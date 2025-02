Sánchez viajará el lunes 24 a Kiev para "reafirmar el apoyo" de España a Ucrania

10:05 h

Debía haber tenido lugar este miércoles, pero el Juzgado de 1ª Instancia número 99 de Madrid lo impidió. Según han informado este jueves por la mañana las asociaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, el organismo decidió hace unos días dejar "sin efecto" el acto en el que pedían que la presidenta regional rectificase lo que dijo el 15 de febrero en la Asamblea de Madrid. Fue la "frase vejatoria" en la que Ayuso dejó caer que si no trasladó a los mayores a los hospitales durante la primera ola de la pandemia era porque 'se iban a morir igual'.

En concreto, la conservadora dijo: "Había muertos en todas partes. En las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio".

Los familiares pidieron entonces en una demanda de conciliación que rectificase. O bien en un medio de comunicación o en un juzgado. En el escrito que presentaron el pasado verano las plataformas de familias, de hecho, las palabras de la conservadora podrían ser constitutivas de un delito continuado de injurias graves hechas con publicidad. La Comunidad de Madrid, sin embargo, recurrió la demanda interpuesta no era "válida" porque iba dirigida contra la institución y no contra la presidenta. Y "no puede haber actos de conciliación contra la institución".

Las familias, en este sentido, recuerdan que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, tiene solicitados actos similares con Pedro Sánchez y con María Jesús Montero.

Informa Lara Carrasco.