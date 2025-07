El Gobierno responderá al caso Juana Rivas con una ley para que se escuche a los niños

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este martes que el Gobierno va a "responder" ante el caso de Juana Rivas reformando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la Justicia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de que Rivas haya tenido que entregar hoy a su hijo Daniel, de 11 años, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, y el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso de amparo, que pretendía frenar esta entrega a su padre, quien tiene pendiente un juicio en Italia acusado de maltrato continuado a sus hijos.

"Yo quiero decir que es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha lamentado Rego, para quien Daniel ha sido "claro" y "nítido" sobre su oposición a volver a Italia con su padre.

Ha recordado que el niño se presentó ante la Fiscalía de Granada, donde el fiscal "consideró que no debía escucharlo", puso una denuncia para que le protegieran y estuvo nueve horas en la sala de espera de un juzgado de Guardia.

"No hay derecho, quiero decir que no hay derecho, no se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia y hemos llegado a esta situación", ha denunciado.

Rego ha explicado que a ella Daniel le trasladó —primero por carta y luego en persona, cuando fue a visitarle a Granada— que tenía miedo y que había sufrido malos tratos, un relato que la ministra ha dejado claro que se cree porque, además, coincide con el del otro hijo, mayor de edad.

"Solamente bastaba con dedicarle un tiempo de escucha a esos niños y escuchar lo que tienen que decir, es lo único que han pedido, es lo único que han pedido y no han conseguido que nadie les escuche", ha expresado la ministra.

Ha asegurado que el Ejecutivo va a "responder" ante este caso "inadmisible" modificando la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia: "Llevamos meses trabajando en ello pero, desde luego, este caso nos pone frente al espejo de una sociedad que tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia", ha aclarado.

Con esta norma, que saldrá a audiencia pública a partir del próximo mes de septiembre, el Gobierno va a garantizar que los niños sean escuchados, que la Justicia tenga perspectiva de infancia y que todos los niños y todas las niñas del país, en caso de requerirlo, tengan derecho y acceso a la defensa, ha explicado.

La ministra ha precisado que ya hay leyes que habilitan a la Justicia para escuchar a la infancia, pero el Gobierno ampliará esta ley "para dejar claro absolutamente todo el itinerario" con el objetivo de que esto se cumpla.