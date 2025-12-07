La Guardia Civil detiene a un hombre por un presunto asesinato machista en El Viso del Alcor (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre, tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor. El suceso está siendo investigado como un posible asesinato machista, tras ser hallado el cuerpo de la presunta víctima con signos de violencia por uso de arma blanca.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la noche de este sábado 6 de diciembre recibió un aviso por un incendio en una vivienda de El Viso del Alcor. Una vez desplazados hasta el lugar, encontraron el cadáver de la mujer de 30 años. Será la autopsia y la investigación en curso las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

Según el subdelegado del Gobierno de Sevilla, Francisco Toscano, la Guardia Civil investiga el caso como un posible asesinato machista, ya que el detenido de 35 años podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

La fallecida no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género. No obstante, el detenido sí, fruto de una relación anterior con otra mujer.

El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto y convocado un minuto de silencio por el presunto crimen.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.