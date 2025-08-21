MINUTO A MINUTO
La directora de Protección Civil: "Hoy es un día determinante para acabar con los incendios"
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves 21 de agosto:
12:11 h
El contingente desplegado para el control y extinción del incendio de Jarilla (Cáceres), cuya extensión arrasada se aproxima a las 17.000 hectáreas, confía en consolidar el perímetro del incendio a lo largo de este jueves, pues sólo restan dos kilómetros de frente para alcanzar dicho objetivo.
"Sólo quedan dos kilómetros para consolidar el perímetro" del incendio, cuya extensión es de 165 kilómetros, ha insistido la presidenta extremeña, María Guardiola, tras asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que se celebra en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Granja.
Por ello, los medios aéreos y terrestres centran sus esfuerzos en esos dos kilómetros de perímetro ubicados en la zona noroeste del término municipal de Hervás (Cáceres).
12:04 h
El sindicato UGT ha anunciado este jueves que denunciará ante la Inspección de Trabajo las condiciones en las que están desarrollando su labor los integrantes del operativo de extinción de incendios de Castilla y León, tanto a aquellos que dependen directamente de la Junta como de empresas privadas subcontratadas.
En concreto, UGT ha denunciado en una rueda de prensa convocada en Zamora que en las labores de extinción hay trabajadores que han realizado turnos de 20 horas seguidas de trabajo o más y otros a los que se ha contratado sin experiencia, con un curso previo de 16 horas y en algún caso sin él.
El responsable de la Federación de Servicios Públicos de la UGT-CyL, Tomás Pérez, ha denunciado una "una descoordinación absoluta" en esos fuegos, con personal dos horas de brazos cruzados esperando órdenes, avituallamientos "tarde y escasos" y trabajadores "deshidratados y con calambres" por el esfuerzo.
Ayer, la Junta de Castilla y León anunció que "analizará la situación" de las empresas que, incluso estos días con decenas de fuegos activos en la Comunidad, ofertan puestos de trabajo para peón forestal sin requerir experiencia previa ni formación.
11:51 h
La bajada nocturna de las temperaturas y el aumento de la humedad han propiciado la mejora de la evolución de muchos de los fuegos que se mantienen activos en la provincia de León, donde ahora preocupa la especial virulencia de los fuegos de Barniedo y Colinas, donde la tarde de ayer se detectó un nuevo foco, que ha obligado a evacuar la localidad de Igüeña.
Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, mientras que el avance ha sido "favorable" en casi todos los incendios de la provincia de León, los medios terrestres y aéreos se centran ahora en la zona sur de Barniedo, el nuevo de Colinas y en la zona norte de Fasgar, que son los puntos más activos.
Por ello, según los técnicos, la visión es "optimista" de la extinción en el resto de incendios donde no se espera que avance el perímetro en ninguno de ellos si las condiciones meteorológicas no cambian y se pueden hacer las labores de perimetraje y liquidación, aunque todos presentan "un gran poder de reactivación".
Mientras, en la provincia de Zamora, el incendio más preocupante, el de Porto, ha tenido una "evolución favorable" durante la noche, tras las complicaciones surgidas por el viento ayer por la tarde y mantiene tes zonas activas: La Baña, de difícil acceso; San Cipriano, donde se centrarán los medios; y Ribadelago, donde el avance está contenido y la cabeza cortada.
11:42 h
Cuatro incendios continúan activos este jueves en Asturias, entre ellos el de Degaña, un fuego derivado del leonés de Anllares del Sil que sigue siendo el que más preocupa a los servicios de extinción y el que sigue acaparando la mayor parte de medios disponibles en el Principado.
El objetivo pasa por frenar el frente norte que avanza desde la provincia leonesa hacia Degaña, en el suroccidente de Asturias, con la creación de cortafuegos y líneas de defensa en las que llevan días trabajando equipos terrestres con maquinaria pesada.
Desde el aire, el Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado el envío de dos aviones anfibios FOCA y una aeronave de coordinación y observación ACO que se sumarán al bombardero que ya había enviado y a las aeronaves de la Brif de Tineo, así como a los dos helicópteros de extinción de Bomberos de Asturias.
En tareas de vigilancia y seguimiento también opera el helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando, a lo largo de toda la jornada, las zonas afectadas con personal de Bomberos de Asturias en continúa revisión para facilitar las decisión tácticas y operativas del operativo.
Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, la BRIFF presencial y de régimen domiciliaria de Tineo, la de Ruente (Cantabria) y los efectivos de bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra.
11:33 h
El coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, ha afirmado este jueves que el Gobierno ha cometido una negligencia al mantener el Plan Estatal de Protección Civil en el nivel operativo uno y no haberlo elevado al dos, así como por no haber desarrollado el mecanismo de respuesta.
Sanz ha denunciado en una entrevista en Antena 3 recogida por Efe que el Ejecutivo central no ha estado a la altura de la emergencia provocada por los incendios forestales en Extremadura, Galicia y Castilla y León, ni ha tenido sentido de estado.
"La reacción ha sido una vez más tarde y mal", ha recalcado el dirigente del PP, que ha subrayado en respuesta a las críticas procedentes del Gobierno a las comunidades autónomas que "pedir más medios no es confrontación política, es solicitar que se pueda ser eficaz en la respuesta".
Ha incidido en que el sistema de protección civil ha vuelto a fracasar y ha subrayado que mantener la situación operativa uno del plan estatal supone que las comunidades actúen solas, mientras que la dos, que ha incidido es la que el Estado no ha activado, permite que se refuercen todos los medios.
11:05 h
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha asegurado este jueves en una entrevista en Antena 3 que "hoy es un día determinante para poder acabar lo antes posible" con los incendios forestales que están azotando algunas comunidades españolas en este mes de agosto.
Tras "una noche favorable" junto al trabajo de los operativos, Barcones ha subrayado que la meteorología, también "favorable", ofrece una oportunidad que debe de ser aprovechada; sin embargo, ha expresado que aún se debe de tener "mucho cuidado con las reactivaciones".
"Son ya muchísimos días, jornadas muy duras con condiciones de calor extremo en las que han estado trabajando los operativos (...) ya queda menos, hoy tenemos una oportunidad y estoy segura de más allá de otras cuestiones, entre todos vamos a conseguir acabar con estos incendios", ha expresado.
La directora general también ha destacado la gestión de refuerzos internacionales, como 51 bomberos de Rumanía y 21 bomberos de Grecia que llegarán mañana a Asturias, según señaló, estos equipos resultan clave para que no se generen "reproducciones trabajando sobre el terreno" y así "evitar que quede algún foco que se pueda reactivar".
11:00 h
La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales ha lamentado las estrategias de algunas comunidades autónomas con la ola de incendios que "han sido parches temerarios y auténticas aberraciones", por lo que ha urgido a desbloquear la Ley Marco de Coordinación, para evitar la "descoordinación" actual. En una nota de prensa, la asociación reclama el cese inmediato de los técnicos y políticos responsables de esas actuaciones.
Al respecto, pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid, "donde se decidió, ante el colapso en Castilla y León por falta de medios, cubrir todos los siniestros en Ávila y Segovia pero saliendo desde territorio madrileño, retrasando los tiempos de llegada y favoreciendo la propagación inicial del fuego".
Esta descoordinación, apunta, dificulta la movilización de medios materiales y retrasa los tiempos de llegada, deteriorándose así los servicios de protección.
El presidente de la CUBP, Israel Naveso, ha manifestado que "la dramática situación que sufrimos ahora mismo" no solo es consecuencia del cambio climático, sino que la falta de unanimidad, los errores en la planificación de estrategias de extinción y la ausencia de recursos humanos son factores clave en la propagación del fuego.
10:50 h
La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon mayoritario en la izquierda, presentará una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro centrista, François Bayrou, en la reanudación de la sesión parlamentaria, que está programada el 22 de septiembre.
El coordinador de LFI, Manuel Bompard, anunció este jueves el calendario con el que trabaja, en una entrevista a la emisora RTL, y señaló que esperan que el resto de los partidos de la izquierda se sumen a esa moción de censura, con la que espera tumbar al Ejecutivo de Bayrou para impedirle en particular aplicar el plan de ajuste de 44.000 millones de euros que prepara con el presupuesto de 2026.
"El primer día de la sesión parlamentaria, los insumisos presentarán una moción de censura con la intención de tumbar al Gobierno y de impedir que se ponga en marcha el plan Bayrou", afirmó Bompard.
Lo justificó porque las propuestas para los presupuestos, que el Gobierno debe formalizar a finales de septiembre para que pueda empezar a debatirse en el Parlamento a partir de octubre, "si se aplicaran harían mucho mal al país" porque entre otras cosas contemplan congelar las prestaciones sociales, lo que significaría "una pérdida de poder adquisitivo".
10:45 h
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía. "Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform.
"He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra", afirmó el presidente.
Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería "difícil". "No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó", dijo.
Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).
10:40 h
El operativo para la extinción del incendio forestal en Jarilla (Cáceres), que se acerca a las 17.000 hectáreas quemadas, encara una nueva jornada de trabajo con líneas de defensa en Hervás, cuya estrategia hasta la medianoche había funcionado, y Jerte, donde se ralentizó el avance con trabajo a pie. El incendio cumple diez días activo, con declaración de nivel 2, y el último dato apunta a 16.780 hectáreas calcinadas en un perímetro de más de 160 kilómetros.
A la espera de las declaraciones tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que se celebra en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Granja, desde la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social apuntaron anoche que la estrategia con respecto a la zona de Hervás "ha funcionado".
"Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Hay que seguir", señalaron respecto a esta línea de trabajo, mientras que con respecto a Jerte "se ha ralentizado el avance con trabajo a pie", para añadir después que la noche sería "clave para ambos".
Por su parte, desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha informado esta mañana de los medios intervinientes esta jornada, con 481 efectivos, 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos, ocho maquinaria pesada, seis agentes del Medio Natural y seis técnicos.
10:35 h
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) llegarán "exactamente igual" a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que han arrasado parte del país, pero con un impacto "limitado" en el campo.
En una entrevista en TVE, el titular de Agricultura ha mostrado su preocupación por cultivos como el de viñedo, que comienza ahora la vendimia en zonas de Orense afectadas por los fuegos, también por el trigo que se cosecha en áreas de Castilla y León y por otros cultivos permanentes como el olivar, los almendros y los cítricos.
Sobre la ganadería extensiva, Planas ha alertado no tanto del número de cabezas que se puedan haber visto afectadas, sino del cambio en el lugar donde comen y, en general, en los pastos, ya que muchos de ellos se han quemado.
Por tanto, los ganaderos tendrán que recurrir al forraje, algo que "lógicamente" supone más coste, ha dicho.
En general, el ministro ha puntualizado que la superficie agraria afectada es "muy limitada", tras advertir que se trata de una situación "cambiante" que están siguiendo desde el Ministerio para, una vez tener la fotografía completa cuando se hayan extinguido los fuegos, poder ver qué medidas tomar al respecto con las autonomías.
10:20 h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que "desde el minuto uno" el Gobierno ha proporcionado a las comunidades afectadas por los incendios los medios que han solicitado, y ha acusado al PP de practicar una "política de tierra arrasada" con las tragedias que "solo beneficia" a la ultraderecha.
En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio, Marlaska ha rebatido así las acusaciones sobre la falta de medios que han vertido los presidentes de las comunidades de Extremadura, Galicia y Castilla-León, afectadas desde hace días por varios incendios forestales, y por otros dirigentes nacionales del PP.
Según el ministro, el Gobierno, "desde el minuto uno", ofreció su ayuda a las comunidades afectadas por estos incendios y les ha facilitado los recursos que han solicitado en cada momento.
Marlaska, además, ha asegurado que el día 11 de agosto el Ejecutivo ya se dirigió de manera "oficiosa" al mecanismo europeo competente para solicitar ayuda con la que luchar contra el fuego, que el día 12 se hizo de forma oficial, y que el 14 ya había medios internacionales actuando, con lo que ha negado así la versión de algunas comunidades que afirman que esta petición no se hizo hasta el día 15.
10:00 h
Los seis fuegos que permanecen activos en Galicia superan ya las 82.600 aunque esta cifra es aproximada, ya que la Consellería de Medio Rural solo ha actualizado la superficie quemada por uno de estos incendios, a la espera de nuevos datos de los helicópteros de coordinación.
Durante la pasada noche no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones en la provincia de Ourense, que sigue en nivel 2 de emergencia, aunque los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por los incendios forestales.
Según el último balance de Medio Rural, en la mañana de este jueves quedan activos seis incendios en la comunidad autónoma, todos ellos en la provincia de Ourense, tras haberse estabilizado ayer el de Vilardevós-Moialde.
El más extenso es el de Larouco, que ha pasado a Lugo tras cruzar el río Sil y se ha situado en Quiroga, a la entrada de O Courel, y que ya supera las 30.000 hectáreas afectadas en el territorio gallego. Además de Quiroga y Larouco, afecta a los municipios O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.
09:50 h
Más de 20 municipios continúan este jueves en riesgo "máximo" de incendio en Portugal, ubicados en los distritos de Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre y Faro (este último ubicado en el Algarve, en el sur del país), según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.
Por otro lado, los concejos que se encuentran en riesgo "muy elevado" sobrepasan el centenar, y se ubican mayoritariamente en las regiones Centro y Norte del país, varios de ellos fronterizos con España. El resto se encuentra en nivel de peligro "elevado" o "moderado", a excepción solamente de Aveiro y Esposende, hacia el norte, en la costa atlántica, que se encuentran en riesgo "reducido".
El IPMA indicó que su previsión para este jueves es de cielo "poco nublado o limpio", con alguna nubosidad hasta media mañana en el litoral de la región Centro y viento "a veces fuerte" en la faja costera occidental y las tierras altas; así como una "pequeña subida de la temperatura máxima".
La entidad meteorológica, que publica las temperaturas de las capitales de distrito, informó en su web de que la máxima se registrará en Évora, con 34 grados centígrados, seguida de Castelo Branco, con un grado menos.
09:30 h
El viento que sopló desde este miércoles por la tarde ha agravado la situación del fuego que se declaró el pasado martes en el municipio leonés de Igüeña, donde sus vecinos -en torno a un centenar- han sido evacuados al pabellón Bembibre Arena, en el municipio berciano de Bembibre.
Debido a esta reproducción del fuego, la Junta de Castilla y León elevó ayer por la noche el nivel de gravedad de este fuego de nivel IGR 1 a 2, por la cercanía con la localidad que precisamente ha tenido que ser desalojada.
Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado a través de su cuenta de X de que han puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno este nuevo foco del incendio, al entender los técnicos que se trata de un fuego intencionado para "romper la estrategia" del operativo que trabaja desde el martes en el lugar. "Hay que llevar ante la justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor", ha expresado el presidente de la Junta.
Después de que la cercanía de las llamas obligara a última hora del miércoles a evacuar la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, declarada Bien de Interés Cultural en el municipio leonés de Igüeña, también la propia cabecera municipal tuvo que ser desaloja horas después por la mala evolución del fuego, según ha informado Subdelegación de Gobierno.
08:50 h
La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Antonio Vercher, investiga la relación entre la falta de planes de prevención contra los incendios forestales en medio de la ola de fuegos que está arrasando España, especialmente Castilla y León, Galicia y Extremadura. Según adelanta El País, ha trasladado a la unidad del Seprona, de la Guardia Civil, la necesidad de recabar información sobre si los municipios afectados cuentan con estos planes de prevención, como establece la Ley de Montes, de 2003.
La Ley de Montes establece que las llamadas zonas de alto riesgo de incendio deben contar con planes de prevención. El objetivo de esos documentos es "evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente" gracias a la "anticipación", según explica el fiscal Vercher en el escrito al que ha accedido El País.
La falta de estos planes ya motivó en el pasado la apertura de algún proceso judicial. Fue el caso de la localidad madrileña de Arroyomolinos: la fiscalía denunció al Ayuntamiento tras un fuego, que está ahora pendiente de sentencia.
Además, desde 2022, las comunidades están obligadas por ley a elaborar planes anuales de este tipo, aunque el Gobierno aún no ha aprobado los criterios comunes para que los Ejecutivos regionales elaboren estos programas. Según El País, fuentes del Ejecutivo central aseguran que esta norma se aprobará "en pocas semanas" y achaca el retraso al complejo proceso de alegaciones al ser una competencia compartida con las autonomías. No obstante, explican, que no son imprescindible para que las propias comunidades puedan aprobar sus planes.
08:25 h
Ocho carreteras continúan cortadas este jueves por los incendios forestales, siete en varias provincias de Castilla y León y una en Extremadura, según la última información actualizada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las ocho vías cerradas son secundarias y la mayoría se encuentran en la provincia de León, donde sigue prohibida la circulación en ambos sentidos en la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
En Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda, y la ZA-104, por Ribadelago, y en Palencia la P-217 entre Cardaño de Abajo y Cardaño de Arriba, todas ellas también en ambos sentidos.
Por su parte, en Extremadura continúa cerrada en sentido creciente de la kilometración la CC-224, que une los valles cacereños del Ambroz y Jerte entre Hervás y Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras.
08:00 h
Los servicios de extinción han realizado un trabajo intenso durante la última noche para combatir las llamas en el incendio forestal de Porto (Zamora), que se acerca a las localidades de Moncabril, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo a través del camón del Cárdenas, sin llegar aún a esas poblaciones evacuadas.
Entre otros puntos, las trabajos nocturnos de extinción, facilitados por la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche, se han centrado en esa lengua de fuego que bajaba por el cañón del Cárdenas hacia el Lago de Sanabria, según han informado fuentes del operativo de extinción.
La orografía del terreno hace difícil atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas como en los cañones del Cárdenas, del Tera y del Forcadura.
Las previsiones iniciales apuntan a que a partir de las ocho de la mañana los medios aéreos puedan volar como pudieron hacerlo el miércoles, lo que ayudó a frenar el avance de las llamas.
El incendio mantiene una docena de poblaciones evacuadas, incluida Moncabril, que tiene tres habitantes censados y que también está desalojada desde el martes por la tarde pese a que inicialmente no se incluyó en el listado de poblaciones evacuadas.
Este incendio, según las estimaciones en base a los mapas del sistema Copernicus del pasado martes, ha calcinado ya más de 10.000 hectáreas, principalmente del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, ubicado en la provincia de Zamora, pero también del valle del Caseio de Ourense y del entorno del lago de la Baña de León.