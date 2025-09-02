MINUTO A MINUTO
Feijóo cree que las declaraciones Sánchez en TVE constituyen "un peligro para España"
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 2 de septiembre:
08:20 h
El Consejo de Ministros aprobará este martes la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros, una demanda de ERC al Gobierno a la que se oponen las comunidades del PP al considerarla una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros aprobaría el mecanismo para la quita de deuda, de forma que el Estado asumiría hasta 83.252 millones de todos los territorios, sin incluir al País Vasco y Navarra, ya que no forman parte del sistema de financiación de régimen común.
Se trata de un compromiso incluido en el acuerdo de investidura con ERC, que obtuvo en febrero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde doce comunidades autónomas gobernadas por el PP protagonizaron un plante a Montero en el Ministerio de Hacienda.
Con dicha iniciativa, el Ejecutivo pretende también allanar el camino para conseguir unos presupuestos generales para 2026. Según cálculos del Gobierno, las autonomías podrían ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses, por lo que, en palabras de la ministra de Hacienda, las comunidades "no tienen argumentos para renunciar" a dicha quita.
08:05 h
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro en la entrevista que ha concedido este lunes a TVE que "no tiene ninguna propuesta para responder a los problemas reales del país y evitar el avance de las derechas".
"Es más, él mismo gobierna a base de rearme y complicidad con el genocidio, como haría el PP", ha añadido la también diputada de Podemos en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. Belarra ha enfatizado que "resistir en el camino equivocado es perder".
08:00 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que lo que ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con TVE este lunes constituye "ya un peligro para España".
"Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones", ha señalado Feijóo en su cuenta de X. "Esto no es anomalía democrática. Es YA un peligro para España", ha añadido.