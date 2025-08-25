Aemet advierte de peligro muy alto o extremo de incendios en el norte y este peninsular

11:24 h

La Junta de Castilla y León ha suscrito entre 2019 y 2025 hasta 19 contratos, por importe de casi 24 millones de euros, para la realización de trabajos relacionados con la prevención y la extinción de incendios, entre otros, con la empresa Orthem -Grupo Hozono-, que ahora analiza el Ejecutivo autonómico por la publicación en portales de empleo de una oferta a bomberos sin experiencia para la crisis forestal actual.

Tras conocer ese anuncio la pasada semana, publicado en el portal de empleo Infojobs, en el que la empresa demandaba bomberos para Castilla y León y no pedía experiencia previa en el combate con las llamas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Ejecutivo iba a analizar esa circunstancia, a la vez que defendió que la formación y la seguridad del operativo era prioritaria.

Todos estos contratos han sido suscritos por la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque en 2019 bajo la denominación de Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la mayoría para desarrollar labores de prevención de incendios, pero también para equipos de extinción.

Según los datos consultados por EFE en el portal de contratación pública de la Junta de Castilla y León, para el presente año 2025 esta empresa se ha hecho con dos contratos por un importe total de 2,5 millones de euros, mientras que en 2024 fueron siete contratos por casi 8 millones de euros.