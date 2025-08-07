El fuego continúa progresando en el megaincendio de Francia, pero a un ritmo ralentizado

El megaincendio que desde el martes ha quemado más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières, cerca de la ciudad francesa de Narbona, sigue avanzando, pero su marcha se ha ralentizado y el objetivo este jueves para los bomberos es conseguir fijarlo, informa EFE.

"El fuego continúa progresando", ha explicado esta mañana el responsable de los bomberos en el departamento del Aude, el coronel Christophe Magny, en una entrevista a la emisora France Info, en la que ha matizado que el ritmo de ese avance "se ha ralentizado".

Magny ha hecho hincapié en que fijar el fuego es "el objetivo de la jornada" porque "sigue activo a esta hora" y hay muchos frentes de los alrededor de 90 kilómetros de perímetro que no son accesibles para los bomberos por tierra dada la orografía del macizo.

El coronel ha señalado que hay 2.000 bomberos movilizados, que se van a recibir refuerzos para poder organizar el relevo de los que están desplegados y que, con las primeras luces del día, ha empezado a trabajar un avión bombardero de agua de tipo Dash al que deben añadirse dos hidroaviones Canadair.

Sobre la superficie quemada, ha vuelto a repetir la cifra de 16.000 hectáreas, la misma que las autoridades han venido dando desde el miércoles por la tarde, aunque ha precisado que se va a hacer una nueva evaluación.

El del macizo de Corbières es el mayor incendio que ha sufrido Francia desde 1949. Ha provocado la muerte de una mujer que no quiso evacuar su casa, heridas a dos habitantes de la zona y a once bomberos (dos siguen muy graves) y hay tres personas más que se dan por desaparecidas.

Además de miles de hectáreas de bosque y de campos de cultivo (en particular viñas), las llamas han arrasado al menos 26 viviendas y una treintena de vehículos.

Francia no ha considerado necesario hasta ahora solicitar ayuda europea

Pese a lo devastador del incendio, Francia no ha solicitado la ayuda europea que se le ha ofrecido desde Europa, porque considera que no ha sido necesario, pero no descarta hacerlo "si la situación se agravara".

Esa es la posición del Gobierno francés que en una entrevista al canal BFMTV por parte del secretario de Estado de Interior, François Noël Buffet, ha subrayado que sobre el terreno "las cosas van mejorando" aunque "el fuego no está totalmente controlado".

Buffet ha hecho hincapié en que no se puede descartar la reactivación de algunos focos, en particular si el viento arreciera o si hubiera cambios de dirección, pero se ha mostrado confiado porque esperan "que la meteorología sea más propicia".

Ha tratado de echar balones fuera en la polémica sobre si Francia tiene una flota insuficiente de aviones de lucha contra los incendios insistiendo en que "ahora estamos en capacidad de actuar".

Ha hecho notar que Francia tiene 12 hidroaviones de tipo Canadair, de los que 9 fueron utilizados en el incendio de Corbiéres, y 12 bombarderos de agua de tipo Dash, 9 de los cuales también estuvieron trabajando en este incendio.

Sobre todo, ha subrayado que este verano está operativa un 95% de la flota contra los incendios, frente a un 50% el año pasado.

Y cuando se le ha señalado que otros países como Italia tiene más hidroaviones Canadair (18) y también España (17) ha respondido que Francia ha encargado cuatro que deben llegar en los próximos años y que se está trabajando para, en el futuro, dejar de depender de su fabricante canadiense, con el que ha habido problemas para recibir nuevos aparatos.

Los cambios de viento dificultan la extinción del incendio de Tarifa con 1.550 desalojados Ver más

En concreto, el Gobierno francés está ayudando a dos empresas para que desarrollen proyectos de aviones de lucha contra el fuego, que en cualquier caso si se concretaran se materializarían en la próxima década. Para Buffet "es importante para nosotros pero también para Europa", dada la dependencia actual y las necesidades crecientes ante la evidencia del aumento de los megaincendios.

El de Corbières causó la muerte, en la noche del martes al miércoles, de una mujer que no quiso evacuar su vivienda. Además, hay dos heridos graves (uno de ellos un bombero) y tres personas se encuentran desaparecidas.

Buffet ha confirmado que los expertos han determinado el lugar donde empezó el fuego, al borde de una carretera, lo que establece su origen humano, y ahora la investigación debe determinar si fue una negligencia o de carácter voluntario.