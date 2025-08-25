MINUTO A MINUTO
Aemet advierte de peligro muy alto o extremo de incendios en el norte y este peninsular
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes 25 de agosto:
11:24 h
La Junta de Castilla y León ha suscrito entre 2019 y 2025 hasta 19 contratos, por importe de casi 24 millones de euros, para la realización de trabajos relacionados con la prevención y la extinción de incendios, entre otros, con la empresa Orthem -Grupo Hozono-, que ahora analiza el Ejecutivo autonómico por la publicación en portales de empleo de una oferta a bomberos sin experiencia para la crisis forestal actual.
Tras conocer ese anuncio la pasada semana, publicado en el portal de empleo Infojobs, en el que la empresa demandaba bomberos para Castilla y León y no pedía experiencia previa en el combate con las llamas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Ejecutivo iba a analizar esa circunstancia, a la vez que defendió que la formación y la seguridad del operativo era prioritaria.
Todos estos contratos han sido suscritos por la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque en 2019 bajo la denominación de Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la mayoría para desarrollar labores de prevención de incendios, pero también para equipos de extinción.
Según los datos consultados por EFE en el portal de contratación pública de la Junta de Castilla y León, para el presente año 2025 esta empresa se ha hecho con dos contratos por un importe total de 2,5 millones de euros, mientras que en 2024 fueron siete contratos por casi 8 millones de euros.
11:21 h
La evolución de los tres incendios que había activos en el suroccidente de Asturias sigue siendo favorable ya que el de Degaña, el que más ha preocupado durante estos días, ha quedado estabilizado, mientas que el de Genestoso está ya "controlado completamente", algo que espera lograrse también a lo largo del día en el de Somiedo.
"La situación ha avanzado a una posición más favorable y el cambio de temperatura ha permitido consolidar la línea de batalla en los incendios activos de Genestoso, Somiedo y Degaña, en los que hay más medios aéreos que nunca", ha señalado el presidente del Principado, Adrián Barbón, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado.
El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, también ha reconocido que la situación hoy "es favorable", que el trabajo de las dos últimas semanas empieza a dar frutos y que por lo tanto, las noticias hoy son tranquilizadoras".
En el incendio de Degaña, procedente del leones de Anllares del Sil, el frente se considera estabilizado desde hace 48 horas y ahora el trabajo se va centrar en extinguir las reproducciones que se produzcan.
10:45 h
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha urgido una respuesta judicial a "la inacción" de las instituciones europeas ante "la masacre" de Israel en Gaza.
"Alguien tendría que actuar judicialmente para hacer que las instituciones europeas hagan lo que tienen que hacer y, puesto que parece que no lo quieren hacer, hay una cosa que se llama tribunales de justicia para llevar allí el caso de inacción", ha subrayado Borrell, en declaraciones a los medios de comunicación.
Borrell considera que la situación ha llegado a un extremo tal que si Europa no toma ninguna medida concreta contra lo que está haciendo Israel, "no es que vaya a perder el alma, que ya la ha perdido, sino que el descrédito va a continuar cayendo en el resto del mundo" y, a su juicio, va a inhabilitar a la UE para hacer cualquier política de defensa de los derechos humanos.
Según ha dicho, las instituciones europeas, "pura y simplemente, no están haciendo nada, literalmente nada". En su opinión, ante "esta masacre, deshojan la margarita, dicen que sí, que a lo mejor, que van a hacer una propuesta para establecer alguna clase de sanción, pero luego no lo hacen". Por ello, ha llamado a que algún Estado, organización o "alguien legitimado" ponga las cartas sobre la mesa y acuda a la Justicia para hacer que las instituciones europeas actúen.
10:25 h
Las activistas extremeñas Ana Pozo e Izaskun Moral han iniciado una huelga de hambre junto a la sede de la Asamblea regional en Mérida ante la "pasividad" de la comunidad internacional frente al "genocidio" que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino.
Las dos activistas, que pertenecen a colectivos regionales, estatales e internacionales de apoyo a Palestina, comenzaron el pasado sábado, 23 de agosto, una huelga de hambre pública y pacífica como forma de protesta y solidaridad con el pueblo palestino.
"Ponemos nuestro cuerpo y nuestra alma con quienes están resistiendo un asedio que mata de hambre", afirman Pozo y Moral, quienes con este gesto quieren denunciar "el asedio y el bloqueo de alimentos y ayuda humanitaria que Israel impone sobre Gaza desde el 29 de octubre de 2023, intensificado de forma dramática el pasado 2 de marzo de 2025".
Esta política, lamentan, está provocando la muerte por hambre y enfermedades de miles de personas, especialmente entre la infancia y la población mayor.
10:15 h
Cuatro periodistas que trabajaban para agencias de noticias y televisiones internacionales murieron en el ataque este lunes al hospital Nasser de Gaza, según los últimos datos del Gobierno gazatí, que sitúa en 244 los periodistas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.
Se trata, según informó en un comunicado, de Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).
Según informó Reuters, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, resultó herido. La ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).
Muchos han perdido la vida en ataques del Ejército israelí dirigidos directamente contra ellos, como es el caso de los últimos seis fallecidos antes de los de este lunes: los reporteros Anas al Sharif (el objetivo del ataque) y Mohammed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, todos ellos trabajadores de la cadena catarí Al Jazeera; así como el periodista Mohammed Khalidi, de la plataforma digital palestina Sahat.
09:55 h
El Ejército israelí atacó este lunes dos veces, supuestamente con un dron, el hospital Nasser en la ciudad sureña de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas.
"Mientras estábamos en una reunión de Zoom con el director del hospital Nasser, atacaron el hospital dos veces", dijo a EFE Zaher al Waheidi, director de la Unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos gazatíes
09:45 h
Galicia tiene este lunes tres incendios forestales activos, todos en la provincia de Ourense, donde el domingo surgió un nuevo fuego en el municipio de Avión, y presenta evolución favorable el de Chandrexa de Queixa, con solo un foco activo.
El último balance de Medio Rural actualiza la superficie quemada en Avión, con un fuego declarado la tarde del domingo en la parroquia de Nieva que ha arrasado 70 hectáreas. Sigue activo el fuego de Chandrexa de Queixa, con el que se inició la ola de incendios el 8 de agosto y que ha arrasado 19.000 hectáreas. La evolución de este fuego es favorable, porque solo queda activo el foco de Vilariño.
También está activo el incendio de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que entró desde Porto de Sanabria (Zamora) y ha calcinado 4.400 hectáreas, entre las que se encuentra Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia.El fuego de Larouco, el más grande de la historia de Galicia con 30.000 hectáreas arrasadas, permanece estabilizado desde el sábado.
También siguen estabilizados los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha). En situación de "controlado" están los fuegos de Maceda (3.500 ha), Vilardevós-Moialde (600 ha), Montederramo-Paredes (120 ha), Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces y A Trepa (100 ha) y Carballedo- A Cova (100 ha).
09:40 h
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte hoy de nuevo, del peligro "muy alto o extremo" de incendios que persiste en amplias zonas del norte y este peninsular, y pide un día más a la población que extreme las precauciones, en un mensaje en la red social X.
Según los pronósticos meteorológicos, una dana situada en el sudoeste de la península con incertidumbre acerca de su trayectoria se desplazará previsiblemente por el sur peninsular y provocará hoy chubascos y/o tormentas localmente fuertes en Pirineos y posiblemente también en otros puntos del tercio este.
Las temperaturas máximas descenderán en Canarias e interiores del tercio este y aumentarán en los cuadrantes sudoeste, alto Ebro y el Ampurdán, sin cambios significativos en el resto. Podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, y localmente en el Guadiana, Tajo y Ebro.
09:35 h
Once personas murieron por desnutrición en la Franja de Gaza este domingo, lo que eleva a 300 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que en octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí.
Según el informe diario publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad gazatí, que recoge datos del día anterior, 117 de los 300 muertos por la hambruna en Gaza son niños.
09:25 h
Castilla y León inicia la tercera semana luchando contra los incendios forestales con seis fuegos que se mantienen en índice de gravedad potencial 2, el nivel máximo, y dos declarados este mismo domingo, tras una evolución positiva que ha permitido bajar de nivel otros seis aunque la subida de las temperaturas, acompañada de una caída de la humedad y el viento, vuelve a complicar la situación.
León continúa centrando las preocupaciones con cinco incendios de nivel 2, los declarados en Fasgar, La Baña, Igüeña, Garaño y Molinaseca -con evolución favorable-, estos dos últimos surgidos este domingo, con gran virulencia y que obligaron a desalojar once localidades, lo que eleva a doce el número de evacuadas con más de 700 afectados.
Las reactivaciones ante el aumento de las temperaturas, con la consecuente bajada de la humedad, y el viento que sigue siendo persistente en algunas zonas, con cambios de dirección, han marcado las últimas horas en la lucha contra el fuego, reavivando por ejemplo el incendio de Fasgar.
Por el contrario, la evolución favorable de algunos incendios ha permitido bajar el nivel de gravedad. Así, la Junta de Castilla y León ha bajado de nivel 2 a nivel 1 los fuegos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Gestoso, en León, y el de Cardaño de Arriba en Palencia. Y de nivel 1 a 0 el incendio de Canalejas (Almansa).
La Junta ha indicado, en nota de prensa, que los fuegos que han descendido de nivel se encuentran sin llama, no suponen riesgo para la población ni mantienen cortes en la red viaria, pero continúan bajo estrecha vigilancia para atajar las reproducciones que pudieran producirse, y se mantiene la labor de enfriamiento hasta su control definitivo.
08:30 h
El apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril cumple esta semana cuatro meses a las puertas de que, finalizado el parón veraniego, se retome una actividad parlamentaria que, en su recta final de año, girará en torno a este episodio.
El 4 de septiembre se retomarán las comparecencias de expertos ante la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el 'cero eléctrico', según la agenda del Senado, aunque lo más urgente para el tejido productivo es saber cuándo lanzará el Gobierno su nuevo decreto 'antiapagones' tras el 'no' del Congreso al anterior.
El futuro real decreto ley que reciba el visto bueno del Consejo de Ministros incorporará medidas para reforzar el sistema eléctrico nacional que necesitan someterse a convalidación parlamentaria. Será, por tanto, una iniciativa al margen de la propuesta de real decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica tramita por la vía de urgencia y que, una vez en vigor, actuará sobre la supervisión, control y transparencia, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.
Con el nuevo curso también se retoma la comisión de investigación del Senado, la más avanzada de las tres -las otras dos se siguen en el Congreso- creadas por los grupos parlamentarios. De acuerdo con el orden del día de la Cámara Alta, el 4 de septiembre, a las 11:00 horas, comparecerá el director de Energía y Proyectos de Losán, Jorge Antonio González, para exponer sus análisis, mientras que a las 13:00 horas lo hará el ingeniero industrial Fernando Ley.
Fuera del ámbito político, también se prevé que avance la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que completará la fotografía del 'cero eléctrico' y determinará, llegado el caso, las posibles responsabilidades sobre estos hechos. Si se deducen infracciones graves o muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta los 60 millones de euros.
Este veredicto llegará una vez conocido el informe del comité liderado por Transición Ecológica, que concluyó que el incidente se produjo por un problema de sobretensión con origen multifactorial.
08:20 h
Una treintena de leyes deberá tramitar el Congreso cuando se retome el curso político en septiembre tras las vacaciones de verano, con la incógnita de lo que sucederá con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 comprometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su comparecencia ante los medios el pasado 28 de julio, en el marco del balance del actual curso político, Sánchez anunció que pretende aprobar unas nuevas cuentas que sustituirían a las de 2023, que son las que actualmente están vigentes tras dos prórrogas.
Respecto a los 33 proyectos de ley que el Congreso debatirá a partir del próximo mes se encuentran algunos ligados a temas de vivienda, sanidad, cultura, regulación de grupos de interés y reducción de la jornada laboral, que cuentan con plazos de enmiendas que se extienden hasta el 3 de septiembre.
En sanidad, está a la espera de ser aprobado el proyecto de ley cuyo objetivo es establecer medidas que blinden la universalidad del Sistema Nacional de Salud y ampliar los derechos a la asistencia sanitaria; en materia de vivienda se verá un proyecto con el que se pretende "reforzar la protección" a los deudores hipotecarios, evitando así un posible desalojo.
La Cámara baja tiene pendiente abordar también la Ley de Familia, así como la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas estrellas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, por su parte, ha vuelto a adquirir relevancia a raíz del caso que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En cultura, está a la espera de aprobación el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual que busca "fortalecer" las industrias audiovisuales españolas internacionalmente. En el listado de proyectos figuran ya otras iniciativas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en julio, como el que persigue una mayor inclusión social de las personas con discapacidad y un proyecto de ley orgánica que aplicaría modificaciones al Régimen Electoral General.
Pero el principal desafío que enfrentará el Ejecutivo en el nuevo curso político será reunir el apoyo de los grupos parlamentarios para dejar atrás los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras la imposibilidad de hacerlo en 2024 y 2025. Un objetivo que no se visualiza fácil. El PP desconfía del anuncio de Sánchez, dado que, según argumenta, todavía no ha iniciado los trámites necesarios para elaborar las nuevas cuentas, como convocar la Comisión de Política Fiscal y Financiera.
08:00 h
España mantiene este domingo niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios, aunque ha mejorado el control de la situación en comunidades como Galicia en una jornada en la que, además, el fuego de Jarilla (Cáceres), el mayor de la historia en Extremadura, ya ha sido controlado.
En Galicia ha surgido un nuevo fuego, en el ayuntamiento ourensano de Avión, con unas 20 hectáreas afectadas. Junto a ese nuevo fuego, permanecen activos los de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, también en Ourense, mientras que se ha dado por controlado esta tarde el que afectaba en esa provincia a las parroquias de Fumaces y a Trema en el ayuntamiento de Riós, con 100 hectáreas quemadas.
En León, dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han manchado una jornada que ha sido calificada como "positiva" pero que tras los desalojos de 11 poblaciones realizados este domingo, mantiene un total de 12 poblaciones desalojadas con 716 personas evacuadas.
En el conjunto de España, el escenario es "favorable pero muy lento", ha dicho este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que ha advertido de que "los equipos empiezan a estar fuertemente agotados", tras quince días de fuegos agresivos y virulentos.
Además, el peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, advierte la Agencia Estatal de Meteorología. Barcones ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción, aunque ha advertido de no bajar la guardia.