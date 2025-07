Gobierno y PSOE traspasan el ecuador de la legislatura con un 88% de victorias en el pleno del Congreso

Vacaciones parlamentarias. El Congreso mira ya hacia septiembre tras el fin del periodo de sesiones coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones del 23 de julio de 2023. Veinticuatro meses en las Cortes de auténtica adrenalina y con la sensación en muchas ocasiones de dificultad en las votaciones y de que puede caer la legislatura.

Pero esa imagen no se corresponde fielmente con los números de lo que pasa dentro del Hemiciclo cuando los diputados pulsan los botones. Y la luz verde es mucho más frecuente que la roja cuando se trata de iniciativas propuestas por el Gobierno o el grupo parlamentario que pilota Patxi López. Este martes en el último pleno antes de las vacaciones el Gobierno logró sacar adelante siete de los ocho puntos (sólo cayó el decreto antiapagones por los ‘noes’ del PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y la Chunta).

De las 1.221 votaciones que ha habido en el Pleno del Congreso desde que arrancó la legislatura hasta este martes, el Gobierno y el PSOE han ganado 1.074 y sólo han perdido 147, según fuentes parlamentarias. De esta manera, el grupo parlamentario socialista se ha impuesto en el 88%.

Las leyes ya en el BOE

A través de estas votaciones, el Gobierno y el PSOE han sacado adelante 42 leyes que ya están en el BOE y tres reformas del reglamento del Congreso. En estos momentos hay otra ley en tramitación en el Senado, la cámara de segunda lectura, sobre navegación aérea. Y hay 12 iniciativas legislativas en ponencia y otras 27 en diferentes fases de tramitación. En la actividad parlamentaria socialista contabilizan también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido diez veces en estos dos años y ha contestado 87 preguntas en las sesiones de control.

Entre las leyes aprobadas en el Congreso y que ya están en el BOE, destacan, por ejemplo, la de paridad, la de enseñanzas artísticas, la del servicio público de justicia, la de agentes y bomberos forestales, la de desperdicio alimentario, la de impuestos complementarios a multinacionales, la de la Agencia de Salud Pública y la de antecedentes penales.

Asimismo, el Gobierno ha sacado adelante reales decretos ley como los relacionados para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, los de ayudas para afectados por la dana, el encargado de mitigar las consecuencias de los aranceles de Donald Trump a las empresas españolas, el de suspensión de desahucios, el de ayudas para viajes de jóvenes y el de entregas a cuenta, que lleva aparejado una transferencia de más de 147.000 millones de euros a las comunidades en concepto de entregas a cuenta.

Con la firma impulsora del grupo parlamentario socialista, han visto ya la luz en el BOE durante esta legislatura leyes como la amnistía, la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la de la ELA y la destinada a prohibir asociaciones franquistas. Asimismo, el PSOE ha potenciado la aprobación del reglamento del Congreso que incluye sanciones para los acreditados como periodistas que no cumplan las normas.

A partir de septiembre

A la vuelta del verano, el Gobierno tendrá varios frentes parlamentarios vitales políticamente. Uno de ellos es el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que es la medida estrella impulsada por Yolanda Díaz durante esta legislatura y que todavía no tiene los votos amarrados. De hecho, el Gobierno retiró del orden del día del martes el debate de enmiendas a la totalidad de la norma para no sufrir una derrota.

Asimismo, desde el PSOE se insiste en que en el próximo periodo de sesiones se quieren impulsar los dos proyectos relacionados con la regulación de los grupos de interés después de que haya irrumpido con fuerza el caso Montoro, una trama en la que supuestamente desde el Ministerio de Hacienda durante la época de Mariano Rajoy se hicieron leyes ad hoc para bajar los impuestos a empresas gasistas en plena crisis económica.

La gran incógnita parlamentaria es si el Gobierno tratará de aprobar unos nuevos presupuestos generales para el año que viene. Algunos de sus socios creen que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, debería lanzarse a la piscina y que cada grupo se retrate. El principal obstáculo en este momento para tratar de aprobar las cuentas, según fuentes socialistas, radica en la posición de Podemos. Los morados creen que la legislatura está en punto muerto y trasladan que no aprobarán unas cuentas que apuesten por el aumento en gasto militar (el Gobierno se ha comprometido con la OTAN a subir hasta el 2% del PIB).

El Ejecutivo tiene también a la vuelta del verano que desatascar algunas leyes que se encuentran en fase de ponencia, como es la derogación de la ley mordaza. Asimismo, están en esa fase de tramitación la Oficina de Derechos de Autor, la ley de economía social y la de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Una situación en la que están también las leyes de familias, de entornos digitales, de equidad del Sistema Nacional de Salud y de la reforma de la LOREG (para regular las encuestas y los debates en las campañas electorales).

En el PSOE señalan que siempre la oposición trata de asociar al Gobierno a la inestabilidad, pero que los datos dan otra fotografía. El portavoz en el Congreso, Patxi López, reivindicó este miércoles en La hora de TVE que ya se han aprobado 42 leyes y decretos y hay 43 en marcha, señalando que es una de las legislaturas más “fructíferas”. “Ayer sacamos siete de ocho puntos. Parece que no valen para nada que no tribute el SMI, que haya una Agencia Pública de Salud o que se hagan las entregas a cuentas a comunidades autónomas destinadas a educación, sanidad y políticas sociales… Y no salió un decreto, pero quien perdió fue España, no el gobierno, porque contenía medidas para reforzar el sistema eléctrico y las energías renovables”.