Directo | El Congreso de los Diputados aprueba los Presupuestos Generales del Estado

12:42 h

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la reforma laboral dando las gracias a los sindicatos y a la patronal por el acuerdo. "Los agentes sociales siempre han estado a la altura de las circunstancias y ahora lo vuelven a estar", ha dicho, celebrando que la reforma "pasa página a la precariedad". "Es el gran déficit que tenía España", ha añadido. Se ha referido concretamente a los jóvenes y mujeres, los más perjudicados por esa precariedad laboral.

"Es un acuerdo de país porque es un acuerdo intergeneraciones. No compite con nadie, mejora derechos para los trabajadores y trabajadoras víctimas de la precariedad. Para mí hoy no es un día cualquiera, no es una rueda de prensa más, es mucho más", ha celebrado. "No miento si les digo humildemente que hoy es uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura. Dota de sentido a lo que hacemos", ha añadido.