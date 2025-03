Los doce años de infoLibre celebran el periodismo comprometido y fiable en unos tiempos inciertos

Al filo de las 19:00 de la tarde, un río de hombres y mujeres atraviesan las puertas del Ateneo de Madrid, en pleno corazón de la capital. Son los socios y socias que dan sentido a infoLibre, quienes sostienen con genuina lealtad el proyecto que nació hace ahora doce años. Todos esos rostros anónimos se han acercado este martes a celebrar el aniversario del medio, junto a algunas de las voces que lideran el panorama de la comunicación. El acto de aniversario, patrocinado por Telefónica, corrió a cargo del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, quien sobre el escenario ha reivindicado el valor de un periodismo comprometido y fiable, capaz de marcar agenda y confrontar los bulos en un momento crítico para la información veraz.

"Son tiempos inciertos, preocupantes, cuando más falta hacen luces que iluminen posibles caminos a seguir, siempre desde la duda permanente", ha subrayado el también fundador del periódico ante el auditorio. Y eso implica, también, mantener intacta la firme convicción de que sólo desde un prisma colectivo será posible construir futuros mejores. Maraña, en ese sentido, expresó su "máxima confianza en la fuerza de la sociedad civil, en el talento y el esfuerzo colectivo".

El director editorial recordó los otros aniversarios que conviene no perder de vista, especialmente aquellos que dejaron en la memoria el grito desgarrador de las víctimas: el 11M de 2004, uno de los más graves atentados de la historia reciente y el inicio de la "crispación política ligada a la desinformación y los bulos". También el quinto aniversario del confinamiento que dejó la pandemia del covid, un lustro marcado por el Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre y que dejó a miles de ancianos abandonados a su suerte. "No podemos y no debemos olvidar a esos 7291 residentes que murieron discriminados y abandonados. Seguiremos informando y exigiendo justicia".

Maraña ha cerrado el primer tramo del evento arropado por aplausos y lanzando una mirada cómplice a Daniel Basteiro, quien esta semana da por cerrada su etapa al frente del periódico. Pero sobre todo, remató impugnando los emblemas que advierten de que no hay horizonte posible: "Hay futuro, tiene que haberlo, para el periodismo y para la democracia. Porque no hay democracia sin medios libres ni medios libres bajo el autoritarismo, aunque sea disfrazado de tecnocracia".

"Mantener despierto el músculo del análisis crítico"

La voz del periodista Iñaki Gabilondo protagonizó la primera parte del acto, vertebrada en torno a la conversación Periodismo y democracia: hay futuro. El hilo del diálogo, hilvanado por Jesús Maraña, se ha deslizado por los retos en un contexto de avance de la ultraderecha en todo el mundo. "Las sociedades, en estas circunstancias, tienen que mantener la cabeza despierta para mantener muy despierto el músculo del análisis crítico", ha sentenciado Gabilondo, porque lo que está ocurriendo es que se está poniendo "en tela de juicio elementos fundamentales de la civilización y de la convivencia".

En un escenario de incertidumbre y retrocesos, el periodista ha puesto en valor la mirada crítica y multidireccional, también con la clase política: "Las recetas tradicionales de los partidos políticos no valen", porque la situación "desborda las respuestas que la política da". La política institucional "se cree autorizada a vivir como toda la vida ha vivido", y aunque esas recetas "tienen mucha verdad dentro, no son suficientes para resolver los problemas". El resultado, ha descrito, tiene que ver con un descrédito ciudadano al alza: "La gente no ve eficacia en la política. Está resultando ya muy evidente y tendríamos que aprender a mirar las cosas desde esa evidencia".

El comunicador, ya apartado del fragor de la actualidad mediática, no ha querido renunciar a la posibilidad de construir horizontes alternativos: "Vemos que un mundo se cae y no vemos que otro mundo está naciendo. Ahora están cayéndose muchos árboles, pero está creciendo mucha hierba", ha subrayado.

Y en esa tarea de poner los cimientos, entra en juego el pilar del periodismo: "La sociedad está empezando a entender, como nunca antes, lo importante que es el periodismo en defensa propia. Lo que está cambiando son las estructuras que mantenían al periodismo, la industria. Pero la actividad que permite a los ciudadanos disponer de elementos de juicio, está siendo entendida como nunca".

En ese contexto, se hace más necesario que nunca disponer de "elementos que nos aportan material informativo potable" y depositar en ellos "nuestra confianza", ha remachado Gabilondo, pero también emerge el imperativo de confrontar con los pseudomedios, teniendo claro "qué es un medio de comunicación y qué no lo es". "No vamos a llamar medios de comunicación a TikTok o a los canales de Telegram", ha rematado Gabilondo; "sobre todo si difunden bulos", ha completado Maraña.

"Pequeñas islas de gente que quiere saber"

En la segunda parte del evento, se han sentado a conversar el director de infoLibre, Daniel Basteiro; su directora general, Marta Gesto; la adjunta a la dirección de elDiario.es, Esther Palomera, y la directora de Público, Virginia Pérez Alonso. La conversación ha tomado el testigo de la anterior y ha versado sobre la necesidad de combatir la desinformación, construir nuevos escenarios y sostenerse en las manos de los ciudadanos que apuestan por la información veraz.

"Es desazonador", ha reconocido Virginia Pérez, ver cómo la ola reaccionaria "se mueve por fuera de nosotros", así que a los profesionales de la comunicación “les corresponde el papel de filtrar y navegar en esta ola de desprestigio hacia los medios". Es, a su juicio, un momento "complicado, pero en el que los medios" pueden demostrar que aquello que hacen "es útil".

"El parte médico dice que estamos estables dentro de la gravedad", ha introducido Esther Palomera. Existe estabilidad, porque los medios siguen "cumpliendo con una función social", pero la situación es grave porque los profesionales siguen "chapoteando en el barro".

Pero la situación no es nueva. Al contrario, tal y como se encargó de recordar la directora adjunta de elDiario.es, "en este país hace 21 años que se inauguró la industria de la desinformación, construida sobre mentiras" en torno al atentado del 11M. Y todo sucedió, ha completado Pérez Alonso, "sin que tuviera ninguna consecuencia para los responsables".

Así que es hora de actuar. Lo ha defendido Daniel Basteiro, quien ha destacado que este periódico "lo está haciendo". Los medios de comunicación, ha añadido, tienen que ser "instituciones, una institución que trabaja para los y las ciudadanas".

Ahí ha puesto el foco Marta Gesto, quien ha dirigido una mirada de gratitud al público: "Tenemos que buscar, en medio de la crispación y el descrédito, esas pequeñas islas de gente que quiere saber. Acercarnos a esa gente que sabe que los medios no sólo tenemos una labor protegida por la Constitución, sino que somos fundamentales para la calidad democrática de todos".