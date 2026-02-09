El empresario que reunió a Stampa con Leire Díez buscaba que el PSOE ayudase a este fiscal

El empresario Luis del Rivero, que participó en una reunión entre el fiscal Ignacio Stampa y la exmilitante socialista Leire Díez, ha explicado ante el juez que él buscaba un encuentro para que el PSOE rehabilitase a este fiscal apartado del caso Villarejo, aunque esperaba una interlocución con alguien de más peso, según recoge EFE.

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso que fue espiado por el excomisario José Manuel Villarejo, fue el anfitrión de la reunión mantenida en su oficina entre Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa el 7 mayo de 2025, cuya grabación figura en la causa.

En dicho encuentro -cuya grabación consta en la causa- Leire Díez afirma ser la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y preguntó a Stampa si conocía irregularidades de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y del juez Manuel García-Castellón, ofreciéndole a cambio una solución para sus litigios contra el Ministerio de Justicia.

En su declaración como testigo ante Arturo Zanarriego, el juez que investiga a la exmilitante, Luis del Rivero ha explicado este lunes que era admirador del fiscal Stampa, del libro que escribió y del podcast que protagonizaba, y por esa razón también organizó reuniones con el PP o con Vox con el objetivo de ayudar a este funcionario, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Antes de la reunión mantenida en mayo con Stampa, Del Rivero se vio primero con Pérez Dolset, también considerado víctima de Villarejo, y con Leire Díez, de quien le dijeron que era alguien "importante".

Sin embargo, en la reunión con el fiscal esperaba a alguien con más peso -Dolset le dijo que acudiría Santos Cerdán- pero volvió a acudir la exmilitante, aunque este empresario prefería otra interlocución.

Del Rivero escribió además un mensaje al fiscal Stampa en el que le decía que el PSOE tenía interés por "rehabilitarle", lo que suponía supuestamente devolverle al caso Villarejo, y que la propia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se lo propondrían "al 1, que es quien decide".

Sin embargo, en su declaración ante el juez no ha aclarado quién es "el 1" y ha apuntado únicamente que de las conversaciones que mantenía con Pérez Dolset deducía que había alguien superior, según han apuntado fuentes jurídicas, que coinciden en señalar las vaguedades de la declaración. Además, antes de la reunión mantenida con Stampa, este empresario habría conminado al fiscal a "ver, oír y callar" a la espera de conocer qué buscaban sus interlocutores.

El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, a Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delito de cohecho y tráfico de influencias al entender que sus maniobras contra fiscales y mandos de la UCO buscaban desbaratar investigaciones judiciales que afectan a políticos y empresarios.

Leire Díez está investigada en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presunto cobro de mordidas en contratos públicos, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar Antxon Alonso, a quien investigadores policiales consideran socio de Santos Cerdán.