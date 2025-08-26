MINUTO A MINUTO
Castilla y León mantiene activos 18 fuegos, 10 graves, con reproducciones por el viento
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 26 de agosto:
11:04 h
El Ministerio de Sanidad de Gaza registró este lunes tres personas muertas por hambre y desnutrición, todas ellas adultas, según su reporte diario publicado este martes, que se refiere a datos del día anterior. Con estos nuevos muertos, Sanidad eleva a 303 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que en octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí.
La mayoría de los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre en Gaza han perdido la vida durante los últimos dos meses, después de un bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas al enclave por parte de Israel, que controla todos los accesos.
En las últimas semanas, y después de una fuerte presión internacional, Israel ha expandido algo la entrada de alimentos a Gaza y ha vuelto a permitir los envíos de palés con ayuda humanitaria desde el aire, aunque la cantidad de suministros que entra no es aún suficiente para hacer frente a las necesidades de la población, según la ONU.
Más de 60.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.
11:01 h
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que no ve las condiciones para el reconocimiento de un estado palestino por lo que la posición alemana no ha cambiado al respecto.
"La posición alemana es conocida. No vemos dadas las condiciones para un reconocimiento de Palestina. Lo que ha pasado en los últimos días no cambia nuestra postura", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro canadiense, Marl Carney.
Merz hizo esa precisión al ser preguntado si los últimos ataques israelíes en la franja de Gaza y el hecho de que cada vez más países, entre ellos Canadá, se planten un reconocimiento de Palestina no puede llevar a revisar la posición alemana.
Recientemente el ministro de Exteriores, Johannes Wadephul, había reiterado la posición alemana según la cual un reconocimiento de Palestina sólo puede darse al final de un proceso que lleve a una solución negociada de dos estados.
10:58 h
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un delito de incendio forestal en la localidad de Melide, en esa misma provincia.
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en Puente Mazairas-San Pedro (Melide), ha informado el instituto armado en un comunicado. Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes en la investigación lograron la identificación del presunto autor del ilícito.
Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
10:54 h
La Diputación Permanente del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios forestales que han asolado España este verano.
Al inicio de la sesión la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a los diputados que forman este órgano, que sustituye al pleno fuera de los periodos de sesiones, que se pusieran en pie para recordar a los que han perdido la vida luchando contra los incendios y para agradecer su trabajo a los equipos de extinción.
El minuto de silencio también ha sido para recordar a las dos últimas mujeres víctimas de violencia machista, fallecidas el 29 de julio y el 4 de agosto.
10:30 h
El operativo de extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense) ha dado con los restos de un hombre de 73 años que llevaba desaparecido desde mayo, según han confirmadofuentes de la investigación.
Los bomberos forestales avistaron un vehículo en la zona en la que estaban trabajando, aunque lejos de la ubicación en que se encontraban. Esa localización permitió dar con el cadáver, que fue hallado junto al coche.
Se trata de un varón al que se le había perdido la pista a principios del pasado mes de mayo y que viajaba en un vehículo de color negro y que se ha encontrado en los montes de Vilariño de Conso.
10:05 h
Galicia tiene este martes tres incendios forestales activos, entre ellos el que se declaró el lunes en A Pobra do Brollón (Lugo), que obligó a activar la situación 2 por su cercanía con núcleos de población y que alcanza las 600 hectáreas.
El último balance de Medio Rural recoge que el foco, que ha avanzado 500 hectáreas durante la noche, está próximo a los núcleos de Golmar, en A Pobra do Brollón, y a los de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga.
Los vecinos salieron de sus viviendas de manera preventiva por sus propios medios durante las tareas de extinción, pero por ahora no se han registrado confinamientos o evacuaciones relacionados con este fuego.
Este incendio mantiene la circulación interrumpida en la LU-933, entre los kilómetros 18,5 y 24,2. Además, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre San Clodio-Quiroga y A Pobra de Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados, entre ellos, los del tren entre A Coruña y Barcelona.
09:57 h
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha retomado este martes las reuniones de los grupos de trabajo de los sectores más afectados por los aranceles comenzando por los de bienes de consumo y de productos industriales. Tras la reuniones de este martes, Cuerpo se verá el miércoles con los de productos alimentarios y de química y medicamentos y el jueves con los de bienes de equipo y material eléctrico, según señalan fuentes del Ministerio de Economía.
El objetivo, explican las mismas fuentes, es compartir información sobre el detalle de la declaración conjunta sobre el acuerdo de comercio entre EE. UU. y la UE de esta última semana.
Las reuniones de los grupos de trabajo forman parte del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que el Gobierno puso en marcha después de que Estados Unidos estableciera nuevos aranceles a los productos europeos.Con ellas, explican, se busca mantener una vía de información directa que permita al Gobierno "acompañar de forma eficiente a las empresas afectadas".
Cuerpo estará acompañado por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla y, en el caso de los grupos de trabajo de productos industriales y química y medicamentos, por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
09:47 h
Los reyes visitarán a partir de mañana miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, según ha informado este martes la Casa del Rey.Mañana se desplazarán a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León).
Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población. Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes estarán en Extremadura.
09:11 h
Los incendios forestales en Castilla y León mantienen una evolución positiva pero muy condicionada por el viento, con fuertes rachas y cambios de dirección que han ocasionado en las últimas horas reproducciones que han complicado las labores de extinción en León y Zamora, con nuevos desalojos, y Palencia, donde uno de los incendios ha pasado a Cantabria.
A primera hora de la mañana en la Comunidad hay activos 18 fuegos, de los cuales 10 son graves: hay cinco incendios de índice de gravedad potencial 2 -el máximo- en Fasgar, Igüeña, La Baña y Garaño, en León, y en Porto, en Zamora; y cinco más de nivel 1 en Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Gestoso, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.
En el incendio de Porto, que este lunes por la tarde sufrió reproducciones debido a los fuertes vientos, de 40 y 50 km/h con rachas de más de 60 km/h, han estado trabajando esta noche una decena de cuadrillas terrestres, junto a ocho autobombas y dos retenes de maquinaria.
Las tareas se han centrado en contrafuegos y perimetración del terreno, en colaboración con técnicos, agentes medioambientales y dotaciones externas, y por la mañana se han incorporado los medios aéreos para tratar de controlar un fuego que ayer se saltó las defensas en la Sierra de la Cabrera en Zamora y León.
08:20 h
Una decena de cuadrillas terrestres, junto a ocho autobombas y dos retenes de maquinaria han trabajado la última noche con contrafuegos y perimetración del terreno en el incendio forestal de Porto (Zamora), que se ha complicado a causa del viento de la tarde del lunes y que mantiene seis poblaciones desalojadas.
En los trabajos de extinción nocturnos, a los que a partir de las ocho y media de la mañana se suman los medios aéreos, han trabajado igualmente cinco técnicos y diez agentes medioambientales, además de cinco dotaciones externas, de bomberos urbanos, según han informado fuentes del operativo de extinción.
Los trabajos se centran en el entorno de la Sierra de la Cabrera, que marca el límite entre las provincias de Zamora y León, donde el lunes el fuego, avivado por el viento, saltó las defensas establecidas.
08:05 h
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras comunidades.
Antes de la reunión del Consejo de Ministros, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. Junto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de Protección Civil, Aagesen iniciará los trabajos y conversaciones para alcanzar el pacto de estado contra la emergencia climática al que aspira Sánchez.
08:00 h
El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que este verano están asolando España llega este martes al Parlamento con una cita doble en el Congreso y el Senado. En la misma jornada en que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros ayudas para las zonas afectadas, la Diputación Permanente del Congreso debatirá sobre varias comparecencias pedidas por el PP.
Los populares han solicitado que vayan al Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informen de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios.
Los populares quieren además que de forma urgente acuda al Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, para que hable sobre la investigación judicial a la denominada 'fontanera' del PSOE Leire Díaz, y sobre corrupción.
A estas peticiones de comparecencia el grupo popular ha sumado las del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL); y de las titulares de Migraciones, Elma Sainz, sobre la "emergencia migratoria"; y de Igualdad, Ana Redondo, sobre las medidas contra el "machismo imperante" en el Gobierno.
El PP quiere que comparezca asimismo con carácter urgente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la quita de la deuda a Cataluña.
A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso por la mañana, donde se debatirán y votarán estos asuntos, le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa.