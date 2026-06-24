Feijóo acusa sin pruebas a Sánchez de ser el “nexo corruptor” y vuelve a pedir elecciones

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones, en una intervención en el Congreso centrada en la corrupción tras la intervención previa del socialista. "Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar", ha reclamado el líder del PP, que ha acusado al presidente de poner "excusas", hacer "propaganda" y "victimizarse".

Feijóo también ha acusado al presidente del Gobierno de "absoluta falta de moralidad" y le ha señalado sin pruebas como "el nexo político corruptor" de todos los casos que afectan al Gobierno y al PSOE. "Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos", le ha espetado, preguntándole si es "un superhéroe al que no se le escapa nada o un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa". "Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. Es usted quien puso el Estado en manos de esa gentuza", ha añadido.

Casi al final de su intervención, el líder del PP también se ha referido a la moción de censura que no se atreve a presentar. "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", ha afirmado, antes de reprochar a los antiguos socios parlamentarios de Sánchez su posición ante el Ejecutivo: "Ver a la izquierda progresista aplaudiendo la corrupción les puedo asegurar que es una experiencia inolvidable".

Abascal advierte a Feijóo: "El cambio no está hecho"

Por su parte, Santiago Abascal ha elevado el tono contra el PSOE y ha acusado al partido, sin aportar pruebas, de financiación ilegal. Según el líder de Vox, "el entorno de Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente" y "el PSOE se ha financiado ilegalmente". Abascal ha añadido que, con ese dinero, se habría pagado a "una trama" dedicada a "extorsionar, coaccionar, sobornar o acosar" a jueces, fiscales, guardias civiles, policías, periodistas y políticos.

El presidente de Vox también ha acusado a Sánchez de estar preparando un fraude electoral. "Sánchez está actuando para robar las elecciones en España", ha afirmado, de nuevo sin aportar pruebas. Abascal ha hablado de "estructuras chavistas y peronistas" y ha asegurado que habría "millones de votos" que, según él, se controlarían "desde el aparato", con participación de autoridades de Cuba, México o Brasil.

Al igual que Feijóo, ha insistido en que la única salida del presidente del Gobierno español es convocar elecciones, aunque también se ha dirigido a Feijóo para advertirle de que "el cambio no está hecho", que no empiece a “repartir ministerios” como asegura que ocurrió en el 2023 y de que queda "muchísimo que hacer en España".