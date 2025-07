Feijóo exige la dimisión inmediata del fiscal general: "No puede seguir ni un minuto más"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este martes la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por supuesta revelación de secretos relacionados con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ha informado EFE.

"El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más", ha advertido Feijóo en X tras conocer la decisión del Supremo que sitúa a García Ortiz a las puertas del juicio por las filtraciones sobre Alberto González Amador, imputado por presunto fraude a Hacienda.

Según el líder del PP, "quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delito".

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al afirmar en declaraciones a los periodistas que no cabe otra opción que la dimisión de García Ortiz.

"No hay más salida y no hay más puertas que abrir", ha recalcado Muñoz, que ha considerado una "auténtica vergüenza" ver al fiscal general sentado en el banquillo de los acusados. "Esto no pasa en ningún país democrático", ha subrayado.