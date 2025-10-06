Exteriores confirma que otros 27 activistas españoles de la flotilla viajan ya camino de España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que 27 españoles de los 28 que aún permanecían en una prisión de Israel, viajan ya camino de España.

A través de las redes sociales, el ministro ha informado de que estos 27 integrantes de la flotilla Gobal Sumud están ya regresando a nuestro país.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron ayer a España, 27 están haciéndolo en estos momentos, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Fuentes de Exteriores han explicado que los 27 españoles han salido de Israel para regresar a España vía Atenas y que aquellos que lo han querido, junto a ciudadanos de otros países de la UE, llegarán a Madrid al aeropuerto de Adolfo Suárez- Barajas en un avión militar. Otros dos grupos viajarán a Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales.

Un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española viajó a primera hora de este lunes de Zaragoza a Atenas, donde aterrizó hacia las 13:30.