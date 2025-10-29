El barro como memoria: las imágenes del caos en la zona cero de la dana

Memorias de agua y barro reúne algunas de las obras del artista Gravina con las que quiere expresar los efectos emocionales, físicos y simbólicos que dejó la dana en los habitantes de las zonas afectadas.
Las fotografías tomadas por el artista en medio del desastre entre el caos, el barro y el desborde de agua no sólo actúan como testimonio, sino como dispositivo de memoria colectiva. Son imágenes captadas en el instante preciso en que la tragedia se volvía historia.
El barro y el agua son elementos que invaden, desfiguran, pero también dejan huella. Esta colección de imágenes quiere conservar esa huella como memoria viva: la de quienes vivieron, sobrevivieron o lo perdieron todo en ese inesperado día de octubre, del que se cumple el primer aniversario.
La sala cultural El Lavadero, de la localidad valenciana de Chiva, acoge hasta el próximo 9 de noviembre la exposición Memorias de agua y barro, de la que forman parte las instantáneas que aquí reproducimos.
'María espera' (Barranco Gallego, Chiva). Octubre 2024.
'Ecos en el viento' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.
'Lágrima de barro' (Barranco Gallego, Chiva). Octubre 2024.
'Sobrevolando la ausencia' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.
'Empezar de nuevo' (Barranco de Torrente). Noviembre 2024.
'La avanzada' (Sierra Perenchiza, Chiva). Noviembre 2024.
'Solidaridad sin fronteras' (Barranco de Poyo, Torrente). Noviembre 2024.
'Más allá del cansancio' (Barranco Gallego, Chiva). Noviembre 2024.
'El eco del agua' (Barranco de Torrente). Noviembre 2024.
'Uniendo fuerza' (Puente Principal, Aldaia). Noviembre 2024.
'Sin título'.
'Palas y manos' (Calle Principal, Aldaia). Noviembre 2024.
'Lodo quieto' (Barranco de Poyo, Chiva). Noviembre 2024.
'Búsqueda en la oscuridad' (Aldaia). Noviembre 2024.
'La fuerza del agua' (Torrente). Noviembre 2024.