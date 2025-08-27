Asturias evacúa seis pueblos ante la gravedad y rapidez del nuevo incendio de Ibias

08:00 h

La gravedad del incendio declarado esta tarde en San Antolín de Ibias ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, que los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado esta noche tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido provocado, así como que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido el Principado, debido a la velocidad del viento, por lo que está traspasando las defensas forestales de las que disponían los pueblos.

Los trabajos de los servicios de emergencia se centran ahora en fijar las líneas de defensa para intentar contener el avance de las llamas, cuya velocidad ha obligado al Cecopi ha tomar decisiones que son "difíciles", según ha explicado Barbón.

"Es una zona en la que hay bastantes cortafuegos y esto es algo que hay que resaltar, pero es tal la velocidad que ha tomado que lo que estamos viendo es que el fuego está superando los cortafuegos existentes, muchos de ellos además en condiciones muy buenas, que se habían repasado los últimos años y están en buenas condiciones de defensa, y aún así estamos viendo como no están siendo capaces de parar la actuación del fuego", ha detallado el Barbón, que ha subrayado la "gravedad" de la situación.

Debido al peligro que supone el humo tanto para los vecinos como para los servicios de emergencia que trabajan en la zona, se ha decretado la evacuación obligatoria de Villamayor y Villarcebollín y una evacuación voluntaria de los núcleos cercanos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, que el presidente ha pedido a los ciudadanos que cumplan.

Este nuevo foco ha obligado a derivar efectivos y medios del incendio de Degaña, que ya trabajan sobre el terreno en la creación de defensas para contener las llamas, por lo que, tal y como ha afirmado Barbón, les espera "una noche larga", con la esperanza de que una bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias a partir de mañana contribuyan a aliviar la situación.