Garzón avisa al PSOE del error de "comprar" el marco "militarista" del PP: "Estaremos condenados a la derrota"

El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha advertido al PSOE de que la izquierda se equivocará "de forma muy gravosa" si asume el modelo de seguridad "reaccionario" y "conservador" de la derecha basado en "más armas y tanques", dado que los problemas de la mayoría social no se resolverán con más presupuesto militar. "No se trata de maniqueismo (...) se trata de saber en qué marco está cada uno y un gobierno y una política de la izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estamos condenándonos a la derrota, es así de sencillo", ha enfatizado, según recoge Europa Press.

También ha proclamado que el Ejecutivo de coalición debe desplegar medidas "más audaces" y nítidamente de izquierdas, dado que una hoja de ruta que pase por la "moderación" y la copia de las recetas anticrisis del PP está abocada al "fracaso" dado que desmovilizará al electorado. Por el contrario, ha defendido que mayor ambición en el programa progresista demostrará que es necesario y generará la "narrativa" para que la población defienda al Ejecutivo "en cada barrio".

"El Gobierno no puede permitirse el lujo de equivocarse", ha trasladado durante su intervención en la Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano de dirección de la formación, respecto al debate sobre el concepto de seguridad y el aumento del presupuesto militar, aspecto que apoya el ala socialista de la coalición tras la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Durante esta semana Unidas Podemos ha manifestado que no apoyará elevar el presupuesto militar en un 2% del PIB y el propio Garzón dijo que era evidente que los ministros del espacio mantendría la misma posición que explicitaron en marzo, aunque ayer el titular de Universidades y miembro de los comunes, Joan Subirats, opinó que "está justificado" asumir más costes militares ante el aumento de las amenazas y riesgos internacionales que a su juicio conlleva la guerra de Ucrania.

La derecha entiende que la seguridad se preserva si hay más tanques, más ejército, más policía, más vallas.



El concepto de seguridad de la izquierda entiende que los conflictos sociales tienen origen en la desigualdad, la pobreza, la lucha por los recursos.@agarzon #CFIU pic.twitter.com/a9XCLlMEyn — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) 2 de julio de 2022

Visión "reaccionaria" de la derecha

Durante su intervención para exponer el informe de coyuntura política de la Ejecutiva de IU, Garzón ha disertado que la guerra de Ucrania, a consecuencia de la invasión rusa a este país, está suponiendo dar una "vuelta de tuerca" al concepto de seguridad.

Por un lado, ha señalado que la seguridad puede ser interpretada "poniendo el acento" en la parcela militar, que es lo que hace "las derechas" de forma "conservadora" y "reaccionaria" al sostener que se preserva con "más armas, más tanques, más policías, más ejércitos, más muros o más vallas".

Sin embargo, el líder de IU ha argumentado que la seguridad que reivindica la izquierda tiene un gran componente "civil", pues va a la raíz de los problemas que causan los conflictos como es "la pobreza", la "desigualdad", el "hambre", la "miseria", la "lucha por los recursos" o los efectos del cambio climático y que se luchan con otros instrumentos que no son los militares.

"Donde pongamos el acento estaremos apuntalando un marco u otro. Cuando la izquierda se suma al concepto de seguridad que pone el acento en la parte militar, creo que se equivoca de manera muy importante y muy gravosa porque entra en el marco precisamente que quiere el adversario, sino porque educa a su electorado en que el concepto de seguridad de la izquierda es el militar y eso no es verdad", ha lanzado ante sus correligionarios.

Pide más ambición y evitar que la izquierda de desmovilice

En el plano socioeconómico, Garzón ha advertido de que la guerra de Ucrania se prevé "larga" y, por tanto, sus efectos en términos de escasez de materias primas, alimentos, recursos energéticos y combustibles van a extenderse. "Esto es solo el principio de lo que pueda venir", ha avisado el titular de Consumo para defender los mecanismos desplegados por el Gobierno para bajar la factura de la luz, que han logrado mitigar en parte la factura al estar más baja en el entorno de la Unión Europea, pero en términos absolutos la "merma" a las familias por la inflación es elevada.

Y en consecuencia, ha reivindicado que el Gobiernos progresista tiene que tener claro que su objetivo es "proteger" a las mayorías sociales y combatir la "pérdida de poder adquisitivo" para la población, lo que requiere apostar de manera decidida de que gran parte de las crisis la asuman las grandes rentas y las grandes compañías, que han hecho su "agosto" con beneficios multimillonarios a raíz de la tendencia alcista en los combustibles.

También ha reflexionado que esa necesidad de audacia tiene un componente política y entender que las actuaciones emprendidas hasta el momento son positivas pero no suficientes, porque el clima político "está cambiando" y percibe una "desmoralización" de la izquierda mientras las derechas están "tomando posiciones" y ve que está imperando situaciones de descontento social que le son "muy favorables"

Frente a ello, Garzón ha emplazado a no permitir la "desmovilización" de la izquierda porque la oposición del PP no va a entender que esta crisis es un "problema de Estado" y que toca una acción política "honesta". Al contrario, el líder de IU ha diagnosticado que tratará de intentar aprovechar cualquier circunstancia para "desgastar" al Ejecutivo y intentar llegar a la Moncloa imponiendo su "cosmovisión" basada en el "ultraliberalismo".

Díaz y Sumar representan el "anhelo" de las izquierdas por "converger" y "ponerse de acuerdo"

Asimismo, Garzón ha mostrado su respaldo al nuevo proyecto que promueve la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al destacar que "representa muy bien" el "anhelo" de las izquierdas por "converger" y "ponerse de acuerdo", en el marco de un "proceso popular" que supera el ámbito de los partidos.

De esta forma, ha dado la "bienvenida" al lanzamiento de Sumar, la plataforma que presentará Díaz el próximo viernes en Madrid, y emplaza a su organización a pensar en las mejores formas de "sostener", "apoyar" y "dar soporte" a esta iniciativa. Así se ha comentado durante la Coordinadora Federal de IU, y se ha aborda también aspectos como los resultados de las elecciones andaluzas y la posición respecto al movimiento de reconfiguración de la izquierda que promueve la también ministra de Trabajo.

Además, ha destacado que este proyecto tiene una notoria "clave de transformación" para el futuro del país, "encarnado" precisamente en la persona que "mejor representa la protección" a las clases trabajadora, refiriéndose a Díaz.

Sobre todo ha destacado que el protagonismo en este proyecto no reside en los "partidos políticos preestablecidos", sino en la ciudadanía, en el "espacio popular de los barrios y los centros de trabajo" como un punto de encuentro para la "reflexión y la activación política".

💪 Damos la bienvenida y llamamos a nuestra militancia a participar en el proceso de @sumar, encarnado por @Yolanda_Diaz_ que es la persona que mejor representa la protección de las familias trabajadoras en nuestro país. pic.twitter.com/7kmTAcjSp5 — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) 2 de julio de 2022

Un proceso que estará "bien conducido" por Díaz

El líder de IU ha celebrado que el hecho de que la vicepresidenta segunda pilote este proceso de consulta con la sociedad civil implica los "mimbres" necesarios para que esté "bien conducido", con vistas a "resolver muchos de los debates" que la izquierda ha mantenido durante los últimos años para concretar las soluciones de futuro. Finalmente, ha invitado a todas las capas de IU a participar en todos los procesos de Sumar y desea un "buen trabajo" a todos los organizadores de esta plataforma, que es "muy necesaria".

Díaz presentará sumar el 8 de julio en el centro cultural Matadero de Madrid y arrancará así una gira con la que pretende recorrer "toda España" con encuentros con expertos sectoriales, colectivos y otros estamentos del país, al entender que es la mejor forma de terminar con la desafección de la política que detecta en los sondeos.

Esta fase de la consulta con la sociedad civil durará aproximadamente seis meses y la propia Díaz desgranó que, una vez concluya, tomará una decisión sobre si será candidata a las próximas elecciones generales, algo que se hará de forma colectiva y en todo caso mediante un proceso de primarias.

Mal resultado en los comicios andaluces

En cuanto a los comicios andaluces, el ministro de Consumo ha admitido que los resultados fueron "malos" para el conjunto de la izquierda, con una mayoría absoluta del PP y solo cinco diputados de la coalición Por Andalucía, candidatura de unidad que conformaron IU, Podemos y Más País.

A su juicio, el resultado también es negativo para el conjunto de la sociedad porque implica la continuidad de las políticas de "recorte y merma" de los servicios públicos, las estrategias de "privatización" del ámbito público y la protección de una minoría "privilegiada" frente a los intereses de la mayoría social.

Y es que Garzón ha proclamado que ese es el ideario de "siempre" del PP, con un tono "más o menos áspero". Por tanto, el reto de su organización y del conjunto de la izquierda es "entender" esos resultados del 19J y ser útil para cambiarlos, dado que aprecia con "preocupación" un "desplazamiento conservador" en el sentir de la población.

La propuesta de informe político que Garzón somete a debate a la Coordinadora Federal, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya su apoyo a Díaz y voluntad de participar en distintos niveles del proceso.

Apoyo a Díaz y más frentes amplios en 2023

También apuesta por extender candidaturas de frente amplio en los comicios locales de 2023, para lo cual reivindica su papel para forjar esas confluencias, y aboga por desplegar un mecanismo de primarias conjuntas en los ámbitos donde fructifique, para así dirimir posibles diferencias entre distintas organizaciones, como ocurrió en el caso andaluz y el choque inicial entre partidos en la coalición.

En este sentido, la dirección de IU reafirma la necesidad de vincular esos comicios con las próximas elecciones generales, que son una "oportunidad imprescindible" para forjar esa confluencia amplia, dado que "sin municipalismo" no hay "proyecto transformador que valga". Y en ese objetivo reivindica que tienen "mucho que aportar" al ser la organización a la izquierda del PSOE con "mayor implantación territorial".

Ampliar el espacio de Unidas Podemos

A su vez, el documento destaca que el proyecto de Díaz "pretende ampliar el espacio actual" de Unidas Podemos, ensanchando su espectro con "organizaciones, colectivos y personas sin adscripción", además de ser una oportunidad para movilizar al electorado de izquierda.

También señala que es "necesario" que los partidos "participen" también el proceso con su "capital político", su militancia y "su experiencia", fomentando la dinamización de encuentros de cara a plantear propuestas programáticas.