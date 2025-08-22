MINUTO A MINUTO
Estabilizado el incendio de Jarilla tras once días activo
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes 22 de agosto:
11:13 h
Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza
" Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes.
10:40 h
Los incendios forestales que afectan a la montaña de León en la comarca del Bierzo siguen sin estar controlados y mantienen en alerta a varias localidades, especialmente en los municipios de Páramo del Sil, Peranzanes e Igüeña, donde varios frentes activos se han agravado durante la noche por el viento y la complicada orografía. En Anllares, el fuego ha vuelto a reactivarse en las últimas horas y ha obligado a los cinco vecinos de Anllarinos a abandonar sus casas de forma precipitada.
Según ha explicado a EFE el alcalde pedáneo, Borja Martínez, las llamas arrasaron en pocos minutos unas cien hectáreas y llegaron a situarse a tan solo 30 metros de las viviendas.
La Junta de Castilla y León ha reconocido que el perímetro sigue presentando "constantes reproducciones", especialmente en la zona del valle de Fornela, donde la situación es "extrema", en palabras de la alcaldesa de Peranzanes, Henar García.
10:30 h
La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal espera avances para este viernes en el combate contra los dos grandes incendios que se mantienen activos en el país tras un jueves "bastante productivo".
Lo explicó hoy en declaraciones a EFE el comandante de la ANEPC José Miranda, quien aclaró que todavía hay frentes que les "preocupan" en los fuegos iniciados en los municipios de Arganil (en el distrito de Coimbra) y de Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-.
"Ayer fue un día bastante productivo, bastante positivo. Por lo tanto, creemos que hoy también pueda ser similar para ver si conseguimos bajar o disminuir la extensión de estos frentes de incendio que todavía están activos y que generan alguna preocupación", precisó Miranda. En concreto, en el incendio de Arganil, que registra un perímetro que ronda los 290 kilómetros, hay cinco frentes, "de los cuales dos todavía suponen alguna preocupación".
En el terreno hay cerca de 1.600 efectivos, 543 vehículos y 13 medios aéreos. Por otro lado, en el incendio en Figueira de Castelo Branco hay cuatro frentes, y uno "muestra alguna preocupación" por la dificultad para acceder, según Miranda. Se encuentran en el lugar 241 efectivos, 76 vehículos y 6 medios aéreos.
10:10 h
El incendio de Jarilla (Cáceres) ha quedado estabilizado tras once días activo y afectar a unas 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros, el mayor incendio de la historia reciente en Extremadura.
El consejero de Presidencia del Ejecutivo extremeño, Abel Bautista, ha informado este viernes de la situación del incendio, tras la última reunión de coordinación del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en La Granja (Cáceres).
En estos momentos existen algunos puntos calientes en el noroeste del incendio, donde se concentrarán hoy seis medios aéreos y otros más de 200 efectivos en el perímetro, tras una noche "algo complicada" pero en la que se ha perimetrado el fuego.
La situación operativa cambiará a nivel 1 a las 18:00 horas, cuando habrá un repliegue de los medios externos, incluidos los efectivos de la UME y el contingente alemán, para que a partir de ahí se mantengan los medios propios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex).
10:00 h
Ocho incendios están activos este viernes en Galicia, cinco de ellos en Ourense, que han arrasado más de 78.500 hectáreas, y otros tres focos que se declararon en la tarde del jueves en las provincias de Lugo y Pontevedra, donde se han llevado a cabo desalojos.
El fuego de Carballedo (Lugo) mantiene activa la situación 2 por la proximidad con la población de Oleiros, ha calcinado 50 hectáreas, según el último balance de la Consellería de Medio Rural, y ha obligado a desalojar de forma preventiva a 53 menores y once monitores del Albergue dos Peares. El 112 Galicia ha informado de que los menores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2.
En la provincia de Pontevedra, se ha desactivado el nivel 2 en Oia, donde el jueves se declaró otro incendio forestal que ha consumido 40 hectáreas y obligó a desalojar de manera preventiva a 45 personas de un camping en Mougás.
Los desalojados ya han podido volver a las instalaciones, aunque algunos decidieron quedarse en el camping de Santa Tecla, en Guarda. También en Pontevedra sigue activo el incendio de Vilaboa, con 50 hectáreas ardidas, donde se mantiene la situación 2 por la proximidad al núcleo de Vilar, en Santa Cristina de Cobres.
09:50 h
Cincuenta y tres menores y once monitores han sido desalojados de forma preventiva del Albergue dos Peares debido al incendio declarado el jueves en el municipio de Carballedo (Lugo), mientras que en Oia (Pontevedra) se ha desactivado la situación 2.
El 112 Galicia ha informado este viernes de que los menores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2 por el fuego de Carballedo, donde el jueves se activó la situación 2 por la proximidad con el núcleo poblacional de Oleiros
En la provincia de Pontevedra se ha desactivado el nivel 2 en Oia, donde el jueves se declaró otro incendio forestal que obligó a desalojar de manera preventiva a 45 personas de un camping en Mougás.
Los desalojados ya han podido volver a las instalaciones, aunque algunos decidieron quedarse en el camping de Santa Tecla, en Guarda. También en Pontevedra sigue activo el incendio de Vilaboa, donde se mantiene la situación 2 por la proximidad al núcleo de Vilar, en Santa Cristina de Cobres. El jueves fueron desalojadas 14 personas en el núcleo de Paradellas.
09:35 h
El Ejército israelí ha matado desde la madrugada del viernes al menos a 37 palestinos a lo largo de la Franja, la mayoría en la norteña ciudad de Gaza, la capital, donde persisten los bombardeos y las demoliciones.
Según datos proporcionados por fuentes médicas, desde la medianoche, al menos 19 personas han sido asesinadas en la ciudad de Gaza; 12 de ellas en un ataque de artillería israelí contra la escuela Amr Ibn Al As y sus alrededores, según fuentes locales.
Además, una familia con tres hijos murió también al ser bombardeada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la calle Al Jalaa de la ciudad de Gaza; mientras que otra madre y su hijo fueron asesinados cerca de la mezquita en el asediado barrio de Sabra.
Otras 12 personas murieron de madrugada en ataques contra el norteño campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, donde Israel mató a cuatro palestinos en una vivienda, a cinco personas cerca de la escuela Abu Asi, y a otras tres, entre ellas un niño, en otro ataque contra una casa.
09:25 h
Un hombre ha muerto la última noche en el incendio de su vivienda en la localidad zamorana de Riego del Camino -no afectada por los incendios forestales de la provincia-, ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El incendio fue comunicado a las 22.41 horas del jueves, sin que inicialmente se supiese si había personas en la vivienda, por lo que el 1-1-2 dio aviso a los Bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, así como a la Guardia Civil, los bomberos del Ayuntamiento de Zamora y Emergencias Sanitarias de Sacyl.
En el lugar del suceso, hasta el que se desplazó personal médico del centro de salud de Villarrín de Campos y una ambulancia de soporte vital básico, se confirmó el fallecimiento de un hombre de unos 65 años.
El tejado de la vivienda colapsó y la casa quedó totalmente calcinada, aunque los bomberos del Consorcio de Extinción de los parques de Benavente y Zamora lograron que el fuego no afectara a las viviendas colindantes, según fuentes de la Diputación de Zamora
09:20 h
Un amplio dispositivo policial permanece desplegado en la ciudad de Ávila tras la reyerta entre dos familias que en la noche del jueves se saldó con un muerto y tres heridos por arma de fuego. Según la Delegación del Gobierno, la presencia de efectivos se mantendrá “el tiempo que sea necesario” para registrar domicilios, investigar los hechos y prevenir nuevos altercados.
En el operativo participan Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegada desde Valladolid, Guardia Civil —con unidades especializadas e incluso de Tráfico—, además de la Policía Local.
La reyerta, ocurrida sobre las 22.00 horas, enfrentó a dos familias y dejó como víctima mortal a un hombre de 51 años, mientras que entre los heridos se encuentra su hijo de 26. Los presuntos agresores serían también padre e hijo, de 38 y 19 años.
El despliegue policial se reforzó después de que un grupo de personas se concentrara de forma violenta ante la vivienda de los supuestos autores y causara daños en dos vehículos, así como ante la llegada masiva de familiares a los accesos del hospital y del SUAP, que obligó a cortar el tráfico y acordonar la zona.
08:45 h
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego.
"Ayer aprobamos los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel para derrotar a Hamás en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras", dijo Katz en un mensaje en X. En ciudad de Gaza hay alrededor de un millón de palestinos, entre ellos niños enfermos y desnutridos.
Y sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que "si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será".
08:15 h
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha avisado al PSOE de que Junts tomará una decisión "estructural" sobre el futuro de la legislatura ya que consideran que los resultados del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez "no están siendo los esperados" tras dos años de su rúbrica.
"Se acerca el momento de tomar una decisión, que no será coyuntural sino estructural, porque el acuerdo de Bruselas no se está desarrollando con los resultados esperados. Nosotros hemos puesto toda nuestra voluntad, pero el balance en estos momentos no es el más positivo. Tomar decisiones quiere decir que pasarán cosas", ha asegurado en una entrevista con EFE.
Turull ha desarrollado de este modo la advertencia lanzada por el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, que el pasado martes avanzó que en otoño ocurrirán cosas "nunca vistas hasta ahora" en relación a su apoyo a Sánchez.
Aunque ha dicho que no se trata de ningún "ultimátum" a Sánchez, Turull ha indicado que el PSOE "es consciente de que las cosas no van como tenían que ir": "Ya sea por un motivo o por otro, no se acaba de ejecutar. Todo son excusas. Nosotros tendremos que tomar una decisión. El infierno está lleno de buenas intenciones, pero nosotros queremos resultados", ha declarado.
La entrada en prisión del principal interlocutor con Junts, el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, forzó un cambio de cromos en los negociadores socialistas en la mesa de Suiza. Este cambio, no obstante, no ha tenido más consecuencias: "No es un tema de interlocutores, es un tema de resultados". "La apuesta que se hizo por este acuerdo, que creíamos que merecía la pena, no está teniendo los resultados esperados y por tanto habrá que tomar una decisión", ha zanjado.
La dirección de JxCat no "rehuirá ninguna responsabilidad" a la hora de decidir sobre su apoyo a Sánchez, aunque antes escuchará "a la gente, a la militancia y a todos los órganos del partido", aunque Turull no ha aclarado si preguntarán directamente a las bases como hicieron a la hora de salir del Govern que presidía Pere Aragonès.
08:00 h
Diez carreteras secundarias continúan cortadas este viernes por los incendios forestales, siete en varias provincias de Castilla y León, dos en Galicia y una en Extremadura, según la última información actualizada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La mayoría se encuentran en la provincia de León, donde sigue prohibida la circulación en ambos sentidos en la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
En Zamora están cortadas la ZA-103 y la ZA-104, en Sanabria, y en Palencia la P-217 en Cardaño de Abajo, todas ellas también en ambos sentidos.
Las dos vías cerradas al tráfico, en ambos sentidos, en Galicia son la PO-552, entre As Mariñas y Mouga, y la LU-P-1801, en Arxemil.
Por su parte, en Extremadura continúa cerrada en sentido creciente de la kilometración la CC-224, que une los valles cacereños del Ambroz y Jerte entre Hervás y Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras.