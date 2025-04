La coalición acuerda rescindir de manera unilateral el contrato de munición con una empresa israelí

09:30 h

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cancelado un acto institucional en el Congreso en el que tenía previsto participar el próximo sábado para poder acudir el funeral del papa Francisco que se celebrará ese mismo día en Ciudad del Vaticano, han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

Ésta habría sido la primera visita de Zelenski desde que el año pasado firmara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un acuerdo para recibir una ayuda militar de 1.000 millones, ya que en 2022 intervino por videoconferencia en un pleno extraordinario en el Congreso.

Finalmente, el mandatario ucraniano, que no había anunciado su visita por motivos de seguridad, acudirá el sábado al funeral del papa, que se celebrará en la escalinata de la basílica de San Pedro, donde coincidirá con numerosos líderes internacionales de todo el mundo, incluyendo los reyes y varios ministros, pero no con Pedro Sánchez, que no acudirá.