Representantes del Gobierno y de la sociedad civil debaten los retos de la ejecución de los fondos europeos

El Ateneo de Madrid ha sido escenario este miércoles de un debate en torno al uso de los fondos europeos bajo el lema Bienvenido Mr. Next Generation. Prioridades para garantizar su éxito. Junto al Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, y la socióloga, politóloga y columnista de infoLibre Cristina Monge, los ponentes han resuelto algunas de las dudas que genera el destino de los 140.000 millones de los que se beneficiará España en medio de la polémica abierta durante las últimas semanas por parte del líder del PP, Pablo Casado.

García Andrés ha recordado las enseñanzas que dejó la crisis que sacudió a Europa en 2009 y la forma en la que ahora la Comisión Europea está haciendo frente a los efectos del coronavirus en la economía comunitaria: "En marzo de 2020, una crisis de naturaleza biológica nos introdujo en la crisis que viviremos en la era del cambio climático, y Europa ha brillado en la respuesta. En esa primavera de 2020 todavía no habían cicatrizado las heridas de la crisis financiera, pero hay un momento de gran lucidez política en el que el Consejo Europeo decide que la situación requiere dar un paso adelante". Para el secretario de Estado, el plan de recuperación Next Generation asegura la transformación del país con un crecimiento más sostenible, "tanto en el punto de vista social como el medioambiental". La ejecución de esos fondos necesitará de "un calendario muy exigente de hitos y reformas que hay que cumplir, y sólo es posible con una gobernanza descentralizada”. Su continuidad, además, dependerá de que España logre los objetivos planteados, algo que "el Gobierno considera que alcanzará velocidad de crucero durante el primer semestre".

Para Cristina Monge se puede prescindir perfectamente de la denominación Next Generation y así incidir en el nombre real del programa: recuperación, transformación y resiliencia. Los tres términos implican regenerar el país en lo inmediato por la pandemia, modernizar la economía reverdeciéndola y digitalizándola y mirar a largo plazo como sociedades resilientes, es decir, "aquellas que apuestan por seguir viviendo en este planeta". Sobre las prioridades para garantizar el éxito, Monge pide que las transiciones, ya sean económicas o ecológicas, "sean justas, pues, como en todas las transiciones, habrá perdedores". Los cambios han de llevarse a cabo "con justicia", porque las políticas públicas están para que los perdedores no acaben como tales". Además, los objetivos no tienen por qué producirse de forma independiente, lo ideal sería "conciliar la transición verde con la digital" .

Preguntada por cómo los fondos garantizarán el acceso a la vivienda, ha respondido que "se trata de uno de los planes más grandes, ya que se pasará de 35.000 viviendas al año a 500.000". Monge ha advertido que deberá tenerse en cuenta al tercer sector, "que lo tendrá muy difícil a la hora de participar, ya que los procedimientos son complejos y nuestro tercer sector está muy fragmentado y muchas veces tiene poca capacidad de reacción". Además, ha pedido a la Administración Pública un esfuerzo "para ponerlo fácil" y garantizar ya no sólo la transparencia, sino "la claridad". La desigualdad será uno de los mayores retos a los que el Ejecutivo deberá enfrentarse. "Si sigue aumentando tendremos sociedades más inseguras, menos productivas, menos innovadoras. Si no estrechamos las brechas no conseguiremos ninguna transición", ha remarcado.

Organizado por la Agrupación Europeísta Cuidar el Futuro, impulsada entre otros por el abogado José Sanroma y concebida para "lograr un diálogo basado en el conocimiento y capaz de superar partidismos y sectarismos", el debate ha contado también con las intervenciones de Paloma López Bermejo, representante de CCOO, Graciela Margesini (EAPN), Fernando Ferrando, de la Fundación Renovables, Chus Escobar, socia responsable de Sector Público, o Luis María López Aranguren, de la Plataforma Nave Boetticher. La denominación del acto, Bienvenido Mr. Next Generation, remite a Bienvenido, míster Marshall, el clásico de Luis García Berlanga. Lejos queda aquella España en blanco y negro y aquel "como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación". Los fondos europeos suponen, en palabras de García Andrés, “acelerar la transformación de la realidad desde el punto de vista digital, medioambiental y social" de nuestro país. El coloquio fue moderado por el economista y catedrático Juan A. Gimeno.