MINUTO A MINUTO
Asturias evacúa seis pueblos ante la gravedad y rapidez del nuevo incendio de Ibias
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles 27 de agosto:
10:07 h
Galicia mantiene este miércoles cuatro incendios forestales activos, los de Carballeda de Valdeorras y Avión, en la provincia de Ourense, y los de A Fonsagrada y A Pobra do Brollón, en Lugo, el último con la situación 2 activada por el riesgo para núcleos de población.
El último balance de Medio Rural recoge que el fuego de A Pobra, que se inició el lunes en la parroquia de Abrence, afecta a una superficie de alrededor de 900 hectáreas, 100 más que la cifra divulgada anoche.
En este incendio se ha decretado la situación 2 de emergencia, como medida preventiva, por su proximidad a los núcleos de Golmar, en A Pobra, y de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga, aunque no ha habido confinamientos ni evacuaciones.
Las carreteras cortadas reabrieron el martes al tráfico, pero la circulación ferroviaria continúa interrumpida entre San Clodio-Quiroga y A Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada. También en Lugo, se declaró el martes un incendio en A Fonsagrada, parroquia de San Pedro de Río, que ha quemado unas 40 hectáreas.
10:05 h
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a instar este miércoles a algunas comunidades autónomas a asumir sus responsabilidades en la lucha contra los incendios y a que "no echen balones fuera", sean "honestas" y "sinceras" y digan "la verdad" sobre su actuación en estos días.
Horas después de haber comparecido en el Senado para explicar el despliegue de las Fuerzas Armadas en los incendios de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, Robles ha incidido en una entrevista en la Cadena Ser en que hasta el 15 de agosto los medios de Defensa trabajaron de forma coordinada con los de esas autonomías.
Así fue hasta la "interferencia" política del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ese mismo día 15, cuando pidió la intervención de más medios del Ejército, "haciendo peticiones que las comunidades autónomas sabían que no respondían a las necesidades".
"No vale todo", ha enfatizado Robles antes de acusar a Feijóo de interferencia política con "el único objetivo de criticar" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
10:03 h
El Ejército israelí mató al menos a 33 personas en lo que va de miércoles en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales gazatíes enviado a EFE. Del total de fallecidos, 16 se registraron en los hospitales del norte del enclave, donde se encuentra la ciudad de Gaza, foco de la nueva ofensiva israelí en la Franja.
En el sur de Gaza, se registraron 15 muertos y en los centros sanitarios del centro otros dos, indica el cómputo hecho por los hospitales de los fallecidos a causa de fuego israelí. Estos datos se refieren a los cadáveres registrados en los hospitales del enclave palestino desde la medianoche hasta las 10.00 hora local (7.00 GMT) de este miércoles, en un total de 10 horas.
El Ejército israelí opera desde hace algunos días en el extrarradio de la ciudad de Gaza y ayer martes se adentró desde el noreste hasta las puertas de la ciudad por la calle Al Saftawi, que delimita la capital gazatí y la zona de Yabalia.
Según atestiguó EFE, este miércoles las tropas israelíes no se han movido por ahora de las posiciones que tenían allí ayer. Las operaciones son parte de los preparativos de Israel para tomar la capital gazatí, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenara al Ejército expandir la ofensiva y desplazar a toda la población de la ciudad -alrededor de un millón de habitantes- hacia el sur.
09:56 h
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León acaba de publicar, con fecha de 20 de agosto y en plena crisis por los incendios forestales, la convocatoria para cubrir por el sistema de libre designación el puesto de jefe de servicio de Formación de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León.
En el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Consejería detalla que el origen de esta convocatoria es la entrada en vigor, hace once meses -1 de octubre de 2024-, de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario.
La faceta formadora de la Agencia de Protección Civil ha recibido en los últimos días quejas sindicales y políticas por la publicación, la semana pasada, de anuncios en portales de empleo por parte de una de las empresas contratadas por la Junta para trabajos de prevención y extinción de incendios, en concreto la firma Orthem, que buscaba peones especialistas, aunque sin experiencia requerida.
Esta situación llevó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), a anunciar que analizarían esta circunstancia y la labor de esta empresa, aunque garantizó que todas las personas que acuden a combatir los incendios reciben formación por parte de la Consejería, si bien los sindicatos y asociaciones de trabajadores forestales han denunciado que es escasa.
09:25 h
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las autonomías.
El decreto entrará en vigor este jueves y permitirá que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivarán a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
08:50 h
Dos de los seis incendios de nivel 2 de gravedad, el máximo previsto en los protocolos de emergencia, permanecen activos en Castilla y León desde el pasado 8 de agosto, hace 19 días, en concreto los de los municipios leoneses de Fasgar y Anllares del Sil, este último complicado anoche tras nuevas reproducciones causadas por el viento y que obligó a desalojar la población de Anllarinos del Sil.
En total han sido 23 localidades de las provincias de Zamora y León las que han permanecido desalojadas y sus habitantes han pasado una noche más fuera de sus casas, pese a la buena evolución experimentada por la mayoría de los incendios en esas dos provincias.
En total, los pueblos evacuados suman una población que ronda los 650 habitantes y que son unos 300 menos que los que había desalojados al comienzo de este martes, si bien en la provincia de León hay otros 16 pueblos confinados con otros 1.200 habitantes afectados, han informado fuentes del operativo de extinción de la Junta de Castilla y León.
Sobre la situación de los incendios forestales a primera hora de la mañana, el portal de información de la Consejería de Medio Ambiente detalla que los seis incendios en máximo nivel de gravedad son los de Fasgar, Anllares del Sil, La Braña, Colinas del Campo de Martín Moreno y Garaño, todos ellos en la provincia de León, y el de Porto, en la provincia de Zamora pero que ya ha cruzado el límite provincial con León.
08:15 h
Los reyes visitan este miércoles el negro paisaje que han dejado este agosto los incendios forestales en espacios como el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el paraje cultural y natural de Las Médulas (León), considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Se trata de dos de las zonas más afectadas por la ola de incendios que ha arrasado decenas de miles de hectáreas forestales en las últimas semanas en Castilla y León, también en otros lugares de alto valor ecológico como el Parque Nacional de Picos de Europa y las Reservas de la Biosfera, en la provincia de León.
Como ya hicieron en Valencia tras la tragedia de la dana, los reyes pretenden conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población, según explica Casa Real en su convocatoria de prensa.
Felipe VI y la reina Letizia recorrerán algunos de los senderos que son visitados cada año por miles de turistas, pendientes ahora del estado en que habrán quedado estos espacios naturales, aún afectados por las llamas, aunque los alcaldes de la zona comienzan a hacer llamamientos para que también la vía turística sirva para la recuperación.
Será a las diez y media de la mañana cuando los reyes comiencen la visita en el municipio zamorano de Galende, mientras que posteriormente su presencia en Carucedo, en El Bierzo leonés, se prevé para las dos menos diez de la tarde.
Casa Real ha detallado que después de visitar este miércoles las provincias de Zamora y León, los reyes harán lo propio el jueves y el viernes, respectivamente, con algunas de las localidades más afectadas por los incendios en Galicia y Extremadura.
08:00 h
La gravedad del incendio declarado esta tarde en San Antolín de Ibias ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, que los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado esta noche tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido provocado, así como que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido el Principado, debido a la velocidad del viento, por lo que está traspasando las defensas forestales de las que disponían los pueblos.
Los trabajos de los servicios de emergencia se centran ahora en fijar las líneas de defensa para intentar contener el avance de las llamas, cuya velocidad ha obligado al Cecopi ha tomar decisiones que son "difíciles", según ha explicado Barbón.
"Es una zona en la que hay bastantes cortafuegos y esto es algo que hay que resaltar, pero es tal la velocidad que ha tomado que lo que estamos viendo es que el fuego está superando los cortafuegos existentes, muchos de ellos además en condiciones muy buenas, que se habían repasado los últimos años y están en buenas condiciones de defensa, y aún así estamos viendo como no están siendo capaces de parar la actuación del fuego", ha detallado el Barbón, que ha subrayado la "gravedad" de la situación.
Debido al peligro que supone el humo tanto para los vecinos como para los servicios de emergencia que trabajan en la zona, se ha decretado la evacuación obligatoria de Villamayor y Villarcebollín y una evacuación voluntaria de los núcleos cercanos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, que el presidente ha pedido a los ciudadanos que cumplan.
Este nuevo foco ha obligado a derivar efectivos y medios del incendio de Degaña, que ya trabajan sobre el terreno en la creación de defensas para contener las llamas, por lo que, tal y como ha afirmado Barbón, les espera "una noche larga", con la esperanza de que una bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias a partir de mañana contribuyan a aliviar la situación.