El barro como memoria: las imágenes del caos en la zona cero de la dana

Memorias de agua y barro reúne algunas de las obras del artista Gravina con las que quiere expresar los efectos emocionales, físicos y simbólicos que dejó la dana en los habitantes de las zonas afectadas.

Las fotografías tomadas por el artista en medio del desastre entre el caos, el barro y el desborde de agua no sólo actúan como testimonio, sino como dispositivo de memoria colectiva. Son imágenes captadas en el instante preciso en que la tragedia se volvía historia.

El barro y el agua son elementos que invaden, desfiguran, pero también dejan huella. Esta colección de imágenes quiere conservar esa huella como memoria viva: la de quienes vivieron, sobrevivieron o lo perdieron todo en ese inesperado día de octubre, del que se cumple el primer aniversario.

La sala cultural El Lavadero, de la localidad valenciana de Chiva, acoge hasta el próximo 9 de noviembre la exposición Memorias de agua y barro, de la que forman parte las instantáneas que aquí reproducimos.