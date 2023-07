En Directo | Feijóo improvisa una entrevista en laSexta el día del debate al que no va a ir

14:45 h

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido este miércoles por sorpresa al programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, horas antes de que el resto de candidatos de los principales partidos debatan en TVE a las 22.00. El presidente del PP ha reiterado que no acudirá a esa cita porque "van a hablar tres líderes y faltarán otros cuatro", en referencia al PNV, ERC, Bildu y JxC.

Según su versión, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha vetado del debate a los partidos nacionalistas para evitar la fotografía con estos grupos. "Es un debate que le interesa a alguien, pero no a todos. Si no podemos estar todos, que debatan los que quieren ir", ha añadido.

El líder popular también ha sido preguntado por su relación con el narcotraficante gallego Marcial Dorado y ha explicado que mientras era su amigo no conocía que era narcotraficante. "Evidentemente no lo sabía, y en ese momento no tenía ninguna acusación sobre ello. Hasta que yo le conocí no tenía ninguna causa relacionada con el narcotráfico", ha dicho Feijóo.

Sobre este asunto, ha afirmado que lleva toda su carrera enfrentándose a esta polémica, desde que se presentó a las elecciones gallegas de 2009. "Parece que vuelven otra vez con este tema, pero todas las explicaciones las he dado en el Parlamento gallego. No me voy a preocupar ni en los tres días que quedan de campaña ni en futuro".

El líder del PP ha hablado además sobre Correos, la empresa sobre la que ha sembrado dudas durante los últimos días sobre la capacidad de gestionar el voto por correo. "Ha habido una mala gestión en la contratación de personal, como han dicho los sindicatos, y todavía no sabemos cuantos son los votos que están en la oficina", ha apuntado Feijóo. "Creo que criticar lo que han dicho los sindicatos es de mal pagador", añadió. Correos confirmó este miércoles que ya ha gestionado la documentación del 100% de españoles que solicitó el sufragio por correo.