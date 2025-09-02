Feijóo cree que las declaraciones Sánchez en TVE constituyen "un peligro para España"

08:20 h

El Consejo de Ministros aprobará este martes la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros, una demanda de ERC al Gobierno a la que se oponen las comunidades del PP al considerarla una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros aprobaría el mecanismo para la quita de deuda, de forma que el Estado asumiría hasta 83.252 millones de todos los territorios, sin incluir al País Vasco y Navarra, ya que no forman parte del sistema de financiación de régimen común.

Se trata de un compromiso incluido en el acuerdo de investidura con ERC, que obtuvo en febrero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde doce comunidades autónomas gobernadas por el PP protagonizaron un plante a Montero en el Ministerio de Hacienda.

Con dicha iniciativa, el Ejecutivo pretende también allanar el camino para conseguir unos presupuestos generales para 2026. Según cálculos del Gobierno, las autonomías podrían ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses, por lo que, en palabras de la ministra de Hacienda, las comunidades "no tienen argumentos para renunciar" a dicha quita.