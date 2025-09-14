Todas las imágenes de la manifestación que ha parado la última etapa de La Vuelta

1 / 16 Varias personas con banderas de Palestina en la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). EP

2 / 16 Cargas policiales a varias personas que protestan por Palestina en Atocha. EP

3 / 16 El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (c), junto al coche de Dirección de carrera, durante la última etapa de la Vuelta a España que ha sido cancelada por las manifestaciones. EFE

4 / 16 Un cartel haciendo referencia a los niños asesinados en Israel en el Paseo del Prado. EFE

5 / 16 Varios ciclistas esperan tras la neutralización de la última etapa de La Vuelta. EFE

6 / 16 Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado. EFE

7 / 16 Cargas policiales en Atocha tras la invasión del recorrido de la última etapa de La Vuelta. EFE

8 / 16 Cargas policiales a la altura del paseo del Prado durante la última etapa de La Vuelta. EFE

9 / 16 Cargas policiales antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, en la plaza de Callao. EP

10 / 16 Manifestantes propalestinas recorren Gran Vía tras la suspensión de La Vuelta. EP

11 / 16 Cientos de personas protestan por la situación de Palestina en el Paseo de la Castellana. EFE

12 / 16 Agentes dela Policía Nacional vigilan las protestas propalestina que se llevan a cabo por el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España. EFE

13 / 16 Cientos de personas con banderas palestinas protestan en el Paseo de la Castellana. EFE

14 / 16 Agentes de Policía Nacional delante de personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha. EP

15 / 16 Los manifestantes propalestinos obstruyen el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España. EFE