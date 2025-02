Feijóo acusa ahora a Sánchez de comprar el alquiler de La Moncloa con dinero público

08:10 h

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes su apoyo a la polémica decisión del magnate Elon Musk -encargado de liderar los recortes al Gobierno federal- de pedir a funcionarios de distintas agencias que resuman su trabajo en un correo electrónico o se arriesguen a ser despedidos.

En declaraciones en el Despecho Oval al inicio de una reunión con el presidente francés Emanuel Macron, Trump tildó de "genial" la idea de Musk y aseguró sin pruebas que hay miles de personas que están en plantilla del Gobierno federal sin trabajar. "Hay gente que no va a trabajar o que nadie sabe ni siquiera si trabaja o no en el Gobierno", indicó el mandatario. "Si no contestan, quedan despedidos o semidespedidos".

"Lo que estamos intentando averiguar es qué tan mal estaban administradas las diferentes ramas de nuestro Gobierno", agregó. Los empleados federales de distintas agencias en el Gobierno de EEUU recibieron este fin de semana un correo electrónico pidiéndoles resumir su tareas laborales en la última semana o arriesgarse a ser despedidos, en la que es la última estrategia del magnate Elon Musk, encargado por el presidente Donald Trump para recortar el gasto público en EEUU.