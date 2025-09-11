La Fiscalía recurre ante la Audiencia de Madrid que el juez Peinado pida siete años de correos de Begoña Gómez

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión "absolutamente desmesurada" del juez Juan Carlos Peinado de eclamar a Presidencia del Gobierno todos los correos de una cuenta asignada a Begoña Gómez desde hace siete años, al considerar que vulnera sus derechos fundamentales y la ley.

"¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida?", se pregunta el fiscal en un duro recurso ante el órgano judicial, al que ha tenido acceso EFE este jueves, en el que pide que revoque una de las últimas resoluciones del juez Peinado, también recurrida por el abogado de la mujer del presidente del Gobierno.

La Fiscalía no encuentra justificación alguna a la decisión del juez de reclamar correos de Begoña Gómez durante más de siete años y hacerlo, dice, "sin filtro de búsqueda o sin relación determinada a indagar, ni acotamiento temporal ninguno" y "sin motivación de ningún tipo". Todo ello unido a una "total omisión de referencia a la gravedad del hecho, a la intensidad de los indicios respecto de la persona en cuestión, y a la relevancia del resultado perseguido con la medida, y a la proporcionalidad".

Insiste el fiscal en que el juez adopta esta medida "sin restricción alguna, sin limitación de ningún tipo, y sin señalar siquiera asuntos o materias relacionados o criterios de búsqueda que deban ser manejados", y lo hace mediante una providencia, y no un auto, cuando la Audiencia de Madrid ya le corrigió por hacer algo similar hace meses.

Begoña Gómez defiende ante el juez Peinado que su asesora le hizo excepcionalmente algún "favor" Ver más

Cuestiona además que dichos correos tengan algo que ver con la línea de investigación en la que el juez enmarcó su petición: la que trata de indagar si Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, realizó para ella funciones privadas y si, con ello, se produjo una desviación de fondos públicos.

Atendiendo al "objeto teórico de esta pieza", apunta el fiscal, "la investigación en torno a este delito (malversación) debería ser lo único que se pretendería analizar, aunque parece que de uno u otro modo se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y en un periodo de más de siete años". "¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?", se pregunta el fiscal, que tacha inmediatamente después de "absolutamente desmesurada" la decisión del juez Peinado.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, solicitó estos correos en el marco de la pieza separada del procedimiento en la que el miércoles comparecieron tanto Begoña Gómez como su asesora, Cristina Álvarez. Gómez contestó a las breves preguntas de su abogado para aclarar las funciones de su asesora, y admitió que, muy excepcionalmente, le hizo algún favor puntual, en relación a un correo que Álvarez envió a una empresa para que siguiera financiando la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La asesora, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar.