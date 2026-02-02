Cerdán reconoce que se reunió dos veces con Leire Díez, aunque no informó a Sánchez

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reconocido que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante Leire Díez en la sede del partido, en abril de 2024, si bien nunca volvió a verla, aunque ha recordado que ella le llamó cuando él salió de prisión, el pasado mes de noviembre, informa EFE.

Cerdán, investigado por presunta corrupción en adjudicaciones de obra pública en otro proceso, ha acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para declarar como testigo en el marco de la causa abierta a Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias al maniobrar, supuestamente, contra fiscales y mandos de la UCO para desbaratar investigaciones.

Quien fuese número 3 del PSOE ha entrado en la sala después del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha declarado antes que él también asistió a una de esas reuniones, en la que ha dicho que Leire Díez y Javier Pérez Dolset, investigado en la causa, le ofrecieron información sobre supuestos seguimientos de la denominada policía patriótica a Pedro Sánchez y su familia para tratar de acabar con su carrera política.

El exsecretario de Organización del PSOE, quien, al igual que Hernando, ha negado que reportase a sus superiores lo que se habló en esa reunión, no ha recordado con exactitud quién le convocó, aunque ha dicho que quizá fuese una periodista.

Santos Cerdán, según él mismo ha declarado ante el juez, estuvo en las dos reuniones, celebradas en días consecutivos de abril de 2024, en la planta quinta de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, cerca de su despacho, explican a EFE fuentes jurídicas.

Fue la primera vez que vio a Leire Díez, ha explicado Cerdán, que ha negado que la exmilitante socialista fuese su "mano derecha", posición que ostentaba en el partido Juan Francisco Serrano, y ha dicho que solo estuvo con ella esas dos veces.

Sí ha admitido, no obstante, que al salir de prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, recibió una llamada de la también exconcejal socialista.

En relación con las reuniones, según las fuentes, Cerdán ha señalado que Leire Díez y Pérez Dolset le informaron de que existían audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido.

Cerdán, de acuerdo a las fuentes, ha dicho que se trataba de información que ya estaba publicada y que no les interesaba, y ha ubicado también en la reunión a un abogado del partido y al entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Antes, Hernando también ha situado en el encuentro a Juan Francisco Serrano, a quien la acusación que ejerce Hazte Oír quiere llamar a declarar como testigo junto a Antolín.

Cerdán Ha señalado que no recuerda muy bien todo lo que se habló en el encuentro, del que entraba y salía al recibir llamadas telefónicas, y ha recordado que se encuentra en una situación personal muy complicada.

El exdirigente socialista en un principio ha anunciado su decisión de no declarar al estar investigado en otros procedimientos, si bien el magistrado Arturo Zamarriego ha señalado que estos no tenían relación con su investigación y que debía declarar, y le ha permitido hacerlo en presencia de su abogado.

Ha precisado que en las reuniones Leire Díez no le pidió nada a cambio ni le entregó ningún tipo de documentación, según las fuentes.

Tanto Hernando como Cerdán, que han esperado en los juzgados sentados en sendos bancos, uno frente a otro, sin hablar, han salido de Plaza de Castilla sin hacer declaraciones a los numerosos medios que les esperaban.