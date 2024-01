Alejandro Calvo: "Los 'pellets' avanzan a mucha velocidad, hay que contar con el Ministerio"

“Prudencia y rigurosidad”. Esa es la máxima que sigue durante estos días el Gobierno de Asturias desde que el pasado domingo aparecieran en sus costas los primeros indicios de pellets. Y los depósitos se han extendido con una enorme velocidad en el litoral, lo que ha llevado al Ejecutivo de Adrián Barbón a ser la primera comunidad que elevó a 2 el nivel de emergencia.

Esto provocó que horas después Galicia, que se había negado hasta el momento, también subiera de fase. Ese nivel 2 conlleva que el Ministerio de Transición Ecológica pueda trabajar conjuntamente con las autonomías, una ayuda ofrecida durante días por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. En el caso de Asturias pilota la acción el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que atiende a infoLibre en estas horas intensas mientras supervisa los trabajos a pie de litoral. Con una obsesión: que no se vea afectada la costa mejor conservada de España.

¿Por qué han elevado al nivel 2 de alerta?

Desde el primer momento que se detectó el indicio de pellets lo que hicimos fue activar el plan. Nuestra situación es muy singular: tenemos la costa mejor conservada de España con más de treinta elementos de espacios naturales protegidos. Nuestro nivel de atención es máximo y tenemos unificados los servicios de emergencias y de gestión de red de espacios naturales. La coordinación es máxima.

En el análisis de la mañana del martes ya teníamos indicios de presencia en toda la franja litoral asturiana. Y luego está el efecto directo de gravedad que es el factor tóxico, que está por determinar que lo tenga el pellet. Pero hay un factor directo: nuestros espacios naturales y la fauna son especialmente sensibles. Por lo que la prudencia y el criterio de ser absolutamente rigurosos invitaban a dotarnos de todos los medios, lo que significa ir a fase dos. Esto te permite contar con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica.

Teresa Ribera nos ha ofrecido todos sus medios

¿Qué significa concretamente ir a fase dos? ¿Qué ayuda puede aportar el Ministerio?

Tanto la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, nos han ofrecido todos sus medios. Tenemos ya experiencia de colaboración y normalmente incluso utilizamos medios comunes como la empresa pública Tragsa. El lunes ya teníamos brigadas contratadas a través de nuestros servicios y lo que nos ofrecen ellos es poder llegar a todos los focos. El objetivo es que en cada foco tengamos una brigada recogiendo los pellets, que es un trabajo muy arduo, y un contenedor. Supone contar con todos los recursos disponibles. El sentido común invita a dotarnos de todos los medios. En el nivel 2 la coordinación del trabajo sigue siendo nuestra, no implica ninguna pérdida de soberanía respecto a las decisiones. Lo lógico es aprovechar al máximo la colaboración que se nos ofrecía.

¿Qué nivel de gravedad supone el vertido de pellets? ¿Qué alcance puede tener de manera contaminante para la naturaleza y tóxica para la fauna o incluso para los humanos? ¿A qué se están enfrentado?

Somos prudentes. A falta de los análisis que están desarrollando las autoridades competentes, hay un elemento fundamental que se ha descartado: que los productos tuvieran una toxicidad para la gente que tiene que manipularlos. Lo que sabíamos es que son pellets dedicados a la industria agroalimentaria, por lo que no tienen una toxicidad directa al contacto. Se pueden manipular, pero evidentemente no están preparados para ser consumidos, es decir para que entren en la cadena trófica. Por lo tanto, no es un vertido que estimemos que tenga una toxicidad directa, pero tenemos que valorar cómo puede afectar al sistema natural protegido y la fauna. No vemos una peligrosidad directa para las personas, sino para los hábitats y ecosistemas. Pero es algo que se está estudiando, por lo que el criterio de prudencia siempre predomina.

¿Cómo es de importante la celeridad a la hora de actuar en estos momentos?

Es muy importante. En el caso de Asturias, son pequeñas cantidades pero llegan con cada una de las mareas. Lo que hacemos es recogerlas de manera manual. Es un trabajo muy arduo. Lo lógico y lo adecuado es que retiremos lo que llegan con cada marea.

¿Se está extendiendo la frecuencia de llegada de manera rápida desde que detectaron los primeros casos?

Sí. Estamos muy lejos de donde se produjo el vertido, y los expertos nos plantean que hay balsas de pellets en superficie que van de oeste a este arrastradas por los vientos dominantes. Desde el domingo que tuvimos los primeros en Asturias, ya hay ahora depósitos en toda la franja costera y en Cantabria. Están avanzando con mucha velocidad. De lo que se trata es de ver durante cuánto tiempo vamos a seguir recibiendo esos pellets en cada una de las mareas.

No vemos una peligrosidad directa para las personas, sino para los hábitats y ecosistemas

¿No se puede calcular el tiempo y la magnitud del vertido?

No. Está el factor de la estimación inicial del vertido, en lo que está trabajando sobre todo la Administración central. Y luego cuál es la cantidad que se está trasladando ahora por el Cantábrico. Saber eso nos permitirá estimar durante cuánto tiempo puede haber recurrencia en depósitos. Ahora llevamos cuatro o cinco mareas con depósitos.

¿Ese desconocimiento puede llevar a no descartar que se produzca una catástrofe natural?

Somos prudentes. No es el vertido de un producto tóxico como el que vimos hace años. Hay una toxicidad indirecta que hay que evaluar, pero en nuestro caso la gravedad se la damos por la afección a un espacio que para nosotros tiene el máximo nivel de protección y que nos ha costado mucho preservar.

En Asturias elevaron este martes el nivel 2 cuando los primeros casos fueron el domingo, algo que contrasta con Galicia, donde aparecieron en diciembre y no han dado ese paso hasta horas después del Principado. ¿Qué le parece que hayan tardado tanto sus vecinos?

No lo entro a valorar, pero sí explico muy claramente por qué nosotros actuamos con esta rapidez. Entendemos que es nuestra responsabilidad. Desde el principio pusimos todos nuestros medios y en cuanto nos han ofrecido medios adicionales lo hemos aceptado. Hay que trabajar conjuntamente.