, a la altura de Villanueva de la Sierra, y en Palencia la CL-615, en Guardo.
En la provincia de Cáceres, está interrumpido el tráfico en las vías CC-218, en Casas del Monte; CC-219, en Gargantilla; CC-224, en Hervás y CC-234, en Valdastillas.
En Ourense, sigue cortada a la circulación desde el jueves la OU-121, en el municipio de Vales y en Asturias, la CO-4, en Covadonga.
09:00 h
El incendio forestal de Canalejas, en León, ha entrado en la provincia de Palencia y ha arrasado varias viviendas de San Pedro de Cansoles, una pedanía de Guardo con apenas una veintena de habitantes que habían sido desalojados en la noche del sábado.
Algunos vecinos de Cansoles, realojados en el pabellón municipal de Guardo, no podrán volver a sus casas después de que el fuego procedente de León haya entrado en el municipio, según confirma el presidente del Cecopi y delegado territorial de la Junta en Palencia, Jose Antonio Rubio.
A pesar de los esfuerzos del operativo no se ha podido detener el avance de las llamas que ya en la tarde del domingo obligaron a desalojar, por prevención, a 564 personas de las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos y a confinar a los más de 5.500 habitantes de Guardo.
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) acordó el desalojo de estos tres pueblos y la evacuación de 564 personas de forma preventiva ante el avance del fuego desde la provincia de León.
De ellas, 130 personas han sido alojadas en el polideportivo de Saldaña y cuatro en residencias de personas mayores de la localidad, mientras que el resto han ido a casas de familiares o han regresado a sus domicilios, ya que muchos estaban en Villalba y en Fresno coincidiendo con las fiestas patronales, ha confirmado a EFE el delegado territorial de la Junta y presidente del Cecopi, José Antonio Rubio Mielgo.
08:40 h
Los medios aéreos han comenzado a incorporarse progresivamente desde las ocho de la mañana de este lunes a las labores de extinción de los 19 grandes incendios que asolan Castilla y León, de los cuales diez son de nivel 2, ubicados en las provincias de Zamora y León, y nueve de nivel 1.
El desastre natural ha obligado a ordenar el desalojo de las ocho poblaciones del Valle de Valdeón (León), corazón de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, desde donde el fuego ha traspasado ya el límite autonómico con Cantabria y afecta desde el pasado sábado a Asturias.
En el sur, también Castilla y León mira con preocupación el incendio declarado hace días en Jarilla (Cáceres), cuya propagación se ha visto favorecida por el viento y las altas temperaturas y amenaza ya el límite autonómico cerca del municipio salmantino de Béjar.
Miles de personas siguen desalojadas en municipios de León, Palencia, Zamora y Salamanca, especialmente en la comarca leonesa de El Bierzo, como consecuencia de las reactivaciones del incendio de Yeres/Llamas de la Cabrera, que motivó la pasada semana otro desastre natural y patrimonial al arder de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y que ahora presenta un perímetro de 120 kilómetros -20 de ellos descontrolados-. Se espera que las temperaturas den un respiro en la zona este lunes con bajadas de las máximas hasta los 33 grados.
08:20 h
Aemet ha compartido en su cuenta de X una secuencia de imágenes diurnas del satélite Meteosat en el que se puede observa claramente el humo procedente de los incendios que afectan a la Península Ibérica entre los días 15 a 17 de agosto.
08:10 h
La región de Murcia y la Comunitat Valenciana están este lunes en alerta roja con riesgo extremo ante la previsión de temperaturas de hasta 44 grados, a las que se suman también por calor otras tres comunidades aunque con aviso naranja (riesgo importante) y cinco en amarillo, con riesgo para ciertas actividades. En Castellón y Valencia se esperan además fuertes tormentas.
En nivel naranja se encuentran bajo aviso por calor Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
A estas se suman en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades) Aragón y Cataluña por calor, lluvias y tormentas y asimismo Madrid, Navarra y también la ciudad autónoma de Melilla por altas temperaturas. En el caso de Canarias la alerta amarilla es por calor y fenómenos costeros.
08:00 h
La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este lunes, día 18, según ha anunciado el ministro de Transporte, Óscar Puente. "El panorama no cambia a mejor. Mañana tampoco tendremos servicio en la LAV Madrid-Galicia", ha publicado Puente en X poco antes de la medianoche del domingo.
Previamente, Adif informó en la misma red social que los trenes estarán suspendidos al menos hasta mediodía de este lunes.
En Ourense existen numerosos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias.
A esta hora permanecen también cortados debido a los incendios los tramos de la red convencional ferroviaria Zamora-A Coruña y Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte.