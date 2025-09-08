Feijóo revela una conversación con el rey por su posición de no acudir al año judicial: "Entendía mi decisión"

"El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que esa fue la reacción de Felipe VI cuando le informó de que no acudiría a la apertura del año judicial por la presencia del fiscal general del Estado imputado.

Entrevistado en Telecinco, Feijóo ha insistido en que, como líder de la oposición, no tenía obligación constitucional de asistir y ha asegurado que volvería a actuar del mismo modo. "Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal"; "yo no puedo estar de acuerdo en que un presunto delincuente se dirija a los magistrados que le están investigando", ha afirmado.

Desde la Casa del Rey ha recordado que Felipe VI siempre se atiene a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional, en relación a estas afirmaciones de Feijóo. Zarzuela no comenta las conversaciones privadas del rey, han subrayado este lunes fuentes de Casa del Rey, que han agregado que el jefe del Estado se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional.

Sobre el asunto que ha copado el debate político en el verano, la responsabilidad ante los incendios, Feijóo ha afirmado que el cambio climático existe, pero ha considerado que achacar lo sucedido al cambio climático es "una cortina de humo" y ha cuestionado el pacto de Estado ofrecido por Pedro Sánchez, porque es "especialista en romperlos".

Preguntado por las últimas encuestas publicadas que apuntan a que Vox sube a costa del PP y que ambos suman mayoría absoluta, Feijóo ha insistido en que su alternativa es "ganar las elecciones de forma clara" y "gobernar en solitario", lograr una "mayoría suficiente" para poder "restaurar y iniciar un cambio político en España". Y ha apuntado a continuación que confiar la gestión de un país en las circunstancias actuales a partidos políticos, como Vox, "que no han gestionado nunca, que no han gobernado nunca y que no tienen ninguna experiencia de gobierno, es muy arriesgado".

Respecto a migración, ha explicado que su postura es "clara": no quiere "hundir los barcos", pero los migrantes tienen que venir a España a aportar laboral y económicamente y a aceptar y cumplir las leyes españolas, de modo que un migrante que viola a una chica "tiene que ser juzgado y expulsado y no puede ser acogido ni olvidado".

Por otro lado, ante la apuesta del PSOE por abolir la prostitución, ha dicho que el PP está a favor de "abolir la trata" y ha estimado que su obligación es recordar que Sánchez "se ha lucrado de la prostitución durante varios años y que, de hecho, buena parte del patrimonio familiar que tiene viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución", en referencia a las saunas que gestionaba su suegro.