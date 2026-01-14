Transparencia total
España "desaconseja completamente" viajar a Irán por el aumento de la inestabilidad

  • El ministerio recomienda a los españoles en Irán abandonar el país y no mezclarse con las manifestaciones ni tomar fotos de las mismas
  • Las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros
Manifestantes queman una imagen del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, durante una protesta en apoyo al pueblo iraní. Abir Sultan-EFE

El Ministerio de Exteriores de España "desaconseja completamente" viajar a Irán a causa de la "gran inestabilidad que vive" el país y la región, además de recomendar a los españoles que se encuentren allí abandonar el territorio. La cartera que preside José Manuel Albares señala que esta recomendación carece de efecto vinculante y opera como mero aviso o consejo.

Una ONG eleva a 3.428 los muertos en Irán pero hay informes que reportan "miles" de víctimas más

El ministerio recuerda que la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus operaciones y aconseja verificar con la propia compañía la situación, pues las conexiones pueden verse modificadas por la evolución de la situación. Las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros.

Con respecto a los ciudadanos españoles que estén dentro de Irán, el ministerio avisa de que se "desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial". El motivo, señalan, es que en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para las autoridades. De hecho, varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos.

