Peinado imputa a Begoña Gómez y a su asesora por malversación y las cita a declarar en septiembre

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, da un nuevo impulso al caso Begoña. En un auto fechado este 18 de agosto, mes inhábil a nivel judicial excepto para asuntos de especial urgencia, el magistrado ha citado a declarar como investigadas el próximo mes de septiembre a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación de caudales públicos. Un delito que, en el caso de la primera, se suma a los que ya la persiguen de tráfico de influencias, corrupción en los negocios o apropiación indebida.

El enésimo frente de la causa se abrió por sorpresa a finales de enero. Y se centra en las supuestas gestiones realizadas por la asesora en relación a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que Gómez dirigía. Un asunto por el que el instructor intentó, manipulando una de las testificales recogidas en Moncloa, que el Tribunal Supremo imputase al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio. Una maniobra que, sin embargo, fracasó. El Alto Tribunal tumbó la exposición razonada ante la "absoluta" falta de indicios.

Ahora, un mes después, el instructor vuelve a mover ficha. Y llama a declarar como investigadas a Álvarez y Gómez los días 10 y 11 de septiembre, respectivamente. Lo hace apoyándose, fundamentalmente, en el aval que el pasado mes de junio la Audiencia de Madrid dio a esta línea de investigación. En su auto, el tribunal dejó caer que podría haber existido "una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público" respecto a la ayuda y acompañamiento institucional de la mujer del presidente del Gobierno.

En aquella resolución, que ahora recoge Peinado, la Audiencia sostenía que la investigación debía centrarse en si Álvarez "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas" para "favorecer el plan delictivo" de Gómez, mediante la "desviación de medios públicos" puestos "indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

En este sentido, ponen el foco, por ejemplo, en un correo dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros solicitando la continuidad de la firma como "patrocinadora" del máster de Gómez. "Lo que parece exceder claramente de sus funciones", aseveraba la instancia superior.