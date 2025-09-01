Dos encapuchados asaltan y agreden a tres menores migrantes en un centro de acogida en Madrid

Dos encapuchados han asaltado y golpeado a tres menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, en la ciudad de Madrid, tras la detención de un residente de este centro por una violación a una menor el pasado viernes, según recoge EFE.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en rueda de prensa de la agresión, ocurrida en la noche de este domingo, y ha explicado que uno de los agredidos tuvo que ser atendido en el hospital, si bien ya ha sido dado de alta. La Policía Nacional está investigando los hechos sin que hasta el momento haya detenido a ninguno de los autores.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para alertar del peligro que supone "criminalizar a colectivos vulnerables" porque cree que los "discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio como el de ayer noche" a los menores del centro de Hortaleza.

Martín ha condenado esta agresión, además de la "brutal agresión sexual" que cometió uno de los menores de este centro en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado. El delegado ha calificado de "aberración” la violación de la menor, ha dicho que cuenta con toda su "repulsa" y ha felicitado a la Policía Nacional por la detención inmediata del presunto autor.

La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que no ha informado de la edad del agresor ni de la víctima. Martín ha añadido que deben seguir investigando los hechos y ha pedido que se analicen las circunstancias y el hecho de que el menor estuviera fuera del centro a altas horas de la madrugada. En esta línea, el delegado ha dicho que lleva tiempo “señalando las importantes deficiencias” de estos centros, competencia de la Comunidad de Madrid.

Abascal dice que la menor agredida es víctima de las políticas de Sánchez

Ante esta agresión, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que la menor víctima de una presuntamente violación este fin de semana en el distrito madrileño de Hortaleza es "víctima" de las políticas migratorias de Pedro Sánchez y del bipartidismo. En rueda de prensa en la sede de su partido, ha adelantado que su partido protestará frente al centro de menores del distrito madrileño de Hortaleza del que procedía el menor detenido este fin de semana como presunto autor de una violación a una menor.

Para el líder de Vox, su partido es el único que está al lado del pueblo que "sufre esta invasión patrocinada por el 'establishment' en España y en Europa". Se ha referido al mensaje en X de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que criticaba a Sánchez por "multiplicar" la llegada de menores inmigrantes "cada vez más agresivos", y ha afirmado que en el asunto migratorio y de la acogida de los inmigrantes "ilegales" en Madrid, el discurso de la líder del PP madrileño ha sido la "estafa perfeccionada".

Ha denunciado además el coste que supone el ingreso en centros de menores inmigrantes y se ha preguntado por qué es más elevado que el de un mayor en una residencia de ancianos. "Son muchas las organizaciones no gubernamentales que dependen de diferentes instituciones públicas y privadas que se lucran con este negocio", ha agregado, antes de referirse, como ejemplo, a Open Arms, al que ha vuelto a calificar como "ese barco negrero esclavista que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa".

Abascal ha anunciado además que su partido está estudiando acciones legales contra todos aquellos que están trabajando para "facilitar" la inmigración ilegal. Acciones que también estudian, ha indicado, para iniciar una "macrocausa" que investigue todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España este verano.