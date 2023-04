Dos errores judiciales en el 'caso Arroyomolinos' libran de declarar en un año a la pareja de la número 3 de Ayuso

La pareja de Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, número 3 del PP madrileño, futura diputada autonómica aforada ante el TSJM y principal investigada en un caso sobre los pagos recibidos de un empresario que a su vez obtuvo contratos municipales, debería haber declarado como testigo en julio de 2022. Pero tras un año de errores sobre a dónde tenían que dirigirse las citaciones de comparecencia para, Juan Pedro Santos Ceballos, la declaración sigue en espera. Francisco Vicente Roselló, el empresario que aumentó los ingresos de Millán alquilándole un ático de su propiedad también está imputado. Millán ingresó más de 50.000 euros de Roselló, que obtuvo adjudicaciones cercanas a 700.000 euros cuando la ahora alcaldesa era concejala de Juventud. De Roselló, cobró igualmente la pareja de la alcalde

Según la defensa de Millán, el novio acudió en julio de 2022 al juzgado dispuesto a declarar pero como no había recogido la citación la juez la suspendió al tiempo que Más Madrid –que ejerce la acusación popular– pedía que se le llamase en calidad de investigado: el juzgado no lo aceptó y siguieron adelante, con lentitud, los planes para que compareciese como testigo.

Así las cosas, fue el pasado 7 de febrero cuando la jueza ordenó a la Policía Local de Arroyomolinos –30.000 habitantes y situado a 30 kilómetros de la capital– que averiguase dónde reside la pareja sentimental de la alcaldesa. Pero transcurridos casi tres meses desde aquella fecha, la comparecencia señalada para este miércoles volvió a suspenderse y así lo atestigua un escrito de la magistrada fechado el 24. Y se suspendió porque la Policía Local, que depende del consistorio, seguía sin haberle localizado. Tanto Millán como Santos Ceballos comparten domicilio, un chalé que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, costó 432.000 euros en 2008.

El mismo día 24, el abogado de la alcaldesa –que no representa a su novio dado que este ha sido llamado como testigo y no sujeto a ninguna imputación– registró en el juzgado un documento donde señala que Santos Ceballos vive en un determinado inmueble del que aporta datos exactos. Y es ahí donde, como desde el comienzo del caso se sabe, vive la alcaldesa. Aunque oficialmente no representa al testigo, el letrado de la defensa pide que se cite a Santos "a la mayor brevedad".

A la pregunta de infoLibre sobre cómo es posible que la Policía no haya notificado al juez dónde vive el testigo incluso si en los oficios de citación se ha mantenido el error inicial y se han enviado a direcciones incorrectas, el letrado dijo carecer de información. Este medio intentó contactar con el gabinete de comunicación del consistorio para trasladarle la pregunta. El intento resultó fallido.

Designada vicesecretaria regional de Organización del PP cuando ya llevaba un mes imputada, Ana Millán había actuado como arrendadora del ático de Arroyomolinos. Como inquilino aparecía una empresa de Francisco Roselló: Neverland SL.

Es el ático de Arroyomolinos, de la que la alcaldesa y dirigente del PP madrileño es titular como persona física, aflora en los informes de la Guardia Civil sobre los pagos que el empresario Francisco Roselló abonó a Millán (44.462,67 euros) entre 2008 y 2012. Según la alcaldesa, el empresario -con 639.071 euros en contratos del consistorio donde Millán era entonces concejal de Juventud- desembolsó esa cantidad en concepto de alquiler del ático ya mencionado. En el verano de 2012, la hoy alcaldesa solicitaba al empresario Roselló por aquel arrendamiento más de 900 euros mensuales. Pero un antiguo empleado del empresario asegura que él mismo vivió allí por esa época como subarrendado. Y que lo que pagaba eran solo 500 euros.

Pero la actividad inmobiliaria de la alcaldesa no cesó ahí. A través de una sociedad donde figura como propietaria única, Asin 28'S SL, posee un piso en Alcobendas. El inmueble pertenecía a la pareja de Ana Millán hasta que la sociedad se lo compró por 130.000 euros tras haberse constituido con un capital social de 3.000 euros y sin haber solicitado aún hipoteca, paso que dio meses más tarde.

Valiéndose de Asin 28S' SL, cuya dueña cataloga como sociedad “inactiva”, Millán ha ido enmascarando los cobros por el alquiler del piso de Alcobendas. En febrero este periódico intentó que la alcaldesa explicara si había declarado a Hacienda los ingresos por ese arrendamiento, en vigor desde 2010 y que desde entonces le ha reportado en torno a 100.000 euros en total. Los intentos por obtener una respuesta fueron inútiles. Un portavoz se limitó a decir que la alcaldesa “no sabe” si Asin 28’S SL ha pagado o no cada año el impuesto de sociedades.