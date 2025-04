El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de munición israelí

08:45 h

El Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044.558.955 de euros desde el 7 de octubre de 2023, según un estudio del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz basado en los datos publicados por la Plataforma de Contratación del Estado. Según este informe, aún no han sido formalizados diez por valor de unos 800 millones.

La decena de contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones) y los misiles Spike (237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

Según este estudio, este listado supone la constatación de que el Gobierno español ha mantenido "la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria". El Centro Delàs de Investigaciones para la Paz exige la cancelación de todos los contratos formalizados o en ejecución ya que contribuyen a "mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".