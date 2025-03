Sánchez: "No vamos a aprobar unos presupuestos antisociales como los del PP en la Comunitat Valenciana"

11:20 h

Turno ahora de Mertxe Aizpurua de EH Bildu. "Se necesita un debate profundo con la ciudadanía, y no solo con las élites europeas", defiende. Según detalla la portavoz abertzale que "si hay algo de lo que estamos convencidos es que en la actualidad los intereses de los vascos y europeos no se corresponden con las necesidades particulares de los dirigentes".

"No coincidimos que el futuro de Europa vaya de la mano de la carrera armamentística. El rearme no es una opción, no es la Europa que va a apoyar EH Bildu", asegura Aizpurua. La portavoz de EH Bildu insiste en que "si la única apesta para Europa es el plan de rearme, nosotras no participaremos" y tacha de "error garrafal" esta vía.

Aizpurua dice que si se apuesta todo a la "vía belicista", la decadencia de la UE "no hará más que agudizarse". "No han aprendido nada. Habla de seguridad y no de rearme, pero eso es endulzar el relato", sostiene la portavoz de EH Bildu que adelanta que "no se atreven a contarnos de dónde saldrán esos 800.000 millones para el rearme".

Aizpurua critica que Europa pida que tengamos "pack de supervivencia": "Mientras se expande el miedo, se intenta desactivar a quien quiere plantear otras vías". "¿De qué amenaza hablamos? Rusia es una amenaza... ¿Pero no lo es Israel, que está acometiendo un genocidio, o Estados Unidos, que habla de invadir Groenlandia?", subraya y recuerda que "todos ellos son aliados de la UE": "Cuando las mayores amenazas se encuentran en casa, en la propia Europa y sus aliados, es hora de que Europa ejerza un papel autónomo".