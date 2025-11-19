Illa ve "más cerca" una mejora de la financiación e insta a Junts a dejar atrás la "queja"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que una mejor financiación de Cataluña está "más cerca" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, al tiempo que ha instado a Junts a abandonar la "queja" y a defender los intereses de los catalanes, según informa EFE.

En la sesión de control al president en el Parlament, Illa ha rebatido así a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que le ha acusado de "conformarse" con la propuesta en la que trabaja la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Tiene usted voz propia o sencillamente hace de altavoz del PSOE?", le ha preguntado.

Sales, que se ha estrenado en esta sesión de control como presidenta de Junts en el Parlament en sustitución de Albert Batet, ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud de comparecencia de Illa para que "presente y explique su propuesta de financiación".

El president ha lamentado que "desde 2014 no ha habido ningún avance" en esta carpeta y ha recordado que Junts ha gobernado durante "mucho de este tiempo": "Pueden exhibir mucha queja, pero ningún resultado".

"En materia de financiación estamos más cerca que ayer y solo un poco más lejos que mañana de resolver un problema que ustedes durante muchos años de gobierno han sido incapaces de resolver", ha resuelto Illa.