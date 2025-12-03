Feijóo acusa a Sánchez de "perder la dignidad" al aceptar "incumplimientos" con Junts

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha perdido la credibilidad" ante el conjunto de los ciudadanos y "es evidente que ha perdido la dignidad", después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha intervenido en el congreso nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Feijóo ha tachado de "comedia" las declaraciones de Sánchez, que según su análisis "ahora le implora a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido, cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos de Junts".

A su entender, las afirmaciones de Sánchez este martes reflejan a un presidente del Gobierno "sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario" y que "debería de tener un mínimo de dignidad y por lo que se ve, no la tiene".

Por ello, ha reiterado su petición de convocatoria de elecciones generales, para que la ciudadanía pueda decidir qué quiere, porque "el presidente del Gobierno tiene que ser una persona digna y después de las declaraciones de ayer de Sánchez, es evidente que ha perdido la dignidad".

"No puede decir una cosa y su contraria. No puede decir que ha cumplido los acuerdos con Junts y ayer decir que no los ha cumplido", ha afeado el presidente del PP, que ha señalado que "este tipo de comedias sanchistas" no merecen ni siquiera comentario".

Asimismo, y ante la pregunta de si el PP impulsará una moción de censura para la convocatoria de elecciones, Núñez Feijóo ha opinado que el tiempo le ha dado la razón al no haberse "precipitado" con la moción de censura, "sabiendo todo lo que ya sabemos ahora", por ello ha confiado en que "en el futuro" siga acertando en sus decisiones al respecto.

Por otro lado, y ante las declaraciones este miércoles del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha tachado de "absurdo" pensar que Carles Puigdemont y Junts vaya a respetar al Gobierno más estando "de rodillas" que cuando han estado "de pie", ha opinado que García-Page dice "cosas muy sensatas", aunque "después no se llevan a la práctica".

Y aunque ha afirmado que no va criticar a "alguien que mantiene cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente", ha señalado que a García-Page "o nadie le hace caso en su partido o dice cosas por decir".