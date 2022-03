El Gobierno intenta sofocar ahora la huelga de transportes anunciando ya ayudas directas a la gasolina

Una semana después de comenzar las protestas, el Gobierno mueve ficha. A falta de concretar el paquete total de medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, el Ejecutivo confirma ya que aportará 500 millones de euros en ayudas directas para que los transportistas hagan frente al incremento de los precios de la gasolina. Tras una ronda de reuniones con comunidades autónomas y con representantes del sector, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez , confirmó este lunes el compromiso de aplicar esa bonificación: "La aplicaremos en el gasóleo profesional, tendrá un impacto de 500 millones de euros y será una medida eficaz", aseguró tras la reunión.

Este tipo de ayudas directas ya están en vigor en forma de cheques en otros países de la Unión Europea como Francia, Italia o Portugal, con bonificaciones que se aplican directamente a los profesionales del transporte en las gasolineras a la hora de repostar. Desde el Gobierno se descarta así una bajada del IVA a los hidrocarburos, actualmente en el 21%, al estilo de lo aplicado a la factura de la luz en los últimos meses. Fuentes del Ejecutivo explican que esa bajada de impuestos está expresamente prohibida por la directiva de la Unión Europea y que, en cualquier caso, tampoco supone una solución real al problema que plantea el sector. "Esa no es su principal reivindicación porque ellos luego se deducen el IVA. Las ayudas directas para hacer frente a la subida de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania son una medida que tiene mucho más impacto y les beneficia mucho más", razonan esas mismas fuentes.

No es descartable, sin embargo, que Bruselas sí pueda dar luz verde en los próximos días a una rebaja fiscal de otro tipo impositivo, el del impuesto directo a los hidrocarburos. Por el momento, el Gobierno también se muestra cauto a la hora de afrontar este tipo de medidas hasta que no se produzca el debate en el seno de la UE que tendrá lugar esta semana en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. En el caso de que Europa concluyese que la actual dinámica de precios debe abrir la puerta a que los países tengan algo más de margen en materia de fiscalidad por la coyuntura en Ucrania, desde el Gobierno español no se descartan decisiones en ese sentido.

En cualquier caso, y tras varios días de intenso debate interno en el seno del propio Ejecutivo incluso dentro de la propia parte socialista de la coalición, parece imponerse el criterio de no llevar a cabo ninguna bajada generalizada de impuestos, tal y como exige el PP y rechaza expresamente Unidas Podemos. Los morados hicieron hincapié en que la solución no debía pasar por aminorar los ingresos del Estado sino por ayudas directas para los sectores más perjudicados como las que ahora se anuncian o incluso por la posibilidad, en el caso de los precios de la energía, de crear un impuesto adicional a las eléctricas. Según ha podido saber infoLibre, esta medida sigue estando encima de la mesa a día de hoy. También en el caso de las subidas de precios de la luz y el gas, desde Unidas Podemos proponen sustituir las actuales rebajas fiscales por ayudas directas de 300 euros a familias vulnerables.

La asociación convocante se descuelga del acuerdo

Mientras, Pedro Sánchez continúa con su gira europea en busca de apoyos para limitar el precio de las energías. Este lunes se reunió con el presidente francés, Enmanuel Macron, y con el primer ministro belga, Alexander De Croom con los que compartió sendas comparecencias públicas sin preguntas y en las que no detalló ningún plan del Ejecutivo. Por el momento, y a falta de las conclusiones del Consejo Europeo, lo que sí descarta ya el Gobierno es la limitación del precio del megawatio/hora a 180 euros, una medida que el propio Gobierno había propuesto hace solo tres días con el apoyo de Portugal y para la que ahora reconoce no tener suficientes apoyos.

En el caso de los hidrocarburos y de las ayudas directas al sector del transporte, el Gobierno intenta reconducir así una situación que se había ido enquistando desde el comienzo de las movilizaciones. Durante los primeros días de protestas varios ministros llegaron a ceñir públicamente las movilizaciones a un "boicot de la extrema derecha". Pero este lunes incluso las asociaciones mayoritarias que hasta ahora se habían mostrado contrarias a la huelga habían anunciado un ultimátum: en caso de anunciarse ayudas directas también secundarían las movilizaciones. Finalmente, y tras las reuniones mantenidas con el Ejecutivo, se concretó ese compromiso que aun así sigue sin respaldar la asociación convocante de la huelga, la minoritaria Plataforma del Transporte.