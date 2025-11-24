José Antonio García Alcaina es elegido como nuevo presidente de la Diputación de Almería

José Antonio García Alcaina (PP) será el nuevo presidente de la Diputación de Almería, ha anunciado el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, durante la Junta Directiva Provincial de su partido en Roquetas de Mar (Almería) de este lunes. Alcaina sustituirá a Javier Aureliano García, que presentó su dimisión el pasado día 21 tras su detención en el marco del caso mascarillas.

García Alcaina era hasta ahora vicepresidente quinto y diputado delegado de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación provincial y alcalde de la localidad de María (Almería). El político se encuentra en libertad provisional tras ser detenido por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia. El que fue presidente y concejal por el Ayuntamiento de Almería afirmó al presentar su dimisión que fue "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019".

El presidente del PP, Fernández-Pacheco ha reconocido que el partido “acaba de vivir un gran revés (...) del todo inesperado que ha sacudido a nuestro partido”, en relación a las detenciones y posteriores dimisiones de García y su vicepresidente, Fernando Giménez. “La semana pasada confiábamos en la justicia y en el Estado de Derecho y hoy confiamos más si cabe”, ha afirmado.

Respecto a la situación del partido tras las detenciones, ha reprochado a los adversarios políticos que quieran “enfangar todo lo posible, quieren mentir, quieren desestabilizarnos, quieren que caigamos”, aunque ha recalcado que el PP seguirá “con la cabeza bien alta” y “el interés general de Almería por bandera”.

La investigación, en la que la UCO ha practicado diez registros y ha reactivado la imputación del exvicepresidente tercero Óscar Liria, permanece parcialmente bajo secreto y suma ya en torno a 17 investigados, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.