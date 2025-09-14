Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Fotogalería

Todas las imágenes de la manifestación que ha parado la última etapa de La Vuelta

Política

Todas las imágenes de la manifestación que ha parado la última etapa de La Vuelta

Aquí tienes las imágenes más importantes que han dejado las protestas propalestinas que han logrado suspender la última etapa de La Vuelta.

Más sobre este tema
1 / 16

Varias personas con banderas de Palestina en la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

1 / 16

Varias personas con banderas de Palestina en la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

EP
2 / 16

Cargas policiales a varias personas que protestan por Palestina en Atocha.

2 / 16

Cargas policiales a varias personas que protestan por Palestina en Atocha.

EP
3 / 16

El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (c), junto al coche de Dirección de carrera, durante la última etapa de la Vuelta a España que ha sido cancelada por las manifestaciones.

3 / 16

El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (c), junto al coche de Dirección de carrera, durante la última etapa de la Vuelta a España que ha sido cancelada por las manifestaciones.

EFE
4 / 16

Un cartel haciendo referencia a los niños asesinados en Israel en el Paseo del Prado.

4 / 16

Un cartel haciendo referencia a los niños asesinados en Israel en el Paseo del Prado.

EFE
5 / 16

Varios ciclistas esperan tras la neutralización de la última etapa de La Vuelta.

5 / 16

Varios ciclistas esperan tras la neutralización de la última etapa de La Vuelta.

EFE
6 / 16

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado.

6 / 16

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado.

EFE
7 / 16

Cargas policiales en Atocha tras la invasión del recorrido de la última etapa de La Vuelta.

7 / 16

Cargas policiales en Atocha tras la invasión del recorrido de la última etapa de La Vuelta.

EFE
8 / 16

Cargas policiales a la altura del paseo del Prado durante la última etapa de La Vuelta.

8 / 16

Cargas policiales a la altura del paseo del Prado durante la última etapa de La Vuelta.

EFE
9 / 16

Cargas policiales antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, en la plaza de Callao.

9 / 16

Cargas policiales antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, en la plaza de Callao.

EP
10 / 16

Manifestantes propalestinas recorren Gran Vía tras la suspensión de La Vuelta.

10 / 16

Manifestantes propalestinas recorren Gran Vía tras la suspensión de La Vuelta.

EP
11 / 16

Cientos de personas protestan por la situación de Palestina en el Paseo de la Castellana.

11 / 16

Cientos de personas protestan por la situación de Palestina en el Paseo de la Castellana.

EFE
12 / 16

Agentes dela Policía Nacional vigilan las protestas propalestina que se llevan a cabo por el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España.

12 / 16

Agentes dela Policía Nacional vigilan las protestas propalestina que se llevan a cabo por el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España.

EFE
13 / 16

Cientos de personas con banderas palestinas protestan en el Paseo de la Castellana.

13 / 16

Cientos de personas con banderas palestinas protestan en el Paseo de la Castellana.

EFE
14 / 16

Agentes de Policía Nacional delante de personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha.

14 / 16

Agentes de Policía Nacional delante de personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha.

EP
15 / 16

Los manifestantes propalestinos obstruyen el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.

15 / 16

Los manifestantes propalestinos obstruyen el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.

EFE
16 / 16

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.

16 / 16

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.

EFE
Más sobre este tema
Publicado el
14 de septiembre de 2025 - 19:15 h
logo infoLibre
stats