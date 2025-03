Francia ofrece información de inteligencia a Ucrania tras el corte de EEUU

11:20 h

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que Moscú no permitirá el despliegue de un contingente europeo en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz.

"Eso significará no una híbrida sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Zimbabue, Amon Murwira.