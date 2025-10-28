Feijóo mantiene su apoyo a Mazón a pesar de su enésima versión del día de la dana y la presión social y mediática

Un año después de la dana que acabó con la vida de 229 personas tras la negligente gestión del Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón, siguen apareciendo nuevas versiones sobre lo que Mazón hizo —y lo que no— el 29 de octubre de 2024. El entorno del president admitió este domingo que la comida que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana, cuando ya había localidades inundadas, no terminó en la puerta del restaurante El Ventorro, desde donde según la Generalitat el jefe del Consell se desplazó directamente al Palau de la Generalitat, sino en un aparcamiento cercano al restaurante. El encuentro con la periodista duró casi cuatro horas: de las 15:00 a las 18:45 h.

Se trata de un nuevo detalle, desvelado por el Levante EMV, que se ha dado a conocer una semana antes de que Vilaplana declare como testigo ante la juez que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra. Vilaplana tiene obligación legal de decir la verdad y ni en su primera ni en su segunda versión había señalado que el president de la Generalitat le había acompañado al parking —en dirección contraria al Palau—. Tampoco lo había hecho Mazón. Es más, en la primera versión de los hechos pocos días después de la riada, desde el entorno del president aseguraban que a las 17 horas estaba en su despacho en la sede del Ejecutivo valenciano. Después se vio forzado a cambiar su relato, no solo de su llegada al Palau sino también al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El trayecto que supuestamente siguió el jefe del Consell ese día —que incluye las calles Cavallers y Bonaire, las plazas de la Reina y Manises y a las que ahora se suma el aparcamiento Glorieta Paz— servirá de recorrido para una nueva manifestación el próximo miércoles 29 de octubre, día en el que se cumple un año de la dana. La protesta la ha convocado Acord Social Valencià, la entidad que reúne a más de 200 organizaciones y que convoca mensualmente las manifestaciones contra la gestión de la Generalitat. "Seguiremos el recorrido que él hizo cuando la gente se ahogaba", señala la publicación.

37 minutos sin recibir ni contestar llamadas

Un año después todavía se mantiene la incógnita sobre qué hizo tras despedirse de la informadora. El barón del Partido Popular siempre ha defendido que no estuvo desconectado, pero según el registro de llamadas que él mismo aportó, estuvo 37 minutos sin contestar al teléfono: desde las 18:57 horas cuando se produjo una llamada al síndic del Grupo Popular, Juanfran Pérez Llorca, hasta las 19:34 horas cuando Mazón habla con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra. No es hasta nueve minutos después, a las 19:43, cuando contacta con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, en ese momento en el Cecopi y teóricamente al mando del dispositivo de Emergencias.

Precisamente este mismo lunes la jueza de Catarroja ha pedido a Les Corts el listado de comunicaciones entre Mazón y Pradas, ya que "se trata de un documento público", en palabras de Ruiz Tobarra, que destaca que "resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber hecho el president sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, que información manejaban sus participantes y por qué se actuó del modo en el que se hizo", indica en el auto. En este último año tanto Mazón como el PP han tratado de situar la responsabilidad sobre el envío del mensaje de alerta en los técnicos del Cecopi y, en segundo lugar, en la propia Salomé Pradas, a la que cesó tres semanas después de la catástrofe.

Génova respalda a Mazón y Mompó no se descarta como su sucesor

Todos estos nuevos elementos, en una semana en la que el PP trata de situar el foco en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, han elevado la presión sobre su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. El conservador, visiblemente incómodo, evitó pronunciarse este lunes sobre el presidente valenciano y pidió "respeto" ante lo que definió como "la semana de las víctimas y de los familiares de la dana" —los mismos que han pedido a Mazón que no acuda al funeral de Estado el miércoles en València—: "En esta semana no tengo más objetivo que rendir homenaje a los familiares y las personas que lamentablemente han perdido la vida", dijo tras un acto sobre autónomos en Madrid. Ante la pregunta de si Mazón debe seguir en el cargo, respondió con una evasiva: "Habrá tiempo de lo que ustedes quieran, pero esta semana conmigo que no cuenten".

Pese a sus recelos iniciales, Feijóo decidió mantener a Mazón en el cargo. Un apoyo que a día de hoy mantiene. Aunque el líder del PP no puede forzar su dimisión, sí podría aumentar la presión sobre él apartándolo de la presidencia del PP valenciano e impulsar, en su lugar, una gestora para aupar a su sucesor. Un escenario que la dirección nacional no contempla, aunque este mismo lunes el presidente de la diputación y hasta ahora escudero del presidente valenciano, Vicent Mompó, no se descartaba como candidato. "¿Qué pasará de cara al futuro? No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé. Pero donde esté, estaré defendiendo los intereses de los valencianos", dijo en un acto.

Por el momento la dirección nacional del partido tiene un estrecho margen de maniobra, atrapada entre los intereses del partido, los de Vox —que nunca ha reclamado la dimisión del barón valenciano consciente de que su debilidad también les beneficia— y la "toxicidad" de Mazón, como reconocen parlamentarios del PP y parte de la derecha mediática, que le está arrastrando también a él. En Génova temen la comparecencia de Mazón en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana prevista para el día 17 de noviembre y que se producirá tras escuchar a las víctimas.

Lo cierto es que en estos doce meses el PP no ha acabado de encontrar su estrategia con Mazón. El jefe del Consell descartó dimitir desde el primer momento, y aunque realizó algunos cambios en su Consell —pese a que inicialmente no reconoció errores en público amparándose en un fallo global del "sistema"— fió su futuro en la Generalitat y también dentro del PP a la reconstrucción de la provincia de Valencia. Fue Génova la que forzó ese compromiso y, según recalcó el propio Feijóo, la "decisión final" sobre si continúa o no como candidato la tendrá la dirección nacional del PP, que también sostuvo que el president de la Generalitat no se podía permitir más "errores".

'ABC' y 'El Mundo' cargan contra el presidente valenciano

Quien sí parece que lo tiene claro es la derecha mediática. La portada de ABC de este lunes no dejaba lugar a dudas. Bajo el titular "La mayoría de los votantes del PP en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones", el periódico conservador apuntaba a que "el 62%" de los valencianos del PP señalan a Mazón "como el principal culpable de lo ocurrido" pese a los intentos del Consell y también de Génova de situar la responsabilidad en organismos como la Aemet y en el Gobierno de Sánchez.

En el editorial 'Crisis de liderazgo y fin de ciclo', el medio dirigido por Julián Quirós —que fue director del diario Las Provincias, también del grupo Vocento y afín al PP valenciano— asegura que Mazón "se ha convertido en un presidente reprobado por la ciudadanía, abandonado por sus bases y sin horizonte de recuperación". "Lo que ha quebrado en la opinión pública es la legitimidad misma de su permanencia en el cargo. El rechazo no es solo mayoritario: es transversal, persistente y difícilmente reversible", se lee en el editorial del periódico, que se hace eco de la última manifestación masiva en València. Una protesta que no se pudo ver en la televisión pública valenciana, que en su lugar emitió corridas de toros históricas del año 1997, lo que ha granjeado protestas internas.

El editorial de El Mundo, titulado 'Mazón sigue en El Ventorro' tampoco se queda atrás, tras recoger la enésima versión del jefe del Consell. "Tuvo tiempo de acompañarla [a Vilaplana] cortésmente al parking donde tenía el coche antes de regresar a su despacho. Es decir: con calma, sin ninguna prisa, como si él no estuviese concernido por la tragedia que en ese instante, las 19:00, arreciaba sobre la Comunidad Valenciana". Así, concluye que "cada novedad es un baldón sobre las expectativas de Alberto Núñez Feijóo y los compañeros de Mazón en el PP". Y añade: "Es legítimo preguntarse dónde considera Feijóo que está el límite para exigirle la dimisión al presidente valenciano y si este será el concepto de responsabilidad política que aplicará si algún día alcanza La Moncloa".