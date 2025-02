Alexia Putellas asegura que vio a Jenni Hermoso "muy agobiada": "No la dejaban en paz"

11:50 h

La futbolista Alexia Putellas ha asegurado que cuando volvían a España de ganar el Mundial vio a Jennifer Hermoso "muy agobiada" e incluso llorando porque no "la dejaban en paz" para que quitara importancia al beso de Luis Rubiales, y que en Ibiza también lloró varias veces y le llegó a decir: "No sé qué hago aquí".

La internacional ha declarado como testigo por videoconferencia desde Barcelona en esta cuarta jornada del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la RFEF por un delito de agresión sexual y contra tres de sus colaboradores por coacciones a Hermoso.

A preguntas de la fiscal Marta Durántez, ha relatado que ella no vio el momento del beso en la boca que le dio Rubiales a su compañera, pero que poco después la propia Jenni Hermoso le comentó: "Tía, me acaba de dar un beso Rubiales", a lo que Putellas, en plena "euforia", no le dio importancia y le dijo: "Anda, calla".

Sin embargo en ese instante, ha recordado, ya "su cara era un poco rara", aunque no volvió a hablar con ella del tema hasta que en el autobús sus compañeras empezaron a hacer cánticos sobre el beso y su compañera Irene Paredes les pide que no hagan bromas porque ha sido "grave", a lo que ella le responde que no pasaba nada.

Hasta ese momento, según ha explicado, Putellas pensaba que se había tratado de un beso "fortuito" y que habían "encajado" sus labios de forma casual al darse dos besos.

Jenni le insistió entonces que se trataba de algo "muy fuerte", "¿no lo has visto?", le espetó, y le enseñó el vídeo del beso a la vez que le decía: "No sé cómo se le ha pasado por la cabeza lo de darme un beso. Me ha agarrado la cara y me ha dado un beso, ¿cómo se le ocurre hacer eso?".

En ese trayecto al aeropuerto, también observó que en un momento dado le hicieron bajar del autobús aunque no supo quién se lo dijo y ya en la terminal del aeropuerto apreció que estaba "muy agobiada, que no la dejaban, que no paraban", en alusión a las presiones a las que ya la estaban sometiendo para que públicamente quitara importancia a lo ocurrido.