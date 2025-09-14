Todas las imágenes de la manifestación que ha parado la última etapa de La Vuelta

Aquí tienes las imágenes más importantes que han dejado las protestas propalestinas que han logrado suspender la última etapa de La Vuelta.
Varias personas con banderas de Palestina en la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).
Cargas policiales a varias personas que protestan por Palestina en Atocha.
El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (c), junto al coche de Dirección de carrera, durante la última etapa de la Vuelta a España que ha sido cancelada por las manifestaciones.
Un cartel haciendo referencia a los niños asesinados en Israel en el Paseo del Prado.
Varios ciclistas esperan tras la neutralización de la última etapa de La Vuelta.
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado.
Cargas policiales en Atocha tras la invasión del recorrido de la última etapa de La Vuelta.
Cargas policiales a la altura del paseo del Prado durante la última etapa de La Vuelta.
Cargas policiales antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, en la plaza de Callao.
Manifestantes propalestinas recorren Gran Vía tras la suspensión de La Vuelta.
Cientos de personas protestan por la situación de Palestina en el Paseo de la Castellana.
Agentes dela Policía Nacional vigilan las protestas propalestina que se llevan a cabo por el recorrido de la última etapa de la Vuelta a España.
Cientos de personas con banderas palestinas protestan en el Paseo de la Castellana.
Agentes de Policía Nacional delante de personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha.
Los manifestantes propalestinos obstruyen el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.