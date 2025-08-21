La directora de Protección Civil: "Hoy es un día determinante para acabar con los incendios"

08:00 h

Los servicios de extinción han realizado un trabajo intenso durante la última noche para combatir las llamas en el incendio forestal de Porto (Zamora), que se acerca a las localidades de Moncabril, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo a través del camón del Cárdenas, sin llegar aún a esas poblaciones evacuadas.

Entre otros puntos, las trabajos nocturnos de extinción, facilitados por la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche, se han centrado en esa lengua de fuego que bajaba por el cañón del Cárdenas hacia el Lago de Sanabria, según han informado fuentes del operativo de extinción.

La orografía del terreno hace difícil atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas como en los cañones del Cárdenas, del Tera y del Forcadura.

Las previsiones iniciales apuntan a que a partir de las ocho de la mañana los medios aéreos puedan volar como pudieron hacerlo el miércoles, lo que ayudó a frenar el avance de las llamas.

El incendio mantiene una docena de poblaciones evacuadas, incluida Moncabril, que tiene tres habitantes censados y que también está desalojada desde el martes por la tarde pese a que inicialmente no se incluyó en el listado de poblaciones evacuadas.

Este incendio, según las estimaciones en base a los mapas del sistema Copernicus del pasado martes, ha calcinado ya más de 10.000 hectáreas, principalmente del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, ubicado en la provincia de Zamora, pero también del valle del Caseio de Ourense y del entorno del lago de la Baña de León.