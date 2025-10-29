Transparencia total
El barro como memoria: las imágenes del caos en la zona cero de la dana

Medioambiente

El barro como memoria: las imágenes del caos en la zona cero de la dana

Memorias de agua y barro reúne algunas de las obras del artista Gravina con las que quiere expresar los efectos emocionales, físicos y simbólicos que dejó la dana en los habitantes de las zonas afectadas.

Las fotografías tomadas por el artista en medio del desastre entre el caos, el barro y el desborde de agua no sólo actúan como testimonio, sino como dispositivo de memoria colectiva. Son imágenes captadas en el instante preciso en que la tragedia se volvía historia.

El barro y el agua son elementos que invaden, desfiguran, pero también dejan huella. Esta colección de imágenes quiere conservar esa huella como memoria viva: la de quienes vivieron, sobrevivieron o lo perdieron todo en ese inesperado día de octubre, del que se cumple el primer aniversario.

La sala cultural El Lavadero, de la localidad valenciana de Chiva, acoge hasta el próximo 9 de noviembre la exposición Memorias de agua y barro, de la que forman parte las instantáneas que aquí reproducimos.

1 / 15

'María espera' (Barranco Gallego, Chiva). Octubre 2024.

1 / 15

'María espera' (Barranco Gallego, Chiva). Octubre 2024.

Emanuel Gravina
2 / 15

'Ecos en el viento' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.

2 / 15

'Ecos en el viento' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
3 / 15

'Lágrima de barro' (Barranco Gallego, Chiva). Octubre 2024.

3 / 15

'Lágrima de barro' (Barranco Gallego, Chiva). Octubre 2024.

Emanuel Gravina
4 / 15

'Sobrevolando la ausencia' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.

4 / 15

'Sobrevolando la ausencia' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
5 / 15

'Empezar de nuevo' (Barranco de Torrente). Noviembre 2024.

5 / 15

'Empezar de nuevo' (Barranco de Torrente). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
6 / 15

'La avanzada' (Sierra Perenchiza, Chiva). Noviembre 2024.

6 / 15

'La avanzada' (Sierra Perenchiza, Chiva). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
7 / 15

'Solidaridad sin fronteras' (Barranco de Poyo, Torrente). Noviembre 2024.

7 / 15

'Solidaridad sin fronteras' (Barranco de Poyo, Torrente). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
8 / 15

'Más allá del cansancio' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.

8 / 15

'Más allá del cansancio' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
9 / 15

'El eco del agua' (Barranco de Torrente). Noviembre 2024.

9 / 15

'El eco del agua' (Barranco de Torrente). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
10 / 15

'Uniendo fuerza' (Puente Principal, Aldaia). Noviembre 2024.

10 / 15

'Uniendo fuerza' (Puente Principal, Aldaia). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
11 / 15

'Sin título'.

11 / 15

'Sin título'.

Emanuel Gravina
12 / 15

'Palas y manos' (Calle Principal, Aldaia). Noviembre 2024.

12 / 15

'Palas y manos' (Calle Principal, Aldaia). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
13 / 15

'Lodo quieto' (Barranco de Poyo, Chiva). Noviembre 2024.

13 / 15

'Lodo quieto' (Barranco de Poyo, Chiva). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
14 / 15

'Búsqueda en la oscuridad' (Aldaia). Noviembre 2024.

14 / 15

'Búsqueda en la oscuridad' (Aldaia). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
15 / 15

'La fuerza del agua' (Torrente). Noviembre 2024.

15 / 15

'La fuerza del agua' (Torrente). Noviembre 2024.

Emanuel Gravina
