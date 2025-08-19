MINUTO A MINUTO
Puente avanza que los trenes entre Madrid y Galicia seguirán suspendidos este martes
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 19 de agosto:
11:44 h
Los técnicos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) creen que este martes puede ser "el día clave" en la extinción del fuego de Jarilla (Cáceres), activo desde hace una semana y que ya ha calcinado 15.500 hectáreas en 155 kilómetros de perímetro.
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogos Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones en el Puesto Avanzado de Mando, situado en la localidad de La Granja, que hoy será visitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Bautista ha destacado las buenas condiciones meteorológicas, con vientos del noroeste, que permitirán a los medios aéreos emplearse bien y posibilitar que se pueda ir "avanzando y mucho" en la extinción del incendio.
Al dispositivo de lucha contra el fuego se suman hoy 52 bomberos procedentes de Cataluña así como los 62 bomberos que han viajado desde Alemania, en virtud del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y que se emplearán, en el caso de estos últimos, en refrescar el flanco sur del incendio, el más próximo a la ciudad de Plasencia, para evitar reactivaciones.
11:39 h
Un total de 382.607 hectáreas se han quemado en España en lo que va de año en 228 incendios detectados en varios puntos del país, según datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).
Con esa última estimación divulgada a día de hoy -antes del mediodía-, se desprende que la superficie calcinada en España en 2025 abarca casi un tamaño equivalente al de la isla de Mallorca - de 364.000 hectáreas-.
Conforme a los últimos datos suministrados por EFFIS, herramienta dependiente del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea (UE), se trata, además, de una superficie casi nueve veces mayor que la calcinada durante todo 2024, cuando fueron 42.615 las hectáreas quemadas en 219 incendios.
Supera también a la superficie que ardió en 2023 -91.220 hectáreas en 371 incendios- y excede ampliamente las cifras registradas en 2022, hasta ahora considerado el peor año en cuanto a superficie quemada en incendios forestales en el país: 306.555 hectáreas en 493 incendios.
11:37 h
La circulación en la N-525 ha reabierto este martes al tráfico a su paso por A Gudiña (Ourense), con lo que Galicia ya no tiene en este momento ninguna carretera cortada debido a los incendios forestales. Según la última actualización del 112 Galicia, la N-525, que permanecía cortada entre los kilómetros 133 y 137, ha reabierto en ambos sentidos.
A primera hora también había informado de que la A-52 estaba totalmente abierta a la circulación después de sufrir cortes en la zona de A Gudiña para facilitar las tareas de extinción y garantizar la seguridad de los conductores. La información de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11:00 horas recogía que no había carreteras cortadas en la comunidad gallega.
En cuanto al transporte ferroviario, la línea de alta velocidad Madrid-Galicia se mantendrá interrumpida este martes, ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha añadido que "todo apunta a que mañana, en la primera de las tres franjas en las que se ha dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio".
11:27 h
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este martes a los presidentes autonómicos del PP de estar "escurriendo el bulto" y achacar la responsabilidad al Gobierno cuando las competencias en materia de extinción de incendios forestales son de las comunidades autónomas.
"Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es de papá Estado, entonces tenemos un problema", ha afirmado López en una entrevista en RNE, en la que ha cuestionado a los dirigentes del PP por agradecer por una lado la coordinación y los medios que pone el Estado y por otro criticarlo.
Ha asegurado, no obstante, que todos los recursos de los que dispone el Gobierno están movilizados para ayudar a extinguir los incendios en Extremadura, Galicia y Castilla y León, que es "la prioridad".
"La gente quiere que se apaguen los incendios, no el que aparezca o no aparezca un día u otro un político en el incendio", ha recalcado en alusión a las críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tardar una semana en acudir a las zonas asoladas por las llamas.
Y ha insistido en responsabilizar a la comunidades de falta de prevención. "Si quienes tienen la competencia de la prevención no tienen cuadrillas fijas, si no están limpiando los montes y no están desbrozando, pasa lo que pasa", ha dicho y ha añadido que "cada palo que aguante su vela".
11:25 h
El PSOE ha registrado en el Senado una moción con la que busca consensuar con el resto de grupos parlamentarios una serie de medidas de apoyo al sector forestal y la biomasa.
A través de la iniciativa, que será debatida en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta, los socialistas solicitan un programa de colaboración con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para estudiar soluciones a la propiedad de los montes y un plan de apoyo al desarrollo de infraestructuras de gestión forestal.
Proponen asimismo un programa de desarrollo de tecnología baja en emisiones y fomentar la ejecución del aprovechamiento de la biomasa forestal en montes de utilidad pública de entidades locales para el consumo energético propio, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.
Otras de las medidas que buscan impulsar son el establecimiento de unas características mínimas de calidad para los combustibles de origen biomasa, promover que los montes públicos y privados cuenten con instrumentos de planificación de gestión forestal para una explotación sostenible y fomentar en las explotaciones agrícolas y ganaderas el uso de la biomasa de proximidad.
11:14 h
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido este martes la decisión de los presidentes autonómicos de este partido de no declarar el nivel 3 de situación de emergencia ya que, a su juicio, no habría cambios en el operativo para apagar los incendios ni supondría que se destinaran más medios.
"No cambiaría absolutamente nada, ni la coordinación ni los recursos y (...) si no cambia nada, dejémonos de líos y pongámonos a trabajar y coordinemos", ha declarado en una entrevista en Antena 3.
La portavoz popular ha explicado que a diferencia de la dana de Valencia, que tenía una única emergencia con un único jefe que coordinaba todos los medios, aquí cada uno de los incendios es una emergencia en sí misma que tiene su propio jefe de extinción y sus propios medios asignados, por lo que si asumiera el Gobierno el mando no cambiaría la actual coordinación. Tampoco, ha agregado, habría cambios con respecto a los medios para atajar el fuego, pues no supondría que se destinaran más.
El nivel 3 de situación de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español e implicaría que la gestión pasaría de las comunidades al Gobierno de España, algo a lo que se niegan presidentes autonómicos como el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el de Galicia, Alfonso Rueda, o la de Extremadura, María Guardiola, tres de las comunidades más afectadas por los fuegos.
11:12 h
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado esta martes que desciende el nivel de peligro por incendios en áreas del norte y este de la Península, aunque se mantiene "muy alto o extremo" en gran parte de Galicia y zonas próximas así como el centro y sur del territorio.
La Aemet ha informado a través de su cuenta en la red social X que se esperan tormentas "localmente muy fuertes", con rissagas incluidas, entre hoy y mañana en el noreste de la Península, con lo que ha bajado el nivel del peligro por los incendios forestales que permanecen en el país.
Pese a esto, la situación se mantiene crítica este martes en Galicia, con siete incendios forestales activos en la provincia de Ourense, de los cuales el más preocupante sigue siendo el de Larouco, que ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de la comunidad desde que hay registros.
El suroeste continúa en peligro grave considerando que uno de los incendios, el de Jarilla (Cáceres), ha quemado hasta el momento más de 15.000 hectáreas, aunque también se espera que la bajada de temperaturas tras el fin de la ola de calor ayude a mitigar el fuego.
11:10 h
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que se ha abierto una "ventana de oportunidad" y de "esperanza" ante los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense, tras la humedad que se empieza a percibir de noche y la bajada de temperaturas que se registra desde ayer.
En una entrevista en la Cadena SER, ha dicho que acaba de recibir el parte de esta pasada noche y "las cosas, siendo todavía muy difíciles, no han sido tan difíciles como en días anteriores", ya que de los nueve incendios que había ayer activos en la provincia, dos de ellos ya están estabilizados.
Rueda ha asegurado que las ayudas para los afectados -que se aprobarán la semana que viene, según anunció este lunes- se destinarán "a todo lo que sea necesario", como las viviendas, los cultivos, las industrias y las granjas, aparte de intentar regenerar los terrenos que han ardido.
Sobre la superficie quemada no ha querido dar una cifra porque considera que no es el momento de hacer balance, sino de proteger la vivienda y las personas del fuego, pero ha adelantado que el número de hectáreas afectadas "va a ser muy importante", así como el de viviendas, aunque "no todas ellas estaban habitadas", ha puntualizado.
11:08 h
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha augurado este martes que a lo largo de la mañana habrá "buenas noticias" sobre la evolución de algunos de los incendios que afectan al oeste de esta Comunidad y también sobre el realojo de "muchísimos pueblos" que fueron evacuadas en los últimos días.
En una entrevista en Telecinco, Mañueco ha sostenido que "la situación de esta mañana es mejor que la de ayer" y en el caso del incendio que afecta desde hace días al entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria este martes sí van a poder trabajar los medios aéreos, después de una jornada como la de ayer en la que no fue posible por el humo.
"El incendio está estabilizado y a lo largo de la mañana de hoy seguro que tendremos buenas noticias", ha resumido Mañueco, quien ha respaldado las decisiones tomadas por el operativo, pese a reconocer que entiende las reticencias de los vecinos a dejar sus hogares.
Mañueco ha reiterado que "no se necesita el nivel 3" de emergencia, que implicaría que la gestión de los incendios pasaría a depender del Gobierno de España, porque "no trae más recursos", sino que actualmente ya cooperan el operativo contra incendios autonómico y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a los que se van a sumar hasta 1.000 soldados para realizar labores de vigilancia en los montes.
10:55 h
Más de 2.000 edificaciones, urbanizaciones y actividades económicas ubicadas en suelo forestal o en sus inmediaciones en la Comunidad de Madrid carecen de planes de autoprotección contra incendios forestales, según denuncia Plataforma Ecologista Madrileña —formada por ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura—. Según argumentan, la ausencia de planes de autoprotección en miles de áreas de contacto entre viviendas o actividades económicas y monte, como sucedió en el incendio de Tres Cantos-Viñuelas, supone una amenaza directa para la seguridad ciudadana.
Según el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid para el año 2025, se han catalogado un total de 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) que ocupan un total de 22.624,56 hectáreas. Esto supone que más de 20.000 hectáreas de alto riesgo se encuentran desprotegidas. De estas, sólo se han realizado 60 planes de autoprotección, estando en tramitación otros 35.
A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, las zonas IUF y la superficie que ocupan podría ser mucho mayor, ya que existen más de 78.000 construcciones ilegales en la región. Muchas de ellas se encuentran en zona forestal, lo que supone que cada una genera un área de contacto de alto riesgo, entre viviendas y monte.
Según explican, desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno regional, y especialmente desde 2021, la Comunidad de Madrid ha aprobado modificaciones legislativas que reducen la protección del suelo forestal. Las llamadas leyes ómnibus de 2022 y 2024 han cambiado la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa de espacios protegidos, facilitando la construcción dispersa y la implantación de negocios en monte. La ausencia de estos instrumentos, exigidos desde hace casi dos décadas por la normativa regional, deja a miles de vecinos y a decenas de actividades económicas en una situación de vulnerabilidad extrema frente al fuego.
Por ello, desde este plataforma, exigen al Gobierno de Ayuso que cumpla y haga cumplir la normativa de prevención de incendios, que revierta las modificaciones legislativas que fomentan la construcción en suelo forestal y que priorice la seguridad de las personas y la protección de los ecosistemas por encima de intereses económicos a corto plazo.
10:45 h
El incendio de Jarilla (Cáceres), que saltó ayer por la tarde a Castilla y León y llegó a Candelario en Salamanca, ha subido esta mañana a nivel de peligrosidad 1 por la previsión de que pueda tardarse más de 12 horas en su estabilización.
El fuego se registró a las 19 horas del lunes y en él trabajan por el momento 4 medios, y ninguno aéreo todavía, a pesar de que la previsión de la Junta era que el incendio se mantuviera en esas zonas altas del municipio y poderlo controlar esta mañana con la ayuda de medios aéreos.
"El fuego ha alcanzado la zona de la cumbre, detrás de Los Dos Hermanitos. Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad: la situación está bajo control y la población no corre ningún tipo de peligro", ha indicado esta mañana la alcaldesa, Elvira Fernández (PP), en su último bando informativo.
Durante la noche se ha mantenido una vigilancia constante y los medios terrestres han estado trabajando sin interrupción, ha explicado, para añadir que en el día de hoy contarán con el refuerzo de dos o tres helicópteros que se sumarán a las tareas de control y enfriamiento de la zona.
10:40 h
Galicia mantiene siete incendios forestales activos este martes en la provincia de Ourense, tras controlar dos durante la noche, y el más preocupante sigue siendo el de Larouco, que ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros.
Según el último balance de Medio Rural, durante la noche fueron estabilizados dos fuegos, el de Maceda, tras quemar 3.500 hectáreas, y el de Vilardevós-Fumaces y a Trepa, que ha afectado a 100 hectáreas. Los siete incendios que siguen activos acumulan una superficie calcinada de 67.400 hectáreas.
El más preocupante es el de Larouco, que ha avanzado 2.000 hectáreas durante la noche y se convirtió ayer en el más grande de la historia de Galicia tras saltar el río Sil durante el fin de semana y llegar a la provincia de Lugo.
También continúan activos, aunque estables en cuanto a superficie quemada, el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se convirtió en un único fuego tras unirse varios focos y ha arrasado 17.500 hectáreas, y el de Oímbra y Xinzo de Limia, con 15.000 hectáreas. Los de Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra son ya los tres mayores incendios desde que hay registros en Galicia, por encima de las 11.100 del que se registró en 2022 en O Courel.
10:35 h
La línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia seguirá suspendida este martes a causa de los incendios que asolan el noroeste peninsular, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Puente ha explicado en una publicación en su cuenta de la red social X que "no hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar" la línea de alta velocidad y que, por tanto, este martes no se podrá prestar el servicio por quinta jornada consecutiva. "Todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio", ha añadido Puente.
El servicio entre Madrid y Galicia lleva suspendido por completo desde el pasado jueves, aunque la primera interrupción se produjo ya el pasado martes, hace ahora una semana, por la cercanía de los incendios a la infraestructura a su paso por Ourense y Zamora.
Adif ya informó este lunes que la situación de los fuegos en Ourense impedía recuperar la circulación hasta al menos el mediodía de este martes y emplazaba a la mañana de este martes para informar sobre la posibilidad de recuperar el servicio durante la tarde.
10:15 h
El control de las llamas en el Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, pueden ya regresar a sus casas, aunque ahora preocupa el frente del incendio que amenaza Riaño y La Reina, según han confirmado a EFE fuentes municipales.
"A todos los que escribís ofreciendo vuestra ayuda ahora se necesita en el frente de Riaño y La Reina, donde toda ayuda es poca. Si queréis ayudar poneros en contacto con sus ayuntamientos", han asegurado los alcaldes del municipio de Posada de Valdeón a través de sus redes sociales.
El alcalde pedáneo del Real Concejo de Valdeón, Felipe Campo, ha explicado a EFE que, "la situación es mucho más favorable y los vecinos ya pueden regresar a sus hogares" en el valle, donde medio centenar de personas se han turnado noche y día para tratar de atajar los distintos focos con los medios que tenían a su disposición.
10:10 h
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este martes que van a trabajar para "llegar a acuerdos" y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026, y ha hecho hincapié en que confía en conseguirlo.
Así lo ha indicado en una entrevista en "Las Mañanas" de Radio Nacional, donde ha reconocido que la situación de minoría parlamentaria de estos últimos siete años hace que sea "difícil", pero ha recordado al final "se ha sacado todo adelante".
"Ahí están las cifras de leyes, de medidas aprobadas, y nosotros no sabemos hacer otra cosa remangarnos y trabajar para llegar a acuerdos", ha insistido López, al tiempo que he reiterado: "lo nuestro no es confiar, lo nuestro es trabajar".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció en su balance del curso político, el pasado 28 de julio, su intención de presentar presupuestos, y dejó claro que trabajará con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante estas nuevas cuentas, que sustituirían a las de 2023, que son las actualmente vigentes tras dos prórrogas.
10:00 h
El incendio que se inició en la tarde del lunes en Colmenar Viejo y que hasta el momento ha quemado 160 hectáreas de terreno está ya estabilizado, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Después del vuelo de reconocimiento que ha realizado a primera hora de la mañana de esta martes el helicóptero de coordinación de Bomberos de la Comunidad, se ha dado por estabilizado el incendio, aunque todavía no está controlado.
El incendio está perimetrado y no va a evolucionar, según informa Emergencias 112, aunque todavía no está controlado porque hay puntos calientes en el interior. No obstante, se ha decidido rebajar a nivel 0 la situación operativa del INFOMA, el plan de protección civil contra incendios en la región. Se calcula una superficie afectada de unas 160 hectáreas dentro del perímetro afectado. La parte más complicada es el flanco derecho porque es una zona de barrancos y subidas y bajadas del terreno.
En los próximos minutos se abrirá también al tráfico la carretera M-104 que permanecía cortada desde ayer por la tarde. Durante la jornada continuarán trabajando en este incendio 18 medios de bomberos, brigadas y agentes forestales de la Comunidad de Madrid para refrescar el interior. También se mantiene un dispositivo logístico por parte del ERIVE, Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencia, y el dispositivo sanitario de SUMMA112.
09:00 h
Castilla y León mantiene activos 29 fuegos forestales, diez de nivel 2 -todos ellos en la provincia de León- y otros ocho de nivel 1 -entre León, Zamora y Salamanca-, con la atención puesta en la evolución de los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, con miles de evacuados, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca.
La bajada de las temperaturas este lunes, que será más acusada el martes, acompañada por un aumento de la humedad han favorecido las condiciones para avanzar en el control y la extinción de los incendios, pues están perdiendo los componentes de virulencia e imprevisiblidad y convirtiéndose en fuegos convencionales.
En estos momentos son 29 los fuegos que permanecen activos en Castilla y León, tras una semana en la que se han declarado más de 200 en la Comunidad.
El fuego declarado en Porto -de nivel 2- es el que más preocupa ahora en Zamora, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, con seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso, que suman 8.000 personas entre vecinos y veraneantes.
En la vecina Salamanca miran a su vez a los vecinos de Cáceres, con el fuego desbocado de Jarilla, que ayer ya entró en la provincia por Candelario, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana con la ayuda de medios aéreos.
La provincia de León suma diez de los once fuegos de nivel 2: Fasgar, Anllares del Sil, Yeres, Llamas de Cabreraa, Paradiña, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, Canalejas y Gestoso; y otros tres de nivel 1: Orallo, Castrocalbón y Uña.
08:50 h
Un total de 15 carreteras de las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias están cortadas al tráfico por los incendios forestales, según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) si bien se ha reabierto la A-52 en dos tramos de Zamora y Ourense, cerrados esta madrugada por los fuegos.
En concreto, y según la DGT, se ha reabierto el tramo de la A-52 en el kilómetro 124 a la altura de O Canizo (Ourense), en sentido Vigo; y el comprendido en el kilómetro 99 en el entorno de Padornelo (Zamora) en sentido Ourense, afectado por la intensidad del fuego de Puebla de Sanabria.
De las 15 carreteras cortadas, siete están en León, tres en Zamora, dos en Cáceres, una en Ourense, otra en Asturias y una más en Madrid.
- En León sigue cerradas al tráfico la N-621 y la LE-2703 a la altura de Portilla de la Reina; la LE-2711, en Retuerto; la LE-164, en Yebra; la LE-5228, en Salas de los Barrios; la LE-4212, en Cariseda y la LE-7311, en Nogar.
- En Zamora, está cerrada la N-525 y la ZA-103 en el término de San Martín de Castañeda y la ZA-104, en Ribadelago.
- En la provincia de Cáceres permanecen cerradas a la circulación las carreteras CC-224 en Hervás y la C-234 en Valdastillas.
- En Ourense está cortada la N-525 en A Gudiña; en Asturias, la C0-4 a la altura de Covadonga.
- En Madrid está cerrada la M-104 desde Iberdrola hasta el kilómetro 14 en Colmenar Viejo.
08:40 h
Dieciocho dotaciones de bomberos, agentes y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid han trabajado durante la noche en refrescar y recorrer el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las 17:00 horas del lunes y cuya evolución es positiva, según Emergencias de la Comunidad.
Asegurar el perímetro y refrescar cualquier punto caliente del interior del incendio ha sido el objetivo de los equipos. Los responsables de extinción decidirán sobre su actuación en las próximas horas después de comprobar el estado del fuego en un vuelo de reconocimiento en la mañana de este martes.
La carretera M-104, que une Colmenar Viejo con San Agustín de Guadalix, permanece cortada por precaución debido a la cercanía del incendio.
El gobierno regional madrileño ha confirmado que continúa la situación operativa 1 del INFOMA, el plan de protección civil contra incendios en la región.
08:10 h
Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.
La ayuda internacional procedente de Alemania y Eslovaquia se sumará a lo largo de la jornada a las labores de extinción del "megaincendio" de Jarilla, en Cáceres, donde está previsto que este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conozca sobre el terreno las labores de extinción del fuego, lo que también hará posteriormente en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).