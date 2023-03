El Gobierno reitera que cambiará el acceso al bono térmico para que no lo use quien tiene "ausencia de ética"

11:16 h

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha replicado al portavoz del PSOE, Juan Lobato, que el bono social térmico se da a las familias numerosas "sin necesidad de pedirlo" y le ha reprochado que ayer le llamara "caradura" cuando él tiene cara de Tito Berni.

"Pedro Sánchez estableció el bono térmico en favor de todas las familias numerosas sin necesidad de pedirlo, señor Lobato. Estúdiese un poquito las cosas", ha lanzado el consejero después de que Lobato haya especificado que este bono social haya que pedirlo y que no es "automático".

Además, el Gobierno central permite dar estas ayudas sin atender a las rentas de quienes las piden y ha cuestionado que la bancada de la izquierda no critique lo que hace Pedro Sánchez y le critiquen a él. Ossorio ha defendido que él no perjudicó "a nadie" recibiendo 192 euros de ayuda porque no había "concurrencia competitiva". "Ayer me dijo caradura, hoy vampiro. Usted no tiene la caradura, usted tiene la cara de Tito Berni", ha ironizado el vicepresidente regional.