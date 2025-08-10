Egipto recupera 13 piezas arqueológicas sacadas de contrabando a Reino Unido y Alemania

Las autoridades egipcias han recuperado trece piezas arqueológicas de distintas épocas del Antiguo Egipto que habían salido ilegalmente del país hacia el Reino Unido y Alemania, informaron este domingo fuentes oficiales.

Las piezas arqueológicas han sido recuperadas gracias al "extremo interés que dirige el Estado egipcio para recuperar sus antigüedades saqueadas y para preservar su patrimonio e historia cultural", anunció el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias egipcia, MENA.

Entre las piezas repatriadas desde el Reino Unido figuran un cuadro funerario de caliza del Imperio Moderno (1550 a.C. -1070 a.C.), un pequeño amuleto, parte de una corona de bronce, una máscara funeraria elaborada con abalorios y varios amuletos de piedra negra.

Las tres piezas procedentes de Alemania incluyen un cráneo, la mano de una momia y un amuleto con el 'anj', conocido como la llave de la vida.

Esta recuperación tuvo lugar después de que las autoridades británicas, a través de la Policía Metropolitana de Londres, localizaran y confiscaran las piezas tras confirmar que fueron extraídas de Egipto por una red internacional de contrabando de antigüedades.

En el caso de Alemania, la devolución se produjo después de que las autoridades de Hamburgo comunicaran a la embajada egipcia su voluntad de entregar varias piezas encontradas en el museo de la ciudad, tras verificar que habían salido ilegalmente del país.